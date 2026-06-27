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Moog Cutlet: स्नॅक्समध्ये काहीतरी चटपटीत खायचंय? मग घरच्या घरी बनवा हेल्दी अन् टेस्टी मूग डाळ कटलेट, वाचा रेसिपी

Updated On: Jun 27, 2026 | 09:00 PM IST
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सारांश

Moog Daal cutlet Recipe: जर तुम्हालाही संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी काहीतरी चटपटीत बनवायचे असेल तर ही मूग डाळ कटलेट रेसिपी नक्की ट्राय करा.

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विस्तार

संध्याकाळच्या चहासोबत काहीतरी गरम, कुरकुरीत आणि चविष्ट खाण्याची इच्छा अनेकांना होते. मात्र, रोज तळलेले पदार्थ खाणे आरोग्यासाठी योग्य नाही. अशा वेळी मूग डाळ कटलेट हा एक उत्तम आणि पौष्टिक पर्याय ठरू शकतो. प्रथिनांनी भरपूर असलेली मूग डाळ, उकडलेले बटाटे आणि ताज्या भाज्यांचा वापर करून तयार होणारे हे कटलेट चविष्ट लागतात. मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच ही रेसिपी आवडू शकते. कमी तेलात शॅलो फ्राय किंवा एअर फ्रायरमध्येही हे कटलेट तयार करता येतात. जाणून घ्या सोपी रेसिपी.

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साहित्य

  • १ कप मूग डाळ (४ ते ५ तास भिजवलेली)
  • २ उकडलेले बटाटे
  • १ बारीक चिरलेला कांदा
  • १ लहान गाजर किसलेले
  • २ हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेल्या
  • १ चमचा आले-लसूण पेस्ट
  • कोथिंबीर
  • १ चमचा लाल तिखट
  • १/२ चमचा गरम मसाला
  • १/२ चमचा भाजलेली जिरेपूड
  • चवीनुसार मीठ
  • तेल
  • २ ते ३ चमचा ब्रेडक्रम्ब्स

कृती

सर्वप्रथम भिजवलेली मूग डाळ पाणी काढून जाडसर वाटून घ्या. त्यात उकडलेले बटाटे मॅश करून मिसळा. आता कांदा, गाजर, हिरवी मिरची, आले-लसूण पेस्ट, कोथिंबीर, तिखट, गरम मसाला, जिरेपूड, मीठ आणि ब्रेडक्रम्ब्स घालून मिश्रण चांगले एकजीव करा. तयार मिश्रणाचे लहान गोल किंवा अंडाकृती कटलेट बनवा. तवा गरम करून त्यावर थोडे तेल पसरवा. कटलेट दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत चांगले शॅलो फ्राय करा. हवे असल्यास एअर फ्रायरमध्येही कमी तेलात तयार करू शकता. गरमागरम मूग डाळ कटलेट हिरवी चटणी, टोमॅटो सॉस किंवा दह्याच्या डिपसोबत सर्व्ह करा. चहासोबत हा नाश्ता अधिक स्वादिष्ट लागतो.

खास टिप्स

  • अधिक पौष्टिकतेसाठी मिश्रणात पालक, बीट किंवा स्वीट कॉर्न घालू शकता.
  • कटलेट कुरकुरीत हवे असल्यास बाहेरून हलके ब्रेडक्रम्ब्स लावा.
  • मिश्रण सैल वाटल्यास थोडे रवा किंवा ओट्स पावडर मिसळा.
  • एअर फ्रायरमध्ये बनवल्यास तेलाचा वापर आणखी कमी होतो.
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Web Title: Moong dal cutlet recipe healthy evening snack protein rich marathi

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Published On: Jun 27, 2026 | 09:00 PM

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