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थंडगार वातावरणात सकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा गरमागरम मिक्स व्हेज कटलेट, हिरव्या चटणीसोबत लागेल भारी चव

Updated On: Jun 26, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळेच भाज्या खाण्याचा कंटाळा करतात. अशा वेळी मुंलाना झटपट तुम्ही मिक्स व्हेज कटलेट बनवून खाण्यास देऊ शकता. हा पदार्थ घरातील प्रत्येकाला खूप जास्त आवडेल.

थंडगार वातावरणात सकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा गरमागरम मिक्स व्हेज कटलेट, हिरव्या चटणीसोबत लागेल भारी चव

थंडगार वातावरणात सकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा गरमागरम मिक्स व्हेज कटलेट, हिरव्या चटणीसोबत लागेल भारी चव

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विस्तार

पावसाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर प्रत्येकाला काहींना काही गरमागरम कुरकुरीत पदार्थ खाण्याची खूप जास्त इच्छा होते. सकाळच्या नाश्त्यात वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात. कांदाभजी, बटाटाभजी, वेगवेगळ्या भाज्यांपासून टिक्की इत्यादी नवनवीन पदार्थ बनवले जातात. पण नेहमीच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला झटपट तयार होणारे मिक्स व्हेज कटलेट बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. वेगवेगळ्या भाज्या आणि मसाल्यांचा वापर करून बनवलेला चविष्ट पदार्थ घरातील सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल. लहान मुलं कायमच भाज्या खाण्यास नकार देतात. अशावेळी मुलांना भाज्यांचा वापर करून बनवलेले वेगवेगळे पदार्थ खाण्यास द्यावेत. भाज्यांचे सेवन केल्यामुळे शरीराला आवश्यक पोषण मिळते आणि पोट सुद्धा भरलेले राहते. मिक्स व्हेज कटलेट तुम्ही संध्याकाळच्या नाश्त्यात किंवा पार्टीसाठी सुद्धा बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया मिक्स व्हेज कटलेट बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – AI)

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साहित्य:

  • रवा
  • दही
  • पाणी
  • हिरवी मिरची
  • बटाटा
  • गाजर
  • शिमला मिरची
  • मटार
  • मक्याचे दाणे
  • आलं लसूण पेस्ट
  • लाल तिखट
  • मीठ
  • तेल
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कृती:

  • मिक्स व्हेज कटलेट बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या भांड्यात रवा, दही आणि आवश्यकतेनुसार पाणी घालून मिश्रण तयार करा. तयार केलेले मिश्रण १५ मिनिट झाकण मारून बाजूला ठेवा.
  • वाटीमध्ये शिजवलेला बटाटा, मटार, बारीक चिरून घेतलेली शिमला मिरची, गाजर, मक्याचे दाणे एकत्र मिक्स करून घ्या.
  • त्यानंतर त्यात हिरवी मिरची, आले-लसूण पेस्ट, चाट मसाला, चिली फ्लेक्स, मीठ आणि कोथिंबीर घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार केलेल्या मिश्रणाचे तुमच्या आवडीनुसार वेगवेगळ्या शेपमध्ये कटलेट बनवून घ्या. कटलेट बनवताना हातांना तेल लावावे.
  • तेल गरम करण्यासाठी ठेवा. वाटीमध्ये रवा घेऊन त्यात तयार केलेले कटलेट घोळवून गरम तेलात टाकून मंद आचेवर व्यवस्थित तळून घ्या.
  • तयार आहेत सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले खमंग कुरकुरीत मिक्स व्हेज कटलेट. सॉस किंवा हिरव्या चटणीसोबत तुम्ही कटलेट खाऊ शकता.

Web Title: How to make mixed vegetable cutlet at home simple food recipe breakfast recipe

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Published On: Jun 26, 2026 | 08:00 AM

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