Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Dark Neck Removal Tips Marathi 5 Effective Home Remedies For Neck Tanning And Pigmentation

मानेवरील काळेपणाने त्रासलात? आजच या 5 घरगुती ट्रिक्सची मदत घ्या, वर्षांनुवर्षांची टॅनिंग होईल दूर

Updated On: Jun 13, 2026 | 08:15 PM IST
जाहिरात
सारांश

तुमचीही मान काळी पडली आहे क? मग हे 5 घरगुती तुमच्या नक्कीच कामी येतील. घरगुती पदार्थांच्या मदतीने तुम्ही काळ्या पडलेल्या मानेला पूर्वीसारखे उजळ बनवू शकता.

मानेवरील काळेपणाने त्रासलात? आजच या 5 घरगुती ट्रिक्सची मदत घ्या, वर्षांनुवर्षांची टॅनिंग होईल दूर

(फोटो सौजन्य: istock)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मानेवरील काळेपणा आणि टॅनिंग कमी करण्यासाठी काही सोपे घरगुती उपाय प्रभावी ठरू शकतात.
  • नैसर्गिक घटकांच्या मदतीने डेड स्किन, घाण आणि पिगमेंटेशन कमी करण्यास मदत मिळू शकते.
  • नियमितपणे योग्य पद्धतीने हे उपाय केल्यास मानेची त्वचा अधिक स्वच्छ, मऊ आणि उजळ दिसू शकते.
चेहऱ्याच्या साैंदर्याकडे आपले नेहमीच लक्ष असते पण यात शरीराच्या इतर भागांकडे मात्र आपले दुर्लक्ष होते. यातीलच एक म्हणजे मानेवर साचलेली घाण. अनेकदा काही लोकांच्या मानेचा रंग त्वचेच्या इतर भागांपेक्षा अधिक काळसर असतो. याचा आपल्या लूकवर परिणाम होत असतो. मानेवर काळा थर जमा होण्यामागे अनेक कारणे कारणीभूत ठरु शकतात. जेव्हा चेहऱ्याचा रंग आणि मानेचा रंग मॅच होत नाही तेव्हा ते चांगले दिसत नाही. यासाठीच आज या लेखात आम्ही तुमच्यासाठी काही घरगुती उपाय घेऊन आलो आहोत. या उपायांच्या मदतीने तुम्ही मानेवरचा काळा थर दूर करु शकता आणि तुमची मान पुन्हा एकदा उजळ बनवू शकता. हे उपाय सोपे, घरगुती आणि प्रभावी आहेत, शिवाय यासाठी फार पैसै वाया घालवण्याचीही गरज भासत नाही. चला मानेवरील दूर घरच्या घरी दूर करण्यासाठी कोणते उपाय मदतीचे ठरतील ते जाणून घेऊया.

Travel : भारताच्या या शहराला म्हटलं जात ‘‘पॅरिस ऑफ इंडिया’, इथे पाहायला मिळतो आर्ट आणि कल्चरचा उत्तम संगम

संत्र्याची साल

संत्र्याची सालीत अँटीऑक्सीडंट्स असतात जे जे टायरोसिन नावाच्या अमिनो ॲसिडशी लढतात, जे त्वचा काळी पडण्यास जबाबदार असते. याचा वापर त्वचेला काळी पडण्यापासून रोखण्यास मदत करते. यासाठी संत्र्याची साल उन्हात कडक सुकवून मग त्याची बारीक पावडर तयार करा. तयार पावडर दुधात मिक्स करा आणि मानेवरील काळ्या भागावर काहीवेळ लावून ठेवा. काहीवेळाने पाण्याने मान स्वच्छ करा. आठवडाभर याचा वापर करा आणि मग फरक पाहा.

ॲपल सायडर व्हिनेगर

ॲपल सायडर व्हिनेगरमध्ये मैलिक ॲसिड असते जे त्वचेच्या pH लेव्हलला बॅलेन्स करुन डेड स्किनला नैसर्गिकपणे हटवण्यास मदत करते. या उपायासाठी दोन चमचे पाण्यात, दोन चमचे ॲपल सायडर व्हिनेगर मिक्स करा आणि मग मानेवर याला काहीवेळ धुवून ठेवा. १० मिनिटांनी तुम्ही याला धुवू शकता.

बटाट्याचा पॅच

बटाट्यात असेकाही गुणधर्म असतात जे त्वचेचा रंग सुधारण्यास मदत करतात. बटाट्याचा रस काळपटपणा देखील दूर करण्यास मदत करते. यासाठी बटाट्याचा रस काढून याला मानेवरील काळ्या भागावर काहीवेळ लावून मसाज करा आणि मग मान धुवून टााका.

बेकिंग सोडा

बेकिंग सोडा डेड स्किन काढून टाकण्यास, त्वचेवरील घाण दूर करण्यास आणि त्वचेला चमक मिळवून देण्यास मदत करते. यासाठी दोन ते तीन चमचे पाण्यात दोन ते तीन चमचे बेकिंग सोडा घाला आणि याची पेस्ट तयार करा. ही पेस्ट मानेवर लावून काहीवेळ तशीच राहू द्या. १० मिनिटे मानेवर पेस्ट लावून ठेवल्यानंतर मानेला पाण्याने स्वच्छ करा.

