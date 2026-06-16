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Dinner Recipe : रात्रीच्या जेवणाला काय बनवावं ते सुचल नाही? मग झटपट घरी बनवा मसालेदार ‘सोया पुलाव’

Updated On: Jun 16, 2026 | 09:40 AM IST
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सारांश

Soya Pulao Recipe : सोयबीन पुलाव फार झटपट तयार होतो आणि कोशिंबीरसोबत याची चव तर लाजवाब लागते. रात्रीच्या जेवणाला काय बनवायचं ते सुचत नसल्यास सोया पुलावची रेसिपी तुम्ही ट्राय करु शकता.

Dinner Recipe : रात्रीच्या जेवणाला काय बनवावं ते सुचल नाही? मग झटपट घरी बनवा मसालेदार 'सोया पुलाव'

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • तुम्ही कधी सोयबीन पुलाव खाल्ला आहे का?
  • रात्रीच्या जेवणासाठी हा एक चांगला पर्याय ठरतो.
  • जेवणात काय बनवायचं ते सुचत नसल्यास ही रेसिपी ट्राय करा.
पौष्टिक, चविष्ट आणि पटकन तयार होणारा पदार्थ म्हटला की सोयाबीन पुलाव हा उत्तम पर्याय ठरतो. सोयाबीनमध्ये प्रथिने, फायबर, लोह आणि अनेक आवश्यक पोषक घटक मुबलक प्रमाणात असतात. त्यामुळे हा पुलाव केवळ चवीलाच नाही तर आरोग्यासाठीही फायदेशीर ठरतो. दुपारच्या जेवणासाठी, डब्यासाठी किंवा रात्रीच्या हलक्या जेवणासाठी सोयाबीन पुलाव एक परिपूर्ण डिश आहे. दही किंवा कोशिंबिरीसोबत सर्व्ह केल्यास त्याची चव आणखी खुलते. चला जाणून घेऊया रेसिपी.

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साहित्य

  • 1 कप बासमती तांदूळ
  • 1 कप सोयाबीन चंक्स
  • 1 मोठा कांदा (पातळ चिरलेला)
  • 1 टोमॅटो (बारीक चिरलेला)
  • 1 हिरवी मिरची
  • 1 टीस्पून आले-लसूण पेस्ट
  • 2 टेबलस्पून तेल किंवा तूप
  • 1 तमालपत्र
  • 1 दालचिनी तुकडा
  • 2 लवंगा
  • 2 वेलची
  • ½ टीस्पून हळद
  • 1 टीस्पून गरम मसाला
  • चवीनुसार मीठ
  • 2 कप पाणी
  • कोथिंबीर सजावटीसाठी
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कृती

  • तांदूळ स्वच्छ धुवून 20 मिनिटे भिजत ठेवा. सोयाबीन चंक्स गरम पाण्यात 10 मिनिटे भिजवून पिळून घ्या.
  • कुकर किंवा जाड बुडाच्या भांड्यात तेल किंवा तूप गरम करून त्यात तमालपत्र, दालचिनी, लवंगा आणि वेलची परता.
  • त्यात कांदा घालून सोनेरी होईपर्यंत परतून घ्या. नंतर आले-लसूण पेस्ट आणि हिरवी मिरची घालून एक मिनिट शिजवा.
  • टोमॅटो, हळद आणि मीठ घालून टोमॅटो मऊ होईपर्यंत परता.
  • आता सोयाबीन चंक्स आणि गरम मसाला घालून 2-3 मिनिटे चांगले मिसळा.
  • भिजवलेले तांदूळ घालून हलक्या हाताने परता. त्यात पाणी घालून मिश्रण उकळी येईपर्यंत शिजवा.
  • कुकरमध्ये 2 शिट्ट्या किंवा भांड्यात झाकण ठेवून तांदूळ पूर्ण शिजेपर्यंत शिजवा. तयार पुलावावर कोथिंबीर भुरभुरवून गरमागरम सर्व्ह करा.
  • हा पौष्टिक सोयाबीन पुलाव दही, रायता किंवा पापडासोबत खूपच स्वादिष्ट लागतो.
 

Web Title: Make tasty soyabin pulao for dinner recipe in marathi

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Published On: Jun 16, 2026 | 09:40 AM

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