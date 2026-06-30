आतड्यांमध्ये कुजलेली घाण होईल मुळांपासून स्वच्छ! रोज सकाळी रिकाम्या पोटी प्या हळदीचे पाणी, शरीराला होतील भरमसाट फायदे

हळदीचे पाणी पिण्याचे फायदे?
रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी उपाय?
वजन कमी करण्यासाठी उपाय?
दैनंदिन आहारात सतत होणारे बदल, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता, अपुरी झोप, जंक फूडचे अतिसेवन इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. अपचनाच्या समस्या वाढल्यानंतर आहारात बदल करणे आवश्यक आहे. कारण अपचन, ऍसिडिटी किंवा गॅस झाल्यानंतर शरीरातील विषारी घाण बाहेर पडून जाण्याऐवजी आतड्यांमध्ये तशीच साचून राहते. याशिवाय पोटात वाढलेल्या वेदना आणि शरीरात निर्माण झालेल्या पोषक घटकांच्या कमतरतेमुळे आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. बऱ्याचदा अपचनाच्या समस्या वाढल्यानंतर अनेक लोक मेडिकलमधील गोळ्या औषधांचे सेवन केले जाते. पण वारंवार चुकीच्या गोळ्या खाल्ल्यामुळे शरीराला हानी पोहचून आतड्यांवर परिणाम होतो.(फोटो सौजन्य – istock)
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अपचन किंवा शरीरसंबंधित इतर समस्या उद्भवू लागल्यानंतर कोणत्याही गोळ्यांचे सेवन करण्याऐवजी स्वयंपाक घरात उपलब्ध असलेल्या हळदीचा आहारात समावेश करावा. प्रत्येक स्वयंपाक घरात हळद कायमच उपलब्ध असते. मागील बऱ्याच वर्षांपासून हळदीचा वापर केवळ जेवण बनवण्यासाठीच नाहीतर शरीरसंबंधित गंभीर आजारांपासून सुटका मिळवण्यासाठी केला जात आहे. आज आम्ही तुम्हाला रिकाम्या पोटी हळदीचे पाणी प्यायल्यास शरीराला नेमके कोणते फायदे होतात, याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
चुकीची लाईफस्टाईल आणि खाण्यापिण्याच्या चुकीच्या सवयींमुळे शरीराला सूज येण्याची शक्यता असते. सूज आल्यानंतर सांध्यांमध्ये वेदना, हातपाय सुजल्यासारखे वाटणे इत्यादी लक्षणे दिसू लागल्यास हळदीचे पाणी प्यावे. हळदीमध्ये असलेले अँटीइंफ्लामेटरी गुणधर्म शरीराला आलेली सूज कमी करण्यास मदत करते. त्यामुळे शरीर निरोगी आणि स्वच्छ ठेवण्यासाठी हळदीचे पाणी प्यावे.
सकाळी उठल्यानंतर एक ग्लास कोमट पाण्यात चिमूटभर हळद मिक्स करून सेवन केल्यास आतड्यांमध्ये जमा झालेली घाण बाहेर पडून जाते. कायमच निरोगी आणि दीर्घायुषी राहण्यासाठी हळदीचे पाणी प्यावे. रोगप्रतिकारकशक्ती कमकुवत झाल्यास ती सुधारण्यासाठी हळदीचे पाणी प्यावे. पावसाळ्यात शरीराला साथीच्या आजारांची झपाट्याने लागण होते. हे आजार वाढू लागल्यानंतर शरीराच्या रोगप्रतिकारशक्तीवर परिणाम करतात. अँटीऑक्सिडेंट्स आणि अँटीइंफ्लेमेटरी गुणधर्म इम्युनिटी बुस्ट करतात.
हळदीमध्ये करक्युमिन नावाचा शक्तिशाली घटक आढळून येतो. मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी हळद अतिशय प्रभावी ठरते. हळदीतील करक्युमिन इंसुलिन सेंसिटिव्हीटी सुधारून रक्तातील साखर नियंत्रणात राहण्यास मदत होते. लिव्हरमध्ये साचून राहिलेली अनावश्यक चरबी नष्ट करण्यासाठी हळदीचे पाणी प्यावे. न चुकता सकाळी उठल्यानंतर हळदीचे पाणी प्यायल्यास लिव्हरसोबतच संपूर्ण शरीर डिटॉक्स होईल आणि निरोगी राहील.
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वजन वाढल्यानंतर कमी करण्यासाठी अनेक वेगवेगळे उपाय केले जातात. महागडे डाएट, व्यायाम तर काहीवेळा सप्लिमेंट्स सुद्धा प्यायले जातात. पण वारंवार सप्लिमेंट्सचे सेवन करण्याऐवजी हळदीचे पाणी प्यावे. कोमट पाण्यात उपाशी पोटी हळद मिक्स करून प्यायल्यास वजन कमी होण्यासोबतच चेहऱ्यावरील नॅचरल ग्लो कायम टिकून राहील.
Ans: हळदीमध्ये कर्क्युमिनसारखे घटक असतात. हळदीचे पाणी शरीरातील दाह कमी करण्यास आणि एकूण आरोग्यास मदत करू शकते.
Ans: काही लोकांना हळदीचे पाणी घेतल्याने पचनासाठी मदत होऊ शकते. मात्र पचनाच्या समस्या असल्यास योग्य आहार आणि वैद्यकीय सल्लाही महत्त्वाचा आहे.
Ans: कोमट पाण्यात थोडी हळद मिसळून हळदीचे पाणी तयार केले जाते. प्रमाण योग्य ठेवणे गरजेचे आहे.