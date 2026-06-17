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Eggs Quality Check: अंड ताजे आहे की खराब? न फोडता कसं ओळखायचं? करा ‘ही’ सोपी टेस्ट, क्षणात मिळेल उत्तर

Updated On: Jun 17, 2026 | 06:42 PM IST
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सारांश

Tips To Check Eggs Freshness: अनेकदा घरात साठवलेली अंडी ताजी आहेत की खराब, हे अनेकदा डोळ्यांनी ओळखणे कठीण जाते. तज्ज्ञांच्या मते, अंड न फोडताही त्याची ताजेपणा तपासण्यासाठी एक सोपी आणि प्रभावी ट्रिक वापरता येते.

photo- yandex
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विस्तार
  • अंड फोडायची गरज नाही
  • करा ‘हा’ सोपा टेस्ट
  • क्षणात कळेल ताजे की खराब
अंड हे प्रथिनांचा उत्कृष्ट स्रोत मानले जाते आणि अनेकांच्या रोजच्या आहाराचा महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र, घरात काही दिवस ठेवलेली अंडी ताजी आहेत की खराब झाली आहेत, हे ओळखणे अनेकदा कठीण जाते. बहुतेकजण अंडे फोडल्यानंतरच त्याची गुणवत्ता तपासतात. अनेकदा अंड्याच्या कार्टनवरील तारीख नेहमीच अंडी किती ताजी आहेत हे दर्शवत नाही. कधीकधी ती फक्त पॅकेजिंगची तारीख असते, तर काही प्रकरणांमध्ये ‘Best Before तारीख’ दिलेली असते. जर तुम्ही अंडी थेट कार्टनमधून काढून साठवली असतील किंवा फार्ममधून विकत घेतली असतील, तर अंडी ताजी आहेत की खराब हे ओळखता येत नाही. परंतु तज्ज्ञांच्या मते, अंड न फोडताही त्याची ताजेपणा सहज तपासता येते. यासाठी ही सोपी ट्रिक वापरुन पाहा, जाणून घ्या.

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फ्लोट टेस्ट

अंड्याचा ताजेपणा तपासण्यासाठी सर्वात सोपी पद्धत म्हणजे ‘फ्लोट टेस्ट’. यासाठी एका भांड्यात थंड पाणी भरावे आणि त्यात अंडे अलगद सोडावे. जर अंडे थेट तळाशी जाऊन आडवे पडले, तर ते पूर्णपणे ताजे असल्याचे समजावे. अंडे तळाशी गेले पण उभे राहिले किंवा किंचित तिरके दिसले, तर ते काही दिवस जुने असले तरी खाण्यासाठी सुरक्षित असते. मात्र अंडे पाण्यावर तरंगू लागले, तर ते वापरणे टाळावे. असे अंडे खूप जुने असण्याची आणि खराब झाल्याची शक्यता अधिक असते.

अंड का तरंगते ?

जास्त वेळ अंडी ठेवल्यानंतर, अंड्याच्या कवचात अतिशय सूक्ष्म छिद्रे होतात. कालांतराने या छिद्रांमधून हवा आत प्रवेश करते आणि अंड्यातील हवेचा फुगा मोठा होत जातो. त्यामुळे जुनी अंडी हलकी होतात आणि पाण्यावर तरंगतात, तर ताजी अंडी अधिक घनतेमुळे तळाशी बुडतात.

अंडे फोडल्यानंतरही ओळखता येते गुणवत्ता

जर अंड आधीच फोडले असेल, तर त्याचा पांढरा भाग आणि पिवळा भाग पाहूनही ताजेपणा समजू शकतो. ताज्या अंड्याचा पांढरा भाग घट्ट असतो आणि पिवळा भाग गोलाकार व उंच दिसतो. जुने अंडे मात्र पातळ आणि पाण्यासारखे दिसते. तसेच कुजलेल्या अंड्यातून सल्फरसारखा तीव्र वास येतो. असा वास आल्यास अंड त्वरित फेकून द्यावे.

अंडी नेहमी त्यांच्या मूळ बॉक्समध्येच फ्रिजमध्ये ठेवावीत. योग्य साठवणुकीमुळे अंड्यांची गुणवत्ता दीर्घकाळ टिकून राहते. त्यामुळे पुढच्या वेळी अंडे वापरण्यापूर्वी हा सोपा पाण्याचा प्रयोग करून त्याची ताजेपणा तपासणे अधिक सुरक्षित ठरेल.

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Web Title: Egg freshness test water float method how to check fresh or rotten eggs at home

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Published On: Jun 17, 2026 | 06:42 PM

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