मानेवरील काळेपणाने त्रासलात? आजच या 5 घरगुती ट्रिक्सची मदत घ्या, वर्षांनुवर्षांची टॅनिंग होईल दूर

Travel : भारताच्या या शहराला म्हटलं जात ‘‘पॅरिस ऑफ इंडिया’, इथे पाहायला मिळतो आर्ट आणि कल्चरचा उत्तम संगम
संत्र्याची साल
संत्र्याची सालीत अँटीऑक्सीडंट्स असतात जे जे टायरोसिन नावाच्या अमिनो ॲसिडशी लढतात, जे त्वचा काळी पडण्यास जबाबदार असते. याचा वापर त्वचेला काळी पडण्यापासून रोखण्यास मदत करते. यासाठी संत्र्याची साल उन्हात कडक सुकवून मग त्याची बारीक पावडर तयार करा. तयार पावडर दुधात मिक्स करा आणि मानेवरील काळ्या भागावर काहीवेळ लावून ठेवा. काहीवेळाने पाण्याने मान स्वच्छ करा. आठवडाभर याचा वापर करा आणि मग फरक पाहा.
ॲपल सायडर व्हिनेगर
ॲपल सायडर व्हिनेगरमध्ये मैलिक ॲसिड असते जे त्वचेच्या pH लेव्हलला बॅलेन्स करुन डेड स्किनला नैसर्गिकपणे हटवण्यास मदत करते. या उपायासाठी दोन चमचे पाण्यात, दोन चमचे ॲपल सायडर व्हिनेगर मिक्स करा आणि मग मानेवर याला काहीवेळ धुवून ठेवा. १० मिनिटांनी तुम्ही याला धुवू शकता.
बटाट्याचा पॅच
बटाट्यात असेकाही गुणधर्म असतात जे त्वचेचा रंग सुधारण्यास मदत करतात. बटाट्याचा रस काळपटपणा देखील दूर करण्यास मदत करते. यासाठी बटाट्याचा रस काढून याला मानेवरील काळ्या भागावर काहीवेळ लावून मसाज करा आणि मग मान धुवून टााका.
बेकिंग सोडा
बेकिंग सोडा डेड स्किन काढून टाकण्यास, त्वचेवरील घाण दूर करण्यास आणि त्वचेला चमक मिळवून देण्यास मदत करते. यासाठी दोन ते तीन चमचे पाण्यात दोन ते तीन चमचे बेकिंग सोडा घाला आणि याची पेस्ट तयार करा. ही पेस्ट मानेवर लावून काहीवेळ तशीच राहू द्या. १० मिनिटे मानेवर पेस्ट लावून ठेवल्यानंतर मानेला पाण्याने स्वच्छ करा.
चेहऱ्यावरील ड्रायनेस- तेलकटपणा कायमचा होईल कमी! मसूर डाळ आणि दुधाचा फेसपॅक त्वचेवर आणेल चमकदार ग्लो, दिसाल अधिक सुंदर
बदाम तेल
बदामाच्या तेलात व्हिटॅमिन ई चांगल्या प्रमाणात आढळते. याचा वापर त्वचेला मऊ बनवण्यास आणि त्वचेचा रंग सुधारण्यास मदत करतो. मानेवरील पिगमेंटेशन बदाम तेलाला, नारळाच्या तेलात मिक्स करुन हाथाने मानेवर मालिश करा आणि १५ मिनिटांनी मान साबणाने धुवून काढा.