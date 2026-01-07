Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • How To Make Aagri Koli Style Kolambi Pulao Note Down The Recipe In Marathi

रात्रीच्या जेवणाला बनवा आगरी कोळी स्टाईल ‘कोळंबी पुलाव’, सुगंधित-झणझणीत चव जी सर्वांनाच करेल खुश

Kolambi Pulao Recipe : मासेप्रेमींसाठी खास आज आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत खास आगरी कोळी स्टाईल कोळंबी पुलावची रेसिपी. फार झटपट तुम्ही ही मसालेदार डिश तयार करू शकता ज्याने घरातील सर्वच खुश होतील.

Updated On: Jan 07, 2026 | 09:28 AM
रात्रीच्या जेवणाला बनवा आगरी कोळी स्टाईल 'कोळंबी पुलाव', सुगंधित-झणझणीत चव जी सर्वांनाच करेल खुश

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • कोळंबीपासून आपण भाजी तर नेहमीच खातो.
  • पण यावेळी काही नवीन ट्राय करून पहा.
  • आजची ही कोळंबी पुलाव रेसिपी नक्कीच तुमच्या प्रियजनांचे मन जिंकेल.
महाराष्ट्राच्या समुद्रकिनारी वसलेल्या कोळी आणि आगरी समाजाची खाद्यसंस्कृती ही तिखट, खमंग आणि नैसर्गिक मसाल्यांनी समृद्ध अशी ओळखली जाते. समुद्रातून थेट ताज्या माशांपासून ते कोळंबी, खेकडे आणि सुरमईपर्यंत… प्रत्येक पदार्थात साधेपणा असला तरी चवीत मात्र जबरदस्त ठसका असतो. आगरी–कोळी स्टाइल कोळंबी पुलाव हा असाच एक खास पदार्थ आहे, जो मसालेदार असला तरी जड न वाटता सुगंधी आणि रुचकर लागतो.

Recipe : साधा चिला नाही यावेळी नाश्त्याला खा ‘पनीर स्टफ्ड चिला’, चवीसह आरोग्याचीही काळजी

या पुलावात गारम मसाल्यांचा अतिरेक न करता, कांदा, खोबरे, आलं-लसूण, हिरवी मिरची आणि कोळी मसाल्याचा वापर केला जातो. त्यामुळे कोळंबीची नैसर्गिक चव टिकून राहते आणि भातात समुद्री चवीचा खास सुगंध दरवळतो. कोळी आणि आगरी घरांमध्ये हा पुलाव बहुतेक वेळा सणासुदीला, पाहुण्यांसाठी किंवा रविवारच्या खास जेवणात बनवला जातो. घरच्या घरी सहज उपलब्ध साहित्य वापरून, अगदी गावाकडच्या चुलीवर शिजवल्यासारखी चव मिळवणारी ही रेसिपी तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा. चला तर मग, कोळी स्टाईल अस्सल चवीचा कोळंबी पुलाव कसा तयार करायचा ते जाणून घेऊया.

साहित्य

  • सोललेली कोळंबी – 500 ग्रॅम
  • हळद – ½ टीस्पून
  • मीठ – चवीनुसार
  • लिंबाचा रस – 1 टीस्पून
  • बासमती तांदूळ – 2 कप (धुऊन 20 मिनिटे भिजवलेले)
  • कांदे (पातळ चिरलेले) – 2 मोठे
  • हिरवी मिरची – 3–4 (उभी कापलेली)
  • आलं-लसूण पेस्ट – 1½ टेबलस्पून
  • किसलेले ओले खोबरे – ½ कप
  • टोमॅटो – 1 (ऐच्छिक, बारीक चिरलेला)
  • कोळी / आगरी मसाला – 2 टीस्पून
  • लाल तिखट – 1 टीस्पून
  • धणे-जिरे पावडर – 1 टीस्पून
  • गरम मसाला – ½ टीस्पून
  • तमालपत्र – 2
  • लवंग – 4–5
  • काळी मिरी – 6–7 दाणे
  • तेल – 3 टेबलस्पून
  • तूप – 1 टेबलस्पून
  • मीठ – चवीनुसार
  • पाणी – 4 कप
  • कोथिंबीर – सजावटीसाठी
Food Recipe: वाटीभर पोह्यांपासून झटपट बनवा खमंग कुरकुरीत वडे, लहान मुलांच्या डब्यासाठी परफेक्ट पदार्थ

 कृती

  • सर्वप्रथम कोळंबीला हळद, मीठ आणि लिंबाचा रस लावून 10–15 मिनिटे बाजूला ठेवा.
  • कढईत थोडं तेल गरम करून मॅरिनेट केलेली कोळंबी 2–3 मिनिटे परतून घ्या. पूर्ण शिजवू नका. बाजूला काढून ठेवा.
  • कुकरमध्ये तेल आणि तूप गरम करून तमालपत्र, लवंग आणि मिरी घाला. त्यात कांदे घालून सोनेरी रंग येईपर्यंत परता. आलं-लसूण पेस्ट आणि हिरवी मिरची घालून कच्चा वास जाईपर्यंत परतवा.
  • आता किसलेले खोबरे आणि टोमॅटो घालून 2–3 मिनिटे परता.
  • मग त्यात आगरी कोळी मसाला, लाल तिखट, धणे-जिरे पावडर आणि गरम मसाला घालून तेल सुटेपर्यंत परतवा.
  • भिजवलेले तांदूळ घालून हलक्या हाताने मिसळा. त्यात परतलेली कोळंबी घाला.
  • पाणी आणि मीठ घालून एक उकळी येऊ द्या. कुकरला झाकण लावून 2 शिट्टी काढा किंवा भात शिजेपर्यंत मंद आचेवर ठेवा.
  • गॅस बंद करून 10 मिनिटे पुलाव तसेच ठेवा. नंतर हलक्या हाताने भात सैल करा.
  • गरमागरम आगरी–कोळी स्टाइल कोळंबी पुलाव सोलकढी, कांदा-लिंबू आणि हिरवी मिरचीसोबत सर्व्ह करा.

