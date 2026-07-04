Lipstick Side Effects: दररोज लिपस्टिक लावल्याने ओठ खरंच कोरडे होतात का? जाणून घ्या सत्य

Fenugreek seeds water: वजन कमी ते ब्लड शुगर कंट्रोल, मेथीच्या पाण्याचे जबरदस्त फायदे; जाणून घ्या पिण्याची योग्य वेळ आणि पद्धत
विशेषतः मॅट किंवा दीर्घकाळ टिकणाऱ्या लिपस्टिक कमी मॉइश्चरायझिंग असू शकतो. त्यामुळे काही व्यक्तींना ओठ ताणल्यासारखे किंवा कोरडे वाटू शकतात. मात्र, याचा अर्थ प्रत्येक लिपस्टिकमुळे ओठ कोरडे होतात असे नाही. मॉइश्चरायझिंग घटक असलेली लिपस्टिक किंवा लिप बामचा वापर केल्यास हा त्रास टाळता येऊ शकतो.
लिपस्टिक वापरण्यासोबतच ओठांची नियमित काळजी घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. दिवसभर पुरेसे पाणी प्या, आठवड्यातून एक-दोन वेळा सौम्य स्क्रबने मृत त्वचा काढा आणि दररोज रात्री पौष्टिक लिप बाम लावा. सूर्यप्रकाशात बाहेर पडताना एसपीएफयुक्त लिप बाम वापरल्यास ओठांचे संरक्षण होते. संतुलित आहार आणि पुरेशी झोपही ओठांना नैसर्गिक मऊपणा टिकवून ठेवण्यास मदत करतात.
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