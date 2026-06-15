Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Keep Your Face Looking Young And Handsome Even At 40 These Lifestyle Changes Will Enhance Your Beauty And Keep You Fit Forever

वयाच्या ४० व्या वर्षी चेहरा राहील तरुण आणि देखणा! जीवनशैलीतील ‘या’ बदलांमुळे सौंदर्यात होईल वाढ, राहाल कायमच फिट

Updated On: Jun 15, 2026 | 05:30 AM IST
जाहिरात
सारांश

चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या कमी करण्यासाठी नियमित पालेभाज्या आणि फळांचे आहारात सेवन करावे. यामुळे केवळ शरीराचं नाहीतर त्वचा आणि केसानसुद्धा भरमसाट फायदे होतात. जाणून घ्या सविस्तर.

वयाच्या ४० व्या वर्षी चेहरा राहील तरुण आणि देखणा! जीवनशैलीतील 'या' बदलांमुळे सौंदर्यात होईल वाढ, राहाल कायमच फिट

वयाच्या ४० व्या वर्षी चेहरा राहील तरुण आणि देखणा! जीवनशैलीतील 'या' बदलांमुळे सौंदर्यात होईल वाढ, राहाल कायमच फिट

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

वय वाढल्यानंतर महिलांसह पुरुषांच्या शरीरात असंख्य बदल होतात. मात्र हे बदल महिलांच्या शरीरात खूप जास्त दिसून येतात. चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या, अचानक मासिक पाळी बंद होणे, हाडांमध्ये वाढलेल्या वेदना तर काहीवेळा शरीरात होणाऱ्या हार्मोन्सच्या असंतुलनामुळे शरीरात खूप जास्त थकवा आणि अशक्तपणा वाढी लागतो. याशिवाय चेहऱ्यावर येणारे अनावश्यक केस, त्वचा रखरखीत, कोलोजनची पातळी कमी होणे इत्यादी अनेक गोष्टींमुळे चेहऱ्यावरील ग्लो नाहीसा होतो. वय वाढल्यानंतर महिलांनी स्वतःची आरोग्याची योग्य काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि मुलांमधून स्वतःसाठी थोडासा वेळ काढणे फार आवश्यक आहे.(फोटो सौजन्य – istock)

पार्लरमध्ये जाऊन फेशिअल करायला जास्त वेळ मिळत नाही? मग ‘या’ पद्धतीने चेहऱ्यावर लावा मसूर डाळ, चेहऱ्यावर येईल ग्लो

४० व्या वर्षानंतर शरीरातील कोलोजनची पातळी कमी कमी होत जाते. कोलेजन कमी झाल्यामुळे त्वचेवर सुरकुत्या, ऍक्ने, बारीक रेषा येऊन त्वचा सैल होण्यास सुरुवात होते. अशावेळी महिला बाजारात उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या स्किन ट्रीटमेंट करून त्वचेची काळजी घेतात. महागड्या स्किन ट्रीटमेंट केल्यामुळे काही काळापुरतीच त्वचा अतिशय सुंदर आणि देखणी दिसते. पण कालांतराने त्वचेच्या समस्या आणखीनच वाढू लागतात. केमिकल युक्त स्किन ट्रीटमेंट सूट न झाल्यामुळे चेहऱ्यावरील ग्लो नाहीसा होऊन जातो. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला वयाच्या ४० व्या वर्षी त्वचेवरील नॅचरल ग्लो कायम टिकवून ठेवण्यासाठी जीवनशैलीत कोणते बदल करावे, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया.

चेहऱ्यावरील ग्लो टिकवून ठेवण्यासाठी जीवनशैलीत करा ‘हे’ बदल:

वाढत्या वयात कायमच फिट आणि हेल्दी राहण्यासाठी नियमित व्यायाम करणे फार आवश्यक आहे. व्यायाम केल्यामुळे केवळ शरीराचं नाहीतर त्वचा आणि केसांच्या आरोग्याला सुद्धा खूप जास्त फायदे होतात. शारीरिक हालचाल केल्यामुळे खाल्लेले अन्नपदार्थ सहज पचन होतात आणि पचनाच्या कोणत्याही समस्या उद्भवत नाहीत. व्यायाम केल्यामुळे शरीरावर वाढलेली चरबी कमी होण्यासोबतच वजन नियंत्रणात राहते आणि आरोग्य सुधारते.

वय वाढल्यानंतर त्वचेची खूप जास्त काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. आहारात विटामिन सी असलेल्या फळे, भाज्यांचे सेवन करावे. याशिवाय लिची, संत्री बेरीज, शिमला मिरची यांसारख्या फळभाज्यांचा आहारात समावेश करावा. तर सोयाबीन, डाळी, बीन्स, नट्स, शतावरी, मशरूम, पालक इत्यादी पदार्थ रोजच्या जेवणात खावे. सुका मेवा खाल्ल्यामुळे शरीराला आवश्यक पोषण मिळते. कोलेजनची पातळी वाढवण्यासाठी वेगवेगळ्या बियांचे आणि सुका मेव्याचे सेवन करावे.

शरीर हायड्रेट राहिल्यास त्वचा खूप जास्त फ्रेश आणि चमकदार दिसते. त्यामुळे नियमित ३ ते ४ लिटर पाणी प्यावे. पाणी प्यायल्यामुळे शरीर हायड्रेट राहण्यासोबतच त्वचेवर आलेले पिंपल्स आणि मुरूम कमी होण्यास मदत होते. शरीरात साचून राहिलेली घाण आणि रक्त शुद्ध करण्यासाठी पाण्यासोबतच डिटॉक्स पेयांचे सुद्धा सेवन करावे. डिटॉक्स पेय शरीर आतून स्वच्छ करण्यास मदत करतात.

मानेवरील काळेपणाने त्रासलात? आजच या 5 घरगुती ट्रिक्सची मदत घ्या, वर्षांनुवर्षांची टॅनिंग होईल दूर

डेली रूटीनमध्ये स्किन केअर फॉलो करायला अजिबात विसरू नका. स्किन केअर रुटीनमध्ये क्लिंजिनंग, टोनिंग आणि मॉईश्चरायजिंग करणे फार आवश्यक आहे. यामुळे त्वचा खूप फ्रेश आणि चमकदार दिसते. स्किन केअर रुटीनमध्ये तुम्ही १० टक्के विटामिन सी सीरमचा वापर करू शकता. पण त्वचा कायमच चमकदार आणि हेल्दी हवी असेल तर शुगर असलेल्या पेयांचे अजिबात सेवन करू नये.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Keep your face looking young and handsome even at 40 these lifestyle changes will enhance your beauty and keep you fit forever

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 15, 2026 | 05:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पार्लरमध्ये जाऊन फेशिअल करायला जास्त वेळ मिळत नाही? मग ‘या’ पद्धतीने चेहऱ्यावर लावा मसूर डाळ, चेहऱ्यावर येईल ग्लो
1

पार्लरमध्ये जाऊन फेशिअल करायला जास्त वेळ मिळत नाही? मग ‘या’ पद्धतीने चेहऱ्यावर लावा मसूर डाळ, चेहऱ्यावर येईल ग्लो

मानेवरील काळेपणाने त्रासलात? आजच या 5 घरगुती ट्रिक्सची मदत घ्या, वर्षांनुवर्षांची टॅनिंग होईल दूर
2

मानेवरील काळेपणाने त्रासलात? आजच या 5 घरगुती ट्रिक्सची मदत घ्या, वर्षांनुवर्षांची टॅनिंग होईल दूर

Skin Care Tips: ग्लोइंग स्किनचे रहस्य तुमच्या किचनमध्ये; आहारात करा ‘या’ सुपरहेल्दी सीड्सचा समावेश
3

Skin Care Tips: ग्लोइंग स्किनचे रहस्य तुमच्या किचनमध्ये; आहारात करा ‘या’ सुपरहेल्दी सीड्सचा समावेश

Astrology Tips: रविवारी सकाळी करा ‘हे’ काम; सूर्यदेवाची होईल कृपा, पैसा आणि यश तुमच्या बाजूने येईल
4

Astrology Tips: रविवारी सकाळी करा ‘हे’ काम; सूर्यदेवाची होईल कृपा, पैसा आणि यश तुमच्या बाजूने येईल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वयाच्या ४० व्या वर्षी चेहरा राहील तरुण आणि देखणा! जीवनशैलीतील ‘या’ बदलांमुळे सौंदर्यात होईल वाढ, राहाल कायमच फिट

वयाच्या ४० व्या वर्षी चेहरा राहील तरुण आणि देखणा! जीवनशैलीतील ‘या’ बदलांमुळे सौंदर्यात होईल वाढ, राहाल कायमच फिट

Jun 15, 2026 | 05:30 AM
MSRTC NCMC Card : MSRTC च्या एनसीएमसी कार्ड नोंदणीतील अडथळ्यांमुळे प्रवासी त्रस्त; जेष्ठ नागरिकांचे अधिक हाल

MSRTC NCMC Card : MSRTC च्या एनसीएमसी कार्ड नोंदणीतील अडथळ्यांमुळे प्रवासी त्रस्त; जेष्ठ नागरिकांचे अधिक हाल

Jun 15, 2026 | 12:55 AM
बेकायदा शस्त्र बाळगणाऱ्या तरुणाला ठोकल्या बेड्या; दोन गावठी पिस्तुलासह जिवंत काडतुसे जप्त

बेकायदा शस्त्र बाळगणाऱ्या तरुणाला ठोकल्या बेड्या; दोन गावठी पिस्तुलासह जिवंत काडतुसे जप्त

Jun 15, 2026 | 12:30 AM
INDW vs PAKW Live: टीम इंडियाची वर्ल्ड कपमध्ये विजयी सलामी; पाकिस्तानचा 64 धावांनी धुव्वा

INDW vs PAKW Live: टीम इंडियाची वर्ल्ड कपमध्ये विजयी सलामी; पाकिस्तानचा 64 धावांनी धुव्वा

Jun 14, 2026 | 10:52 PM
मारुती सुझुकीची नवी 7-सीटर इलेक्ट्रिक एमपीव्ही येणार मार्केटमध्ये; दमदार रेंज, प्रीमियम फीचर्स आणि SUV-सारखा लूक!

मारुती सुझुकीची नवी 7-सीटर इलेक्ट्रिक एमपीव्ही येणार मार्केटमध्ये; दमदार रेंज, प्रीमियम फीचर्स आणि SUV-सारखा लूक!

Jun 14, 2026 | 10:42 PM
पंढरपूर दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबीयांना ५ लाखांची मदत; मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा

पंढरपूर दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबीयांना ५ लाखांची मदत; मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा

Jun 14, 2026 | 10:07 PM
IND W vs PAK W: स्मृती-हरमनप्रीत जोडीचा ऐतिहासिक कीर्तिमान! पाकिस्ताविरुद्ध केली आजवरची सर्वात मोठी पार्टनरशिप

IND W vs PAK W: स्मृती-हरमनप्रीत जोडीचा ऐतिहासिक कीर्तिमान! पाकिस्ताविरुद्ध केली आजवरची सर्वात मोठी पार्टनरशिप

Jun 14, 2026 | 09:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा