ओव्हन आणि मैदाशिवाय घरीच बनवा हॉटेल स्टाईल चीज ब्रेड पिझ्झा पॉकेट्स, नोट करून घ्या रेसिपी

लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत प्रत्येकाला पिझ्झा खायला खूप जास्त आवडतो. पिझ्झाचे नाव ऐकल्यानंतर अनेकांच्या तोंडाला पाणी सुटते. पण कायमच मैदा आणि यीस्टचा वापर करून बनवलेले पदार्थ आरोग्यासाठी चांगले नाहीत. मैद्यामध्ये कोणतेही आवश्यक घटक आढळून येत नाही. त्यामुळे आहारात मैद्याचे सेवन अजिबात करू नका. पण लहान मुलं कायमच बाहेर गेल्यानंतर पिझ्झा किंवा बर्गर खाण्याचा हट्ट करतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये हॉटेल स्टाईल चीज ब्रेड पिझ्झा पॉकेट्स बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. चीज ब्रेड पिझ्झा पॉकेट्स बनवताना मैदा किंवा ओव्हनचा वापर अजिबात केला जात नाही. हा पदार्थ सकाळच्या नाश्त्यापासून ते अगदी घरी आलेल्या पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी सुद्धा बनवू शकता. चीज ब्रेड पिझ्झा पॉकेट्स बनवण्यासाठी तुम्ही कोणत्याही ब्रेडचा वापर करू शकता. गव्हाचा ब्रेड वापरल्यास शरीरासाठी खूप फायदेशीर ठरेल. चला तर जाणून घेऊया चीज ब्रेड पिझ्झा पॉकेट्स बनवण्याची सोपी कृती.(फोटो सौजन्य – istock)
