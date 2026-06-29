पावसाळ्यात करा गरमागरम बेत! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा पालक मक्याचे पौष्टिक सूप, नोट करून घ्या रेसिपी

राज्यासह संपूर्ण देशभरात मुसळधार पावसाळा सुरुवात झाली आहे. पाऊस पडल्यानंतर सगळ्यांचं गरमागरम आणि चविष्ट पदार्थ खाण्याची खूप जास्त इच्छा होते. या दिवसांमध्ये शरीरात वाढलेल्या थंडाव्यामुळे आणि वातावरणात सतत होणाऱ्या बदलांमुळे आजारपण वाढते आणि सर्दी, खोकला होऊन शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत होऊन जाते. त्यामुळे पावसाळ्यात शरीराची काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये पालक मक्याच्या दाण्यांचे सूप बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि शरीराला सुद्धा भरमसाट फायदे होतात. सूप हा पदार्थ लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतो. पावसाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर बाजारात मक्याचे दाणे मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होतात. त्यामुळे मुलांना मक्याच्या दाण्यांपासून बनवलेले वेगवेगळे पदार्थ खाण्यास द्यावेत. पालक खाल्ल्यास शरीरात निर्माण झालेली रक्ताची कमतरता भरून निघण्यास मदत होते आणि थकवा, अशक्तपणा कमी होतो. चला तर जाणून घेऊया पालक मक्याच्या दाण्यांचे सूप बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
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