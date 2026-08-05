तुम्हालाही वाटतंय का सगळ्यांचं लक्ष तुमच्याकडेच आहे? जाणून घ्या ‘स्पॉटलाइट इफेक्ट’ जो हिरावून घेतोय तुमची मानसिक शांतता

लक्षपूर्वक खा, निरोगी रहा! आरोग्याची गुरुकिल्ली ठरू शकते ‘Mindful Eating’; हे हेल्दी स्नॅक्स तुम्हाला दिवसभर ठेवतील तंदुरुस्त
काय आहे द स्पॉटलाइट इफेक्ट?
द स्पॉटलाइट इफेक्ट हा एक सोशल सायकोलॉजिकल टर्मचा भाग आहे, यात व्यक्ती स्वत:चा इतका विचार करतो की त्याला सतत असं वाटत राहत की आजूबाजूची लोक फक्त त्यालाच पाहत आहेत. हे अगदी एखाद्या फॅशन इव्हेंटमध्ये एखाद्या व्यक्तीला हायलाइट केले जाण्यासारखे आहे. हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे की या स्पॉटलाइट इफेक्टमध्ये व्यक्तीला नेहमीच असं वाटतं राहतं की केवळ त्याच्या चुकांकडे लक्ष दिले जात आहे, म्हणजेच प्रत्येक लहान चुकीमुळे त्याच्या मनात अस्वस्थ भावना येऊ लागतात. यामध्ये सर्वात जास्त ते लोक टारगेट होतात ज्यांना सोशल एंग्जायटी आहे.
स्पॉटलाइट इफेक्टचा प्रभाव
स्पॉटलाइट इफेक्टचा आपल्या रोजच्या जीवनावर आणि कामावर प्रभाव पडत असतो. यामुळे व्यक्ती अधिकतरवेळी चिंतेत असतो. उदाहरणार्थ, एके दिवशी तुमचे केस तुम्ही नीट विंचारले नाही तर तुम्हाला दिवसभर असं वाटतं राहत की सर्वजण तुमच्या केसांकडे पाहत आहेत. यामुळे अशा परिस्थितीत लोक स्वत:ला लपवण्याचा आणि लोकांपासून दूर पळण्याचा प्रयत्न करतात.
डार्क सर्कल्समुळे त्वचा निस्तेज झाली आहे? मग रात्री झोपताना लावा ‘ही’ घरगुती क्रीम, त्वचेवर येईल चमकदार ग्लो
याची ओळख कशी करावी?