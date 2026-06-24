जेवणानंतर गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाली आहे? मग झटपट बनवा तोंडात विरघळणारी क्रीमी नारळाची रबडी, नोट करा रेसिपी

जेवणानंतर प्रत्येकाला काहींना काही गोड पदार्थ खाण्याची खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी एकतर मिठाई खाल्ली जाते किंवा साखर खाल्ली जाते. पण नेहमीच विकतचे गोड पदार्थ खाण्याऐवजी घरी झटपट तुम्ही ओल्या खोबऱ्याची रबडी बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि चव सुद्धा भारी लागते. ओल्या खोबऱ्याची मलाईदार रबडी तुम्ही पुरी किंवा गरमागरम चपातीसोबत सुद्धा खाऊ शकता. शेवयांची खीर, गुलाबजाम किंवा नेहमीच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर झटपट तुम्ही ओल्या खोबऱ्याचा वापर करून खीर किंवा रबडी बनवू शकता. ही क्रिमी रबडी तोंडात टाकताच सहज विरघळून जाईल आणि लहान मुलांसह मोठ्यांना सुद्धा खूप जास्त आवडेल. गोड पदार्थांमध्ये काहीतरी वेगळं बनवण्याचा विचार करत असाल तर ओल्या खोबऱ्याची रबडी नक्कीच बनवून पहा. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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