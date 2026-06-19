Reels Addiction: दिवसभर रील्स पाहण्याची सवय आहे? आरोग्यावर होतात गंभीर परिणाम, जाणून घ्या ‘हे’ साइड इफेक्ट्स

Health Tips: भात खाणं बंद केल्यास शरीरावर काय परिणाम होतो? जाणून घ्या फायदे आणि तोटे
दीर्घकाळ मोबाईल वापरल्याने डोळ्यांमध्ये कोरडेपणा, जळजळ, खाज आणि धूसर दिसण्याच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. स्क्रीनमधून निघणारा निळा प्रकाश डोळ्यांवर ताण निर्माण करतो. दीर्घकाळ स्क्रीनकडे पाहिल्याने दृष्टी तात्पुरती अंधुक होऊ शकते. तसेच, यामुळे डोळ्यांच्या स्नायूंवर ताण येतो, ज्यामुळे थकवा येतो.
रात्री झोपण्यापूर्वी मोबाईल वापरण्याची सवय अनेकांना असते. मात्र स्क्रीनमधून निघणारा ब्लू लाईट मेलाटोनिन या झोप नियंत्रित करणाऱ्या हार्मोनच्या निर्मितीमध्ये अडथळा निर्माण करू शकतो. त्यामुळे झोप उशिरा येणे किंवा झोपेची गुणवत्ता कमी होणे यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात.
मोबाईलकडे सतत खाली मान झुकवून पाहिल्याने मानेवर अतिरिक्त ताण येतो. यामुळे मानदुखी, खांदेदुखी आणि पाठदुखीच्या समस्या वाढू शकतात. दीर्घकाळ चुकीच्या स्थितीत बसल्याने शरीराची ठेवणही बिघडू शकते.
मोबाईलचा अतिरेक वापर केल्यास तणाव, चिंता, चिडचिड आणि एकाग्रता कमी होण्याच्या समस्या दिसू शकतात. सोशल मीडियावर जास्त वेळ घालवल्यामुळे मानसिक थकवा वाढण्याची शक्यता असते.
तज्ज्ञांच्या मते, काम किंवा शिक्षणासाठी आवश्यक वापर वगळता मनोरंजनासाठी स्क्रीन टाइम शक्यतो मर्यादित ठेवावा. दर काही वेळाने स्क्रीनपासून ब्रेक घेणे, २०-२०-२० नियम पाळणे आणि झोपण्याच्या किमान एक तास आधी मोबाईलचा वापर बंद करणे फायदेशीर ठरते.