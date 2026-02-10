Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
सकाळी होईल आणखीनच मजेदार! १५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा Hot Chocolate, नोट करा रेसिपी

कायमच विकतचे हॉट चॉकलेट आणून पिण्यापेक्षा घरीच हॉट चॉकलेट बनवावे. हा पदार्थ लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतो. जाणून घ्या रेसिपी.

Updated On: Feb 10, 2026 | 08:00 AM
सकाळी होईल आणखीनच मजेदार! १५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा Hot Chocolate, नोट करा रेसिपी

सकाळी होईल आणखीनच मजेदार! १५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा Hot Chocolate, नोट करा रेसिपी

सकाळी उठल्यानंतर दिवसाची सुरुवात आनंद आणि उत्साहाने करण्यासाठी चहा प्यायला जातो. चहा प्यायल्याशिवाय झोप उडाल्यासारखे वाटत नाही. भारतासह जगभरातील सर्वच देशांमध्ये असंख्य चहाप्रेमी आहेत. काहींना चहा पिण्याची सवय असते तर काहींना कॉफी पिण्याची सवय असते. पण सतत चहा कॉफी पिणे शरीरासाठी घातक ठरते. दुधाचा चहा प्यायल्यामुळे शरीरात ऍसिडिटीचा प्रमाण वाढते आणि उलट्या, मळमळ इत्यादी आरोग्यासंबंधित समस्या उद्भवतात. त्यामुळे उपाशी पोटी कॅफिन असलेल्या पेयांचे जास्त प्रमाणात सेवन करू नये. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये हॉट चॉकलेट बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. पण बऱ्याचदा घरात हॉट चॉकलेट बनवताना खूप जास्त चुका होतात. काहीवेळा चॉकलेट पातळ तयार होते तर काहीवेळा चॉकलेट जळून जाते. कोणत्याही कॅफेमध्ये गेल्यानंतