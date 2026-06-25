शरीर राहील ताजेतवाने आणि फ्रेश! गुणकारी घटकांनी समृद्ध असलेल्या जांभळांपासून बनवा थंडगार सरबत, मधुमेह राहील नियंत्रणात

बाजारात मोठ्या प्रमाणावर जांभळं उपलब्ध झाली आहे. जांभूळ हे हंगामी फळ आहे. गडद जांभळ्या रंगची जांभळं चवीला तुरट आणि गोडसर लागतात. या फळाच्या रंगामुळे त्याला इंडियन ब्लॅकबेरी असे सुद्धा म्हंटले जाते. जांभळांमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. रक्तात वाढलेले साखरेचे प्रमाण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी जांभळाचे सेवन करावे. पण कायमच नुसतीच जांभळं खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन आणि थंडगार पदार्थ पिण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला झटपट तयार होणारे जांभूळ सरबत बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हे सरबत केवळ चवीलाच नाहीतर शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे. कडाक्याच्या उन्हाळ्यात कायमच विकतचे कोल्ड्रिंक आणून पिण्यापेक्षा घरी बनवलेले थंडगार सरबत प्यावे. यामुळे आरोग्य सुधारते आणि रक्तातील मधुमेह नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.जांभूळपासून वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात. चला तर जाणून घेऊया जांभूळ सरबत बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – AI)
जेवणानंतर गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाली आहे? मग झटपट बनवा तोंडात विरघळणारी क्रीमी नारळाची रबडी, नोट करा रेसिपी