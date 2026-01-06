Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Food Recipe: वाटीभर पोह्यांपासून झटपट बनवा खमंग कुरकुरीत वडे, लहान मुलांच्या डब्यासाठी परफेक्ट पदार्थ

वाटीभर पोह्यांचा वापर करून तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये कुरकुरीत वडे बनवू शकता. हा पदार्थ लहान मुलांपासून अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतो. जाणून घ्या रेसिपी.

Updated On: Jan 06, 2026 | 02:20 PM
सकाळच्या नाश्त्यात अनेक घरांमध्ये कायमच कांदापोहे बनवले जातात. पण नेहमी नेहमी कांदापोहे खाऊन कंटाळा आल्यानंतर नवीन पदार्थ खाण्याची इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही वाटीभर पोह्यांचा वापर करून कुरकुरीत वडे बनवू शकता. हा पदार्थ सकाळच्या नाश्त्यात किंवा घरी पाहुणे आल्यानंतर त्यांच्या स्वागतासाठी सुद्धा बनवू शकता. पोहे सहज पचन होतात. लहान मुलांना बऱ्याचदा डब्यात काय खायला द्यावे सुचत नाही. पोह्यांचे वडे लहान मुलांनाखूप जास्त आवडतील. वडे तुम्ही सॉस किंवा हिरव्या चटणीसोबत सुद्धा खाऊ शकता. संध्याकाळी स्नॅक्स सुद्धा तुम्ही पोह्यांचे वडे खाऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया पोह्यांचे कुरकुरीत वडे बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

अंगारखी चतुर्थीनिमित्त बाप्पाच्या नैवेद्यासाठी झटपट बनवा चवदार रव्याचे मोदक, नोट करून घ्या रेसिपी

साहित्य:

  • पोहे
  • रवा
  • दही
  • बटाटा
  • हिरवी मिरची
  • आलं लसूण पेस्ट
  • कोथिंबीर
  • मीठ
  • धणे जिरं पावडर
  • बेकिंग सोडा
कायमच जंक फूड खाऊन कंटाळा आला असेल तर सोप्या पद्धतीमध्ये घरीच बनवा सोयाबीन टिक्की, नोट करा रेसिपी

कृती:

  • पोह्यांचे वडे बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, वाटीभर पोहे घेऊन पाण्यात काहीवेळ भिजत ठेवा. काहीवेळानंतर पोहे वाटीमध्ये काढून घ्या.
  • मोठ्या वाटीमध्ये पोहे घेऊन त्यात शिजवलेला बटाटा, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, आलं लसूण पेस्ट आणि चवीनुसार मीठ टाकून मिक्स करा.
  • मिक्सरच्या भांड्यात रवा आणि दही घालून बारीक वाटून घ्या. वाटून घेतलेली पेस्ट घालून मिक्स करा. त्यानंतर त्यात धणे, जिरं पावडर, कोथिंबीर आणि बेकिंग सोडा घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवा. गरम तेलात तुम्हाला हवे त्या आकारात बनवलेले वडे सोडून व्यवस्थित लालसर होईपर्यंत कुरकुरीत भाजा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले पोह्यांचे वडे. हा पदार्थ सॉससोबत सुंदर लागेल.

Web Title: How to make crispy poha pakoda at home simple food recipe cooking tips

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 06, 2026 | 02:20 PM

