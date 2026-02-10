Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
ओव्हन आणि मैदाशिवाय घरीच बनवा हॉटेल स्टाईल चीज ब्रेड पिझ्झा पॉकेट्स, नोट करून घ्या रेसिपी

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये चीज ब्रेड पिझ्झा पॉकेट्स बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. जाणून घ्या रेसिपी.

Updated On: Feb 10, 2026 | 10:19 AM
लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत प्रत्येकाला पिझ्झा खायला खूप जास्त आवडतो. पिझ्झाचे नाव ऐकल्यानंतर अनेकांच्या तोंडाला पाणी सुटते. पण कायमच मैदा आणि यीस्टचा वापर करून बनवलेले पदार्थ आरोग्यासाठी चांगले नाहीत. मैद्यामध्ये कोणतेही आवश्यक घटक आढळून येत नाही. त्यामुळे आहारात मैद्याचे सेवन अजिबात करू नका. पण लहान मुलं कायमच बाहेर गेल्यानंतर पिझ्झा किंवा बर्गर खाण्याचा हट्ट करतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये हॉटेल स्टाईल चीज ब्रेड पिझ्झा पॉकेट्स बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. चीज ब्रेड पिझ्झा पॉकेट्स बनवताना मैदा किंवा ओव्हनचा वापर अजिबात केला जात नाही. हा पदार्थ सकाळच्या नाश्त्यापासून ते अगदी घरी आलेल्या पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी सुद्धा बनवू शकता. चीज ब्रेड पिझ्झा पॉकेट्स बनवण्यासाठी तुम्ही कोणत्याही ब्रेडचा वापर करू शकता. गव्हाचा ब्रेड वापरल्यास शरीरासाठी खूप फायदेशीर ठरेल. चला तर जाणून घेऊया चीज ब्रेड पिझ्झा पॉकेट्स बनवण्याची सोपी कृती.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • ब्रेड
  • शिमला मिरची
  • हिरवे वाटाणे
  • कांदा
  • मक्याचे दाणे
  • पिझ्झा सॉस
  • मोझरेला चीज
  • चिली फ्लेक्स
  • ओरेगॅनो
  • ब्रेडचा चुरा
  • तेल
कृती:

  • चीज ब्रेड पिझ्झा पॉकेट्स बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या वाटीमध्ये स्वच्छ धुवून घेतलेल्या भाज्या बारीक चिरून घ्या. त्यानंतर भाज्यांमध्ये पिझ्झा सॉस, किसलेले चीज, चिली फ्लेक्स, ओरेगॅनो आणि थोडे मीठ घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • ब्रेडच्या कडा चारीही बाजूने कापून घ्या. त्यानंतर लाटणीच्या साह्याने हलकेसे दाबून घ्या.
  • तयार केलेले भाज्यांचे मिश्रण ब्रेडवर ठेवून चारही बाजूने कडा एकत्र करून पॅकेट्समी बंद करा.
  • कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवा. गरम तेलात तयार केलेले पॅकेट्स सोडून दोन्ही बाजूने कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले चीज ब्रेड पिझ्झा पॉकेट्स. हा पदार्थ हिरव्या चटणीसोबत अतिशय सुंदर लागेल.

Published On: Feb 10, 2026 | 10:19 AM

