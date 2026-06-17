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प्रथिनांनी समृद्ध असलेले काळ्या चण्यांचे पौष्टिक कटलेट, घरच्या घरी नक्की बनवून पहा हेल्दी नाश्तातील पदार्थ

Updated On: Jun 17, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

वजन कमी करण्यासाठी काळ्या चण्याचे सेवन केले जाते. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये काळ्या चण्याचे कटलेट बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो.

प्रथिनांनी समृद्ध असलेले काळ्या चण्यांचे पौष्टिक कटलेट, घरच्या घरी नक्की बनवून पहा हेल्दी नाश्तातील पदार्थ

प्रथिनांनी समृद्ध असलेले काळ्या चण्यांचे पौष्टिक कटलेट, घरच्या घरी नक्की बनवून पहा हेल्दी नाश्तातील पदार्थ

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विस्तार

सकाळच्या नाश्त्यात किंवा भूक लागल्यानंतर काळे चणे शिजवून खाल्ले जातात. चणे खाल्ल्यामुळे पोट सुद्धा भरलेले राहते. यामध्ये असलेले फायबर आणि इतर आवश्यक पोषक घटक आरोग्य सुधारण्यास मदत करतात. वजन वाढल्यानंतर ते कमी करताना आहारात वेगवेगळे पदार्थ खाण्याचा सल्ला दिला जातो. त्यामध्ये तुम्ही काळ्या चण्यांचा सुद्धा समावेश करू शकता. यामुळे पोट भरलेले राहील आणि लवकर भूक लागणार नाही. प्रथिनांनी समृद्ध असलेले काळे चणे केवळ शिजवूनच नाहीतर त्यापासून तुम्ही वेगवेगळे पदार्थ सुद्धा बनवू शकता. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये काळ्या चण्यांचे कटलेट बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हे कटलेट लहान मुलांच्या डब्यात किंवा पार्टी स्नॅक्स म्हणून सुद्धा ठेवू शकता. केवळ काळे चणेच नाहीतर तुम्ही यात विविध भाज्या आणि कढधान्यांचा सुद्धा वापर करू शकता. नेहमीच नाश्त्यात तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट तुम्ही काळ्या चण्यांचे कटलेट बनवून खाऊ शकता. या पदार्थासोबत हिरवी चटणी किंवा सॉस सुद्धा खाऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया काळ्या चण्याचे कटलेट बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – AI)

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साहित्य:

  • काळे चणे
  • बटाटा
  • कांदा
  • आलं लसूण पेस्ट
  • कोथिंबीर
  • हळद
  • लाल तिखट
  • मीठ
  • चाट मसाला
  • बेसन
  • तेल
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कृती:

  • काळ्या चण्यांचे कटलेट बनवण्यासाठी, रात्रभर चणे पाण्यात घाला. त्यानंतर कुकरच्या भांड्यात स्वच्छ धुवून घेतलेले चणे, बटाटा, चवीनुसार मीठ आणि पाणी घालून कुकरच्या ५ ते ६ शिट्टया काढून घ्या.
  • चणे आणि बटाटा थंड झाल्यानंतर मॅशरच्या मदतीने किंवा मिक्सरच्या भांड्यात टाकून जाडसर वाटून घ्या.
  • मोठ्या वाटीमध्ये वाटून घेतलेले चणे, मॅश केलेला बटाटा, आलं लसूण मिरची पेस्ट, बारीक चिरून घेतलेला कांदा आणि चवीनुसार मीठ घालून सर्व साहित्य मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात लाल तिखट, हळद, चाट मसाला, जिऱ्याची पावडर, बेसन आणि लिंबाचा रस घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार केलेल्या मिश्रणाचे कटलेट बनवून घ्या. तव्यावर तेल टाकून गरम करा आणि त्यात कटलेट सोडून दोन्ही बाजूने कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले प्रथिने युक्त काळ्या चण्यांचे कटलेट.

Web Title: How to make black chana cutlet at home simple food recipe benefits of eating black chana

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Published On: Jun 17, 2026 | 08:00 AM

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