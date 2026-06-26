थंडगार वातावरणात सकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा गरमागरम मिक्स व्हेज कटलेट, हिरव्या चटणीसोबत लागेल भारी चव

पावसाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर प्रत्येकाला काहींना काही गरमागरम कुरकुरीत पदार्थ खाण्याची खूप जास्त इच्छा होते. सकाळच्या नाश्त्यात वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात. कांदाभजी, बटाटाभजी, वेगवेगळ्या भाज्यांपासून टिक्की इत्यादी नवनवीन पदार्थ बनवले जातात. पण नेहमीच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला झटपट तयार होणारे मिक्स व्हेज कटलेट बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. वेगवेगळ्या भाज्या आणि मसाल्यांचा वापर करून बनवलेला चविष्ट पदार्थ घरातील सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल. लहान मुलं कायमच भाज्या खाण्यास नकार देतात. अशावेळी मुलांना भाज्यांचा वापर करून बनवलेले वेगवेगळे पदार्थ खाण्यास द्यावेत. भाज्यांचे सेवन केल्यामुळे शरीराला आवश्यक पोषण मिळते आणि पोट सुद्धा भरलेले राहते. मिक्स व्हेज कटलेट तुम्ही संध्याकाळच्या नाश्त्यात किंवा पार्टीसाठी सुद्धा बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया मिक्स व्हेज कटलेट बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – AI)
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