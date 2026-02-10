Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Valentine Day ला जोडीदारासाठी बनवा शाही आणि सुगंधी गुलाब रसमलाई, पदार्थ पाहून तोंडाला सुटेल पाणी

व्हॅलेंटाईन डे निमित्त जोडीदारासाठी घरातच चविष्ट आणि शाही गुलाब रसमलाई बनवू शकता. गुलाबाच्या पाकळ्यांचा वापर करून बनवलेला पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागेल.

Updated On: Feb 10, 2026 | 03:40 PM
जगभरात सगळीकडे व्हॅलेंटाईन वीक साजरा केला जातो. फेब्रुवारी महिन्यात साजरा केले जाणाऱ्या डे ची सगळेच आतुरतेने वाट पाहत असतात. रोमचे संत व्हॅलेंटाईन आणि टर्नीचे संत व्हॅलेंटाईन यांच्या सन्मानार्थ व्हॅलेंटाईन डे साजरा केला जातो. पूर्वी जोडपे व्हॅलेंटाईन डे पूर्ण आनंदाने साजरा करत होते. त्यानंतर मागील काही वर्षांमध्ये व्हॅलेंटाईन डे भारतामध्ये सुद्धा लोकप्रिय झाला.१४ फेब्रुवारीला व्हॅलेंटाईन डे साजरा केला जातो. त्यामुळे यादिवशी जोडीदारासाठी तुम्ही वेगवेगळे गोड पदार्थ बनवू शकता. खीर, गुलाबजाम, बासुंदी, मलाई यांसारखे पदार्थ कायमच बनवले जातात. पण आज आम्ही तुम्हाला व्हॅलेंटाईन डे निमित्ताने शाही आणि सुगंधी गुलाब रसमलाई बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. रसमलाई खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडते. दूध आणि सुका मेव्याचा वापर करून बनवलेला पदार्थ तीन दिवस सहज टिकून राहतो. चला तर जाणून घेऊया गुलाब रसमलाई बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • दूध
  • लिंबाचा रस
  • कॉर्नफ्लोअर
  • गुलाबी रंग
  • साखर
  • रोज सिरप
  • वेलची
  • गुलाबाच्या पाकळ्या
  • सुका मेवा
  • साखर
  • पाणी
कृती:

  • गुलाब रसमलाई बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कढईमध्ये दूध गरम करण्यासाठी ठेवा. दुधाला एक उकळी आल्यानंतर त्यात दोन ते तीन चमचे लिंबाचा रस टाका आणि मिक्स करा.
  • त्यानंतर दुधातील पाणी पूर्णपणे काढून घ्या. तयार केलेले दुधाचे मिश्रण कॉटनच्या कपड्यावर ओतून घट्ट बांधून ३० ते ४० मिनिटं ठेवून द्या. यामुळे दुधातील पाणी पूर्णपणे निघून जाईल.
  • दुसऱ्या टोपात गाईचे दूध गरम करण्यासाठी ठेवा. दूध मंद आचेवर उकळवून घ्यावे. यामुळे दूध घट्ट होण्यास मदत होईल.
  • तयार केलेला दुधाचा गोळा ताटात घेऊन त्यात गुलाबी रंग आणि कॉर्नफ्लोअर घालून व्यवस्थित मळून घ्या. दुधात अजिबात गुठळ्या ठेवू नये.
  • दुसऱ्या टोपात पाणी गरम करून त्यात वाटीभर साखर टाकून मिक्स करा आणि आवडीनुसार वेलची पावडर टाका.
  • तयार केलेले रसमलाईचे छोटे छोटे गोळे साखरेच्या पाकात टाकून शिजवून घ्या. व्यवस्थित शिजल्यानंतर गॅस बंद करून रसगुल्ले थंड करा आणि त्यातील पाणी काढून टाका.
  • गाईच्या उकळी आलेल्या दुधात साखर, वेलची पावडर आणि गुलाब सिरप टाकून मिक्स करून घ्या. दुधाला गुलाबी रंग आल्यानंतर त्यात सुका मेवा टाकून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • त्यानंतर वरून तयार केलेली रसमलाई टाकून फ्रिजमध्ये सेट होण्यासाठी ठेवा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली गुलाब रसमलाई.
 

