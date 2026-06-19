Health Tips: भात खाणं बंद केल्यास शरीरावर काय परिणाम होतो? जाणून घ्या फायदे आणि तोटे

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महिनाभर भाताचे सेवन टाळल्यास एकूण कॅलरीचे प्रमाण कमी होऊ शकते. त्यामुळे काही व्यक्तींमध्ये वजन घटल्याचे दिसून येते. विशेषतः भाताच्या जागी कमी कॅलरी आणि जास्त फायबर असलेले पदार्थ घेतल्यास वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत मिळू शकते.
पांढऱ्या भाताचा ग्लायसेमिक इंडेक्स तुलनेने जास्त असतो. त्यामुळे भाताचे प्रमाण कमी केल्यास रक्तातील साखरेतील चढ-उतार कमी होण्यास मदत मिळू शकते. मधुमेहाचा धोका असलेल्या व्यक्तींना याचा काही प्रमाणात फायदा होऊ शकतो.
भातातून शरीराला झटपट ऊर्जा मिळते. त्यामुळे अचानक भात बंद केल्यास सुरुवातीच्या काही दिवसांत अशक्तपणा, थकवा किंवा वारंवार भूक लागल्याची भावना निर्माण होऊ शकते. शरीराला नव्या आहाराशी जुळवून घेण्यासाठी काही काळ लागू शकतो.
भात बंद करताना त्याऐवजी ज्वारी, बाजरी, नाचणी, ओट्स, रताळे किंवा इतर संपूर्ण धान्यांचा समावेश करणे गरजेचे आहे. अन्यथा शरीराला आवश्यक असलेली ऊर्जा आणि काही पोषक घटक कमी पडू शकतात.
तज्ज्ञांच्या मते, भात पूर्णपणे सोडण्याऐवजी, तुम्ही खात असलेल्या भाताच्या प्रकारावर आणि प्रमाणावर लक्ष केंद्रित करणे अधिक चांगले आहे. पांढऱ्या भाताऐवजी ब्राउन राइस, किंवा कमी प्रमाणात भात खाणे हा अनेक लोकांसाठी एक चांगला पर्याय असू शकतो.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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