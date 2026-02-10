Recipe : चहाची मजा करा द्विगुणित, विकतंच कशाला? घरीच बनवा कुरकुरीत अगदी बाजारासारखी खमंग ‘मठरी’

मठरी हा मैद्यापासून तयार होणारा एक साॅल्टी स्नॅक आहे.
चहासोबत याची चव फार छान लागते.
तुम्ही एकदाच मठरी तयार करुन डब्यामध्ये याला महिनोंमहिने साठवून ठेवू शकता.
संध्याकाळची चहाची वेळ आणि सोबत खमंग-खारट पदार्थ असलाच पाहिजे, असं आपल्यापैकी अनेकांना वाटतं. बाजारात सहज मठरी मिळते, पण घरच्या घरी तयार केलेल्या मठरीची चव आणि खारट सुगंध काही औरच असतो. अनेकदा घरी मठरी करताना ती खूप कडक होते किंवा हवा तितकी खुसखुशीत होत नाही, अशी तक्रार ऐकायला मिळते. मात्र योग्य प्रमाण, मोहन आणि काही सोप्या टिप्स लक्षात ठेवल्या, तर तुम्हीही अगदी हलवाईसारखी खुसखुशीत मठरी घरी सहज बनवू शकता. ही मठरी घरच्या घरी तयार केल्याने ती फ्रेश असते. टाइम स्नॅक्ससाठी किंवा हलक्या भुकेला शमवण्यासाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे. आज या लेखात आपण निवडक साहित्यापासून चविष्ट आणि कुरकुरीत एकदम मार्केट स्टाईल मठरी घरी कशी तयार करायची याची एक सोपी रेसिपीजाणून घेणार आहोत.
सर्वप्रथम एका मोठ्या परातीत मैदा चाळून घ्या. त्यात ओवा, कुटलेली काळी मिरी, कसुरी मेथी आणि मीठ घाला.
आता त्यात मोयनसाठी तेल किंवा तूप घालून मैदा बोटांनी चोळत नीट मिसळा. हा टप्पा फार महत्त्वाचा आहे. मैदा हातात घट्ट दाबल्यावर गोळा तयार होत असेल, तर मोयन योग्य आहे, हे समजून घ्या. यामुळे मठरी नक्कीच खुसखुशीत होते.
यानंतर थोडे-थोडे कोमट पाणी वापरून घट्ट कणीक मळा. कणीक जितकी घट्ट असेल, तितकी मठरी अधिक कुरकुरी लागते. कणीक 15 ते 20 मिनिटे ओल्या कापडाने झाकून ठेवा.
कणीक थोडी मुरल्यानंतर लहान-लहान गोळे करून हाताने हलकेच चपटे करा. लाटण्याची गरज नाही, कारण किंचित असमान आकाराची मठरीच जास्त छान लागते.
कढईत तेल गरम करा. तेल मध्यम तापमानाला आल्यानंतर गॅस मंद करा आणि मठऱ्या सावकाश तेलात सोडा.
मंद आचेवर हळूहळू तळल्यास मठरी आतूनही नीट शिजते आणि बाहेरून सोनेरी व खुसखुशीत होते.
मठऱ्या दोन्ही बाजूंनी छान रंग आल्यावर काढून घ्या. पूर्णपणे थंड झाल्यावर त्या हवाबंद डब्यात साठवा.
योग्य प्रकारे साठवल्यास ही मठरी अनेक दिवस टिकते आणि प्रत्येक वेळी चहाच्या कपासोबत चव दुप्पट करते.
