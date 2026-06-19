शुक्रवार, 19 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Reels Addiction: दिवसभर रील्स पाहण्याची सवय आहे? आरोग्यावर होतात गंभीर परिणाम, जाणून घ्या ‘हे’ साइड इफेक्ट्स

Updated On: Jun 19, 2026 | 07:31 PM IST
जाहिरात
सारांश

Side Effects OF Watching Too Much Reels: अनेकांना दिवसभर सोशल मीडियावर स्क्रोल करण्याची आणि रील्स पाहण्याची सवय असते. ही सवय आरोग्यासाठी घातक आहे. यामुळे आरोग्यावर कोणते परिणाम होतात, जाणून घ्या.

Reels Addiction: दिवसभर रील्स पाहण्याची सवय आहे? आरोग्यावर होतात गंभीर परिणाम, जाणून घ्या ‘हे’ साइड इफेक्ट्स
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • दिवसभर रील्स पाहण्याची सवय?
  • आरोग्यावर होतात गंभीर परिणाम
  • जाणून घ्या ‘हे’ साइड इफेक्ट्स
आजच्या काळात स्मार्टफोन हा दररोजच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. स्मार्टफोनशिवाय आपण कोणत्याही कामाची कल्पनाच करु शकत नाही. काम, शिक्षण, मनोरंजन, सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन व्यवहार यांसाठी मोबाईलचा वापर दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र सतत अनेक तास मोबाईल स्क्रीनकडे पाहण्याची सवय आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते, असा इशारा आरोग्य तज्ज्ञांनी दिला आहे. स्क्रीन टाइम वाढल्याने केवळ डोळ्यांवरच नव्हे तर मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावरही परिणाम होऊ शकतो. काहींना तर तासनतास रील्स पाहण्याची सवय असते. या सवयीमुळे आरोग्यावर कोणकोणते परिणाम होतात, जाणून घ्या.

Health Tips: भात खाणं बंद केल्यास शरीरावर काय परिणाम होतो? जाणून घ्या फायदे आणि तोटे

डोळ्यांवर होतो सर्वाधिक परिणाम

दीर्घकाळ मोबाईल वापरल्याने डोळ्यांमध्ये कोरडेपणा, जळजळ, खाज आणि धूसर दिसण्याच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. स्क्रीनमधून निघणारा निळा प्रकाश डोळ्यांवर ताण निर्माण करतो. दीर्घकाळ स्क्रीनकडे पाहिल्याने दृष्टी तात्पुरती अंधुक होऊ शकते. तसेच, यामुळे डोळ्यांच्या स्नायूंवर ताण येतो, ज्यामुळे थकवा येतो.

झोपेच्या गुणवत्तेवर परिणाम

रात्री झोपण्यापूर्वी मोबाईल वापरण्याची सवय अनेकांना असते. मात्र स्क्रीनमधून निघणारा ब्लू लाईट मेलाटोनिन या झोप नियंत्रित करणाऱ्या हार्मोनच्या निर्मितीमध्ये अडथळा निर्माण करू शकतो. त्यामुळे झोप उशिरा येणे किंवा झोपेची गुणवत्ता कमी होणे यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात.

मान आणि पाठीच्या वेदना वाढू शकतात

मोबाईलकडे सतत खाली मान झुकवून पाहिल्याने मानेवर अतिरिक्त ताण येतो. यामुळे मानदुखी, खांदेदुखी आणि पाठदुखीच्या समस्या वाढू शकतात. दीर्घकाळ चुकीच्या स्थितीत बसल्याने शरीराची ठेवणही बिघडू शकते.

मानसिक आरोग्यावरही परिणाम

मोबाईलचा अतिरेक वापर केल्यास तणाव, चिंता, चिडचिड आणि एकाग्रता कमी होण्याच्या समस्या दिसू शकतात. सोशल मीडियावर जास्त वेळ घालवल्यामुळे मानसिक थकवा वाढण्याची शक्यता असते.

दिवसातून किती वेळ मोबाईल वापरावा?

तज्ज्ञांच्या मते, काम किंवा शिक्षणासाठी आवश्यक वापर वगळता मनोरंजनासाठी स्क्रीन टाइम शक्यतो मर्यादित ठेवावा. दर काही वेळाने स्क्रीनपासून ब्रेक घेणे, २०-२०-२० नियम पाळणे आणि झोपण्याच्या किमान एक तास आधी मोबाईलचा वापर बंद करणे फायदेशीर ठरते.

  • मुलांनी १ ते २ तासांपेक्षा जास्त वेळ स्क्रीन पाहू नये.
  • तरुणांसाठी मनोरंजनासाठी २ ते ३ तासांचा मर्यादित स्क्रीन वेळ सर्वोत्तम असतो.
  • प्रौढ व्यक्तीनी कामाव्यतिरिक्त, सलग ३-४ तासांपेक्षा जास्त वेळ स्क्रीन पाहू नये.
Men’s Health: चाळीशी ओलांडलेल्या पुरुषांसाठी धोक्याची घंटा! ‘या’ गंभीर आजाराचा वाढतो धोका; अशी घ्या काळजी

Web Title: Reels mobile addiction health effects screen time side effects tips

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 19, 2026 | 07:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Health Tips: भात खाणं बंद केल्यास शरीरावर काय परिणाम होतो? जाणून घ्या फायदे आणि तोटे
1

Health Tips: भात खाणं बंद केल्यास शरीरावर काय परिणाम होतो? जाणून घ्या फायदे आणि तोटे

Cooking Oil: कोणते कुकिंग ऑईल्स आरोग्यासाठी ठरत आहेत धोकादायक? सत्य वाचाच
2

Cooking Oil: कोणते कुकिंग ऑईल्स आरोग्यासाठी ठरत आहेत धोकादायक? सत्य वाचाच

Men’s Health: चाळीशी ओलांडलेल्या पुरुषांसाठी धोक्याची घंटा! ‘या’ गंभीर आजाराचा वाढतो धोका; अशी घ्या काळजी
3

Men’s Health: चाळीशी ओलांडलेल्या पुरुषांसाठी धोक्याची घंटा! ‘या’ गंभीर आजाराचा वाढतो धोका; अशी घ्या काळजी

चहा पिण्याचा घ्या मनसोक्त आनंद! उपाशी पोटी चहा पिण्याआधी करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन, ॲसिडिटी- अपचनाचा त्रास होईल गायब
4

चहा पिण्याचा घ्या मनसोक्त आनंद! उपाशी पोटी चहा पिण्याआधी करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन, ॲसिडिटी- अपचनाचा त्रास होईल गायब

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Reels Addiction: दिवसभर रील्स पाहण्याची सवय आहे? आरोग्यावर होतात गंभीर परिणाम, जाणून घ्या ‘हे’ साइड इफेक्ट्स

Reels Addiction: दिवसभर रील्स पाहण्याची सवय आहे? आरोग्यावर होतात गंभीर परिणाम, जाणून घ्या ‘हे’ साइड इफेक्ट्स

Jun 19, 2026 | 07:31 PM
पक्ष्यांच्या सामूहिक आत्महत्येचे गूढ! आसाममधील ‘जतिंगा’ गाव; निसर्गाचे सर्वात मोठे कोडे!

पक्ष्यांच्या सामूहिक आत्महत्येचे गूढ! आसाममधील ‘जतिंगा’ गाव; निसर्गाचे सर्वात मोठे कोडे!

Jun 19, 2026 | 07:30 PM
Share Market मध्ये उस्ताद निघाले राहुल गांधी, कोणत्या कंपनींमध्ये गुंतवलेत पैसे? मिळतो इतका रिटर्न

Share Market मध्ये उस्ताद निघाले राहुल गांधी, कोणत्या कंपनींमध्ये गुंतवलेत पैसे? मिळतो इतका रिटर्न

Jun 19, 2026 | 07:23 PM
व्हायरल फोटोप्रकरणी गिरीश महाजन यांची पहिली प्रतिक्रिया; “फोटो मॉर्फ केलेला, मुंबईत तक्रार दाखल करणार”

व्हायरल फोटोप्रकरणी गिरीश महाजन यांची पहिली प्रतिक्रिया; “फोटो मॉर्फ केलेला, मुंबईत तक्रार दाखल करणार”

Jun 19, 2026 | 06:51 PM
आता Power सेक्टरमध्ये मुकेश अंबानींची एन्ट्री! AGM मध्ये केला मोठ्या प्लॅनचा खुलासा

आता Power सेक्टरमध्ये मुकेश अंबानींची एन्ट्री! AGM मध्ये केला मोठ्या प्लॅनचा खुलासा

Jun 19, 2026 | 06:49 PM
IND A Vs SL A: मैदानावरील ‘त्या’ राड्याचा हिशोब चुकता होणार? फायनलमध्ये भारत- श्रीलंका भिडणार

IND A Vs SL A: मैदानावरील ‘त्या’ राड्याचा हिशोब चुकता होणार? फायनलमध्ये भारत- श्रीलंका भिडणार

Jun 19, 2026 | 06:47 PM
केवळ इंजिनिअरिंग नव्हे; ऑटोमोबाईल क्षेत्रात कला आणि वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांनाही मोठा वाव

केवळ इंजिनिअरिंग नव्हे; ऑटोमोबाईल क्षेत्रात कला आणि वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांनाही मोठा वाव

Jun 19, 2026 | 06:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा