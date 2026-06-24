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जेवणानंतर गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाली आहे? मग झटपट बनवा तोंडात विरघळणारी क्रीमी नारळाची रबडी, नोट करा रेसिपी

Updated On: Jun 24, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये ओल्या खोबऱ्याची रबडी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि चव सुद्धा मस्त लागते.

झटपट बनवा तोंडात विरघळणारी क्रीमी नारळाची रबडी

झटपट बनवा तोंडात विरघळणारी क्रीमी नारळाची रबडी

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विस्तार

जेवणानंतर प्रत्येकाला काहींना काही गोड पदार्थ खाण्याची खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी एकतर मिठाई खाल्ली जाते किंवा साखर खाल्ली जाते. पण नेहमीच विकतचे गोड पदार्थ खाण्याऐवजी घरी झटपट तुम्ही ओल्या खोबऱ्याची रबडी बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि चव सुद्धा भारी लागते. ओल्या खोबऱ्याची मलाईदार रबडी तुम्ही पुरी किंवा गरमागरम चपातीसोबत सुद्धा खाऊ शकता. शेवयांची खीर, गुलाबजाम किंवा नेहमीच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर झटपट तुम्ही ओल्या खोबऱ्याचा वापर करून खीर किंवा रबडी बनवू शकता. ही क्रिमी रबडी तोंडात टाकताच सहज विरघळून जाईल आणि लहान मुलांसह मोठ्यांना सुद्धा खूप जास्त आवडेल. गोड पदार्थांमध्ये काहीतरी वेगळं बनवण्याचा विचार करत असाल तर ओल्या खोबऱ्याची रबडी नक्कीच बनवून पहा. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

लहान मुलं दूध प्यायचा कंटाळा करतात? मग मिल्कशेक ऐवजी बनवा Peanut Butter Smoothie, नोट करून घ्या रेसिपी

साहित्य:

  • ओल्या खोबऱ्याचा किस
  • दूध
  • सुका मेवा
  • वेलची पावडर
  • केशर
  • साखर
लहान मुलं दूध प्यायचा कंटाळा करतात? मग मिल्कशेक ऐवजी बनवा Peanut Butter Smoothie, नोट करून घ्या रेसिपी

कृती:

  • क्रिमी नारळाची रबडी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, ओल्या खोबऱ्याचा किस काढून घ्या. सुका मेवा बारीक करून घ्या.
  • कढईमध्ये दूध गरम करण्यासाठी ठेवा. दुधाला एक उकळी आल्यानंतर गॅस मंद आचेवर करून घट्टसर होईपर्यंत मिक्स करा.
  • दूध घट्ट झाल्यानंतर त्यात आवडीनुसार साखर आणि केशर काड्या घालून मिक्स करा.
  • साखर पूर्णपणे दुधात मिक्स करून झाल्यानंतर त्यात ओल्या खोबऱ्याचा किस घालून मंद आचेवर सतत ढवळत राहा.
  • सगळ्यात शेवटी तयार केलेल्या रबडीमध्ये बारीक केलेला सुका मेवा आणि ३ ते ४ चमचे तूप घालून व्यवस्थित मिक्स करून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली क्रिमी ओल्या खोबऱ्याची रबडी.

Web Title: Quickly make creamy coconut rabri that melts in your mouth simple sweet recipe

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Published On: Jun 24, 2026 | 08:00 AM

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