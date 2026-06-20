Kidney Stone: किडनी स्टोनचा धोका वाढवणारे ‘हे’ पदार्थ टाळा; नाहीतर होतील गंभीर परिणाम

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पालक ही भाजी पोषक घटकांनी समृद्ध असला तरी त्यामध्ये ऑक्सलेटचे प्रमाण जास्त असते. ऑक्सलेट आणि कॅल्शियम एकत्र आल्यास कॅल्शियम ऑक्सलेट स्टोन तयार होऊ शकतात. याशिवाय बीटरूट, शकरकंद आणि काही प्रकारच्या सुकामेव्यामध्येही ऑक्सलेटचे प्रमाण अधिक असते. त्यामुळे ज्यांना किडनी स्टोनचा त्रास आहे त्यांनी या पदार्थांचे सेवन मर्यादित प्रमाणात करावे.
पॅकेटबंद स्नॅक्स, चिप्स, इंस्टंट नूडल्स, फास्ट फूड आणि कॅनबंद पदार्थांमध्ये सोडियमचे प्रमाण खूप जास्त असते. जास्त मीठामुळे लघवीत कॅल्शियमचे प्रमाण वाढते आणि त्यामुळे स्टोन तयार होण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे अशा पदार्थांपासून शक्य तितके दूर राहणे फायदेशीर ठरू शकते.
कोल्ड ड्रिंक्स, फ्लेवर्ड ड्रिंक्स आणि जास्त साखर असलेले पॅकेज्ड ज्यूस शरीरातील खनिजांचे संतुलन बिघडवू शकतात. यामुळे किडनी स्टोन तयार होण्याचा धोका वाढतो.
रेड मीट आणि काही सी फूडमध्ये म प्युरिनचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे शरीरातील युरिक अॅसिडची पातळी वाढून युरिक अॅसिड स्टोन तयार होऊ शकतात.
दिवसातून पुरेसे पाणी प्या
आहारात ताजी फळे आणि भाज्यांचा समावेश करा.
मीठ आणि साखरेचे प्रमाण नियंत्रित ठेवा.
प्रोसेस्ड फूडचे सेवन कमी करा.
डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार संतुलित आहार घ्या.
योग्य आहार आणि निरोगी जीवनशैलीच्या मदतीने किडनी स्टोनचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी करता येऊ शकतो.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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