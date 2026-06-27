Moog Cutlet: स्नॅक्समध्ये काहीतरी चटपटीत खायचंय? मग घरच्या घरी बनवा हेल्दी अन् टेस्टी मूग डाळ कटलेट, वाचा रेसिपी

संध्याकाळच्या चहासोबत काहीतरी गरम, कुरकुरीत आणि चविष्ट खाण्याची इच्छा अनेकांना होते. मात्र, रोज तळलेले पदार्थ खाणे आरोग्यासाठी योग्य नाही. अशा वेळी मूग डाळ कटलेट हा एक उत्तम आणि पौष्टिक पर्याय ठरू शकतो. प्रथिनांनी भरपूर असलेली मूग डाळ, उकडलेले बटाटे आणि ताज्या भाज्यांचा वापर करून तयार होणारे हे कटलेट चविष्ट लागतात. मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच ही रेसिपी आवडू शकते. कमी तेलात शॅलो फ्राय किंवा एअर फ्रायरमध्येही हे कटलेट तयार करता येतात. जाणून घ्या सोपी रेसिपी.
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