चेहऱ्यावरील ड्रायनेस- तेलकटपणा कायमचा होईल कमी! मसूर डाळ आणि दुधाचा फेसपॅक त्वचेवर आणेल चमकदार ग्लो, दिसाल अधिक सुंदर

बदाम तेल

बदामाच्या तेलात व्हिटॅमिन ई चांगल्या प्रमाणात आढळते. याचा वापर त्वचेला मऊ बनवण्यास आणि त्वचेचा रंग सुधारण्यास मदत करतो. मानेवरील पिगमेंटेशन बदाम तेलाला, नारळाच्या तेलात मिक्स करुन हाथाने मानेवर मालिश करा आणि १५ मिनिटांनी मान साबणाने धुवून काढा.

 

 

Web Title: Dark neck removal tips marathi 5 effective home remedies for neck tanning and pigmentation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 13, 2026 | 08:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Astrology Tips: रविवारी सकाळी करा ‘हे’ काम; सूर्यदेवाची होईल कृपा, पैसा आणि यश तुमच्या बाजूने येईल
1

Astrology Tips: रविवारी सकाळी करा ‘हे’ काम; सूर्यदेवाची होईल कृपा, पैसा आणि यश तुमच्या बाजूने येईल

Hair Care Tips: केस गळण्याआधी दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, टक्कल पडू नये म्हणून जीवनशैलीत फॉलो करा निरोगी सवयी
2

Hair Care Tips: केस गळण्याआधी दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, टक्कल पडू नये म्हणून जीवनशैलीत फॉलो करा निरोगी सवयी

चेहऱ्यावरील ड्रायनेस- तेलकटपणा कायमचा होईल कमी! मसूर डाळ आणि दुधाचा फेसपॅक त्वचेवर आणेल चमकदार ग्लो, दिसाल अधिक सुंदर
3

चेहऱ्यावरील ड्रायनेस- तेलकटपणा कायमचा होईल कमी! मसूर डाळ आणि दुधाचा फेसपॅक त्वचेवर आणेल चमकदार ग्लो, दिसाल अधिक सुंदर

कोल्ड ड्रिंक्सला म्हणा बाय! उष्णतेपासून बचाव करतील हे 5 देशी पेय; आजच करा ट्राय
4

कोल्ड ड्रिंक्सला म्हणा बाय! उष्णतेपासून बचाव करतील हे 5 देशी पेय; आजच करा ट्राय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मानेवरील काळेपणाने त्रासलात? आजच या 5 घरगुती ट्रिक्सची मदत घ्या, वर्षांनुवर्षांची टॅनिंग होईल दूर

मानेवरील काळेपणाने त्रासलात? आजच या 5 घरगुती ट्रिक्सची मदत घ्या, वर्षांनुवर्षांची टॅनिंग होईल दूर

Jun 13, 2026 | 08:15 PM
Anil Kapoor New Show : अनिल कपूर होस्ट करणार नवा शो ‘इंडिया के टॉप 1%’; लवकरच स्टार प्लसवर

Anil Kapoor New Show : अनिल कपूर होस्ट करणार नवा शो ‘इंडिया के टॉप 1%’; लवकरच स्टार प्लसवर

Jun 13, 2026 | 08:08 PM
‘मोदी मस्ट गो! मोदी सरकार नाही तर काँग्रेसच देशाला संकटातून वाचवू शकते,’ यशवंत सिन्हा यांचे मोठे वक्तव्य

‘मोदी मस्ट गो! मोदी सरकार नाही तर काँग्रेसच देशाला संकटातून वाचवू शकते,’ यशवंत सिन्हा यांचे मोठे वक्तव्य

Jun 13, 2026 | 08:04 PM
IND W vs PAK W: Women’s T20 World Cup 2026 मध्ये भिडणार भारत – पाकिस्तान, पिचवर कोण राहणार वरचढ

IND W vs PAK W: Women’s T20 World Cup 2026 मध्ये भिडणार भारत – पाकिस्तान, पिचवर कोण राहणार वरचढ

Jun 13, 2026 | 08:02 PM
Chanakya Niti : चाणक्य नीतीचा यशमंत्र! कठीण काळातही खचणार नाही; चाणक्यांच्या ‘या’ 5 गोष्टी बदलू शकतात तुमचं आयुष्य

Chanakya Niti : चाणक्य नीतीचा यशमंत्र! कठीण काळातही खचणार नाही; चाणक्यांच्या ‘या’ 5 गोष्टी बदलू शकतात तुमचं आयुष्य

Jun 13, 2026 | 07:56 PM
Skin Care Tips: ग्लोइंग स्किनचे रहस्य तुमच्या किचनमध्ये; आहारात करा ‘या’ सुपरहेल्दी सीड्सचा समावेश

Skin Care Tips: ग्लोइंग स्किनचे रहस्य तुमच्या किचनमध्ये; आहारात करा ‘या’ सुपरहेल्दी सीड्सचा समावेश

Jun 13, 2026 | 07:55 PM
Pranit More Controversy : टीका न करता सोडले बाण! म्हणाले ‘कुटुंबासोबत असे शो…’ Stand up कॉमेडीविषयी भाऊंचे मत

Pranit More Controversy : टीका न करता सोडले बाण! म्हणाले ‘कुटुंबासोबत असे शो…’ Stand up कॉमेडीविषयी भाऊंचे मत

Jun 13, 2026 | 07:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा