Hair Care Tips: केस खूप गळतात? ‘या’ पोषक तत्वांच्या कमतरतेकडे दुर्लक्ष करू नका; ठरू शकते धोकादायक

Blood Donation: रक्तदान करण्यासाठी तुम्ही फिट आहात का? जाणून घ्या आरोग्याचे महत्त्वाचे नियम
केसांच्या वाढीसाठी आणि मजबुतीसाठी प्रथिने अत्यंत महत्त्वाची असतात. केसांमधील केराटिन हा प्रथिनांपासून तयार होतो. शरीरात प्रथिनांची कमतरता निर्माण झाल्यास केस कमकुवत होतात, तुटू लागतात आणि त्यांची वाढही मंदावते. त्यामुळे अंडी, डाळी, पनीर, दही, कडधान्ये आणि ड्रायफ्रुट्स यांचा आहारात समावेश करणे आवश्यक मानले जाते.
लोहाची कमतरता हे केस गळण्यामागील सर्वात सामान्य कारणांपैकी एक मानले जाते. लोह रक्ताद्वारे केसांच्या मुळांपर्यंत ऑक्सिजन पोहोचवण्याचे काम करते. त्याची कमतरता असल्यास केस पातळ होऊ लागतात आणि गळती वाढते. विशेषतः महिलांमध्ये ही समस्या अधिक आढळते.
याशिवाय झिंक, बायोटिन आणि व्हिटॅमिन डी हे घटकही केसांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत. झिंक केसांच्या ऊतींची दुरुस्ती करण्यास मदत करते, तर बायोटिन केसांची जाडी आणि मजबुती टिकवून ठेवते. व्हिटॅमिन डीची कमतरता असल्यास केसांची मुळे कमकुवत होऊन केस पातळ होण्याची शक्यता वाढते.
व्हिटॅमिन सी आणि ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड्स देखील केसांच्या आरोग्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. व्हिटॅमिन सी कोलेजन निर्मितीस मदत करते, तर ओमेगा-३ टाळूला पोषण देऊन कोरडेपणा कमी करते. तज्ज्ञांच्या मते पुरेसे पाणी पिणे, संतुलित आहार घेणे, पुरेशी झोप आणि तणाव नियंत्रणात ठेवणे यामुळे केसांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होते.
म्हणूनच केस गळतीची समस्या सतत जाणवत असल्यास केवळ बाह्य उपचारांवर अवलंबून न राहता शरीरातील पोषक घटकांची तपासणी करून योग्य आहार आणि वैद्यकीय सल्ला घेणे आवश्यक ठरते. निरोगी आणि मजबूत केसांसाठी संतुलित पोषण हाच सर्वात प्रभावी उपाय मानला जातो. पुरेसे पाणी पिणे, संतुलित आहार घेणे, नियमित झोप आणि तणाव नियंत्रणात ठेवणे हे केसांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. तज्ज्ञांच्या मते केवळ बाह्य उपचारांवर अवलंबून न राहता आंतरिक पोषणावर लक्ष देणे गरजेचे आहे.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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