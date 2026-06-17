Recipe : पोहे, बटाटा आणि बेसनपासून बनवा कुरकुरीत सकाळचा नाश्ता, चव अशी की लहान मुले होतील खुशा

Morning Breakfast Recipe : सकाळचा नाश्ता टेस्टी आणि पोटभरणीचा असेल तर दिवस चांगला जातो. आज आम्ही तुमच्यासोबत एक सोपी आणि चविष्ट नाश्त्याची रेसिपी शेअर करत आहोत. याची चव लहानांनाच नाही तर मोठ्यांनाही आवडेल.
(फोटो सौजन्य: Youtube)
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सकाळचा नाश्त्यात काही वेगळं बनवायचं तर आजची रेसिपी तुमच्यासाठीच.
आज आपण टेस्टी आणि कुरकुरीत असा नाश्ता कसा बनवायचा ते जाणून घेणार आहोत.
हा नाश्ता झटपट बनतो आणि चवीलाही मजेदार लागतो.
दररोज सकाळच्या नाश्त्यासाठी काहीतरी वेगळं आणि चविष्ट बनवायचं असेल तर पोहा-आलू क्रिस्पी बाइट्स हा उत्तम पर्याय आहे. पोहे, बटाटा आणि बेसन यांच्या साध्या मिश्रणातून तयार होणारा हा नाश्ता बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ लागतो. विशेष म्हणजे हा पदार्थ आधी तयार करून फ्रिजमध्ये साठवून ठेवता येतो आणि गरजेनुसार तळून झटपट सर्व्ह करता येतो. मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आवडणारी ही रेसिपीचहासोबत किंवा संध्याकाळच्या हलक्या भुकेसाठी अगदी योग्य आहे.