Bigg Boss Marathi 6 : विशालच्या निर्णयाने घरात उफाळणार नवा वाद! कोणाची Power Key होणार बाद?

कलर्स मराठीवरील ‘बिग बॉस मराठी 6 ’च्या घरात आता खेळाला नवं वळण आलं आहे. बिग बॉस मराठीच्या ६ व्या सीझनचा हा पाचवा आठवडा सुरू झाला आहे. घरात प्रत्येक आठवड्याबरोबर खेळ अधिकच रोचक होत चालला आहे. या आठवड्यात घरातील पहिल्या वाइल्ड कार्ड सदस्याची एन्ट्री झाली आहे. राखी सावंतच्या एन्ट्रीने घरात एक वेगळच वातावरण पाहायला मिळत आहे.राखी आल्यामुळे काही सदस्याचे खेळ बदलणार का याची उत्सुकता आला प्रेक्षकांना आहे. आज घरात Power Key चा खेळ खेळला जाणार आहे. आता या खेळात येणार आहे एक अशी संधी, जी संपूर्ण समीकरणं बदलू शकते. विशालला मिळणार आहे गेम पालटवायची सुवर्णसंधी! विशाल घरातील एखाद्या सदस्याची ताकद काढून घेऊ शकतो. पण प्रश्न हा आहे विशाल कोणाची Power Key बाद करणार?
घरातील समीकरणं, मैत्री, मतभेद आणि रणनीती या सगळ्यांवर विशालच्या या एका निर्णयाचा मोठा परिणाम होणार आहे. विशालचा हा निर्णय कोणाला अडचणीत टाकणार? आणि कोणासाठी ठरणार धोक्याची घंटा? या गेम-चेंजिंग ट्विस्टमुळे घरात नवा वाद, नवी चर्चा आणि नवा ड्रामा पाहायला मिळणार आहे.
सध्या कॅप्टनसीठी उभ्या राहिलेले उमेदवार,प्रभू, तन्वी, करण, रोशन आणि अनुश्री यांच्याकडे पावर की आहे. नुकताच कलर्स मराठीने एक प्रोमो शेअर केला आहे. ज्यात बिग बॉस विशालला स्पेशल ताकद देऊन पावर की असलेल्या स्पर्धकांपैकी एकाची की काढून घेण्याच्या सूचना देतात. आता विशाल यांच्यापैकी कोणाची पावर की काढून घेणार हे पाहणं म्हत्त्वाचे ठरणार आहे.
कलर्स मराठीने शेअर केलेल्या या प्रोमोवर प्रेक्षकांनी कमेंट्सचा पाऊस पाडला आहे. या प्रोमोची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा देखील रंगली आहे. अनेकांनी यात तन्वीचं नाव घेतलं आहे. आता विशाल खरंच तन्वीची पावर की काढून घेणार क? की टोळीतील सदस्याचाच घात करणार हे पाहणं मजेशीर ठरणार आहे. आता नेमकं या आजच्या भागात काय घडणार हे आज पाहायला मिळेल.