Web Title: How to make aagri koli style kolambi pulao note down the recipe in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 09:28 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

व्हेज खाण्यासाठी पर्वणी! आता घरी बनवा मऊ, रेशमी आणि शाही चवीचे ‘व्हेज गलौटी कबाब’, नोट करा रेसिपी
1

व्हेज खाण्यासाठी पर्वणी! आता घरी बनवा मऊ, रेशमी आणि शाही चवीचे ‘व्हेज गलौटी कबाब’, नोट करा रेसिपी

विकेंड स्पेशल! संध्याकाळच्या नाश्त्याला बनवा कुरकुरीत रेस्टॉरंट स्टाईल ‘चिकन पोपकोर्न’, चव अशी की लहानच काय मोठेही होतील खुश
2

विकेंड स्पेशल! संध्याकाळच्या नाश्त्याला बनवा कुरकुरीत रेस्टॉरंट स्टाईल ‘चिकन पोपकोर्न’, चव अशी की लहानच काय मोठेही होतील खुश

मैद्याचे कशाला? आता घरीच बनवा बेकरी स्टाईल खुसखुशीत ‘गव्हाच्या पिठाचे बिस्कीट’, निवडक साहित्यापासून तयार होईल रेसिपी
3

मैद्याचे कशाला? आता घरीच बनवा बेकरी स्टाईल खुसखुशीत ‘गव्हाच्या पिठाचे बिस्कीट’, निवडक साहित्यापासून तयार होईल रेसिपी

बटाट्याची नाही यावेळी बाजरीच्या पिठाची बनवा कुरकुरीत आणि टेस्टी टिक्की, रेसिपी नोट करा
4

बटाट्याची नाही यावेळी बाजरीच्या पिठाची बनवा कुरकुरीत आणि टेस्टी टिक्की, रेसिपी नोट करा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
नेपाळच्या राजकारणात भूकंप! बालेन शाह ने महापौर पदाचा दिला राजीनामा; आता थेट PM च्या खुर्चीवर नजर

नेपाळच्या राजकारणात भूकंप! बालेन शाह ने महापौर पदाचा दिला राजीनामा; आता थेट PM च्या खुर्चीवर नजर

Jan 19, 2026 | 03:54 PM
Taloja MIDC Pollution: तळोजा एमआयडीसी नक्की उद्योगांचे केंद्र की अपघातांचे माहेरघर?

Taloja MIDC Pollution: तळोजा एमआयडीसी नक्की उद्योगांचे केंद्र की अपघातांचे माहेरघर?

Jan 19, 2026 | 03:53 PM
शाळांमध्ये झळकला ‘हिंद दी चादर’ माहितीपट! गुरुतेग बहादूर यांच्या ३५० व्या शहीद समागम वर्षानिमित्त विद्यार्थ्यांचा मोठा उत्साह

शाळांमध्ये झळकला ‘हिंद दी चादर’ माहितीपट! गुरुतेग बहादूर यांच्या ३५० व्या शहीद समागम वर्षानिमित्त विद्यार्थ्यांचा मोठा उत्साह

Jan 19, 2026 | 03:52 PM
Mayor reservation draw date : महापौर पदासाठी आरक्षण सोडत ‘या’ दिवशी होणार जाहीर; तारीख आली समोर

Mayor reservation draw date : महापौर पदासाठी आरक्षण सोडत ‘या’ दिवशी होणार जाहीर; तारीख आली समोर

Jan 19, 2026 | 03:52 PM
Global Ranking: ड्रॅगनची कमाल! संपूर्ण जगात जिथे हार्वर्डच होता शिक्षणविश्वाचा निर्विवाद सम्राट, तिथेच चीनने फडकवला विजयध्वज

Global Ranking: ड्रॅगनची कमाल! संपूर्ण जगात जिथे हार्वर्डच होता शिक्षणविश्वाचा निर्विवाद सम्राट, तिथेच चीनने फडकवला विजयध्वज

Jan 19, 2026 | 03:48 PM
शरीरातील हाडं तुटली, दात तुटले, हिमोग्लोबिन अवघे १.९! CRPF च्या घरी काम करणाऱ्या चिमुरडीवर अत्याचार, मृत्यूशी देतेय झुंज

शरीरातील हाडं तुटली, दात तुटले, हिमोग्लोबिन अवघे १.९! CRPF च्या घरी काम करणाऱ्या चिमुरडीवर अत्याचार, मृत्यूशी देतेय झुंज

Jan 19, 2026 | 03:47 PM
MIM मुळे कोणाची हानी तर कोणाचा लाभ! मिळालेली मते एमआयएमची जमेची बाजू तर ‘हिंदुत्व’ ही येणार पुढे

MIM मुळे कोणाची हानी तर कोणाचा लाभ! मिळालेली मते एमआयएमची जमेची बाजू तर ‘हिंदुत्व’ ही येणार पुढे

Jan 19, 2026 | 03:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM