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शरीर राहील ताजेतवाने आणि फ्रेश! गुणकारी घटकांनी समृद्ध असलेल्या जांभळांपासून बनवा थंडगार सरबत, मधुमेह राहील नियंत्रणात

Updated On: Jun 25, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

बाजारात मोठ्या प्रमाणावर जांभळं उपलब्ध झाले आहेत. रक्तात वाढलेले साखरेचे प्रमाण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी जांभुळचे सरबत प्यावे. हे सरबत शरीरात थंडावा टिकवून ठेवते. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

शरीर राहील ताजेतवाने आणि फ्रेश! गुणकारी घटकांनी समृद्ध असलेल्या जांभळांपासून बनवा थंडगार सरबत, मधुमेह राहील नियंत्रणात

शरीर राहील ताजेतवाने आणि फ्रेश! गुणकारी घटकांनी समृद्ध असलेल्या जांभळांपासून बनवा थंडगार सरबत, मधुमेह राहील नियंत्रणात

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विस्तार

बाजारात मोठ्या प्रमाणावर जांभळं उपलब्ध झाली आहे. जांभूळ हे हंगामी फळ आहे. गडद जांभळ्या रंगची जांभळं चवीला तुरट आणि गोडसर लागतात. या फळाच्या रंगामुळे त्याला इंडियन ब्लॅकबेरी असे सुद्धा म्हंटले जाते. जांभळांमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. रक्तात वाढलेले साखरेचे प्रमाण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी जांभळाचे सेवन करावे. पण कायमच नुसतीच जांभळं खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन आणि थंडगार पदार्थ पिण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला झटपट तयार होणारे जांभूळ सरबत बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हे सरबत केवळ चवीलाच नाहीतर शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे. कडाक्याच्या उन्हाळ्यात कायमच विकतचे कोल्ड्रिंक आणून पिण्यापेक्षा घरी बनवलेले थंडगार सरबत प्यावे. यामुळे आरोग्य सुधारते आणि रक्तातील मधुमेह नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.जांभूळपासून वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात. चला तर जाणून घेऊया जांभूळ सरबत बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – AI)

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साहित्य:

  • पिकलेली जांभळं
  • साखर
  • पुदिन्याची पाने
  • भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर
  • काळे मीठ
  • थंड पाणी
  • बर्फाचे तुकडे
  • लाल तिखट
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कृती:

  • जांभूळ सरबत बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, जांभळं काहीवेळ पाण्यात ठेवून द्या. यामुळे पदार्थ व्यवस्थित स्वच्छ होईल.
  • जांभूळ धुवून झाल्यानंतर त्यातील गर बाजूला काढा आणि बिया वेगळ्या काढून घ्या. बियांचा वापर तुम्ही भाकरी बनवताना करू शकता.
  • मिक्सरच्या भांड्यात जांभळाचा गर, साखर घालून बारीक पेस्ट तयार करून घ्या.
  • तयार केलेली पेस्ट गाळून घ्या. घट्टसर रस काढून झाल्यानंतर त्यात आवश्यतेनुसार थंड पाणी, जिऱ्याची पावडर, काळे मीठ, बारीक केलेली पुदिन्याची पाने घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • ताटात मीठ आणि लाल तिखट एकत्र करून घ्या. त्यानंतर ग्लासच्या कडेला मीठ मसाल्याचे मिश्रण लावून नंतर त्यात तयार केलेला जांभूळ रस ओतून पुदिन्याच्या पानांनी सजवा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले थंडगार जांभळाचे सरबत.

Web Title: How to make jamun juice at home simple food recipe benefits of eating jamun

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Published On: Jun 25, 2026 | 08:00 AM

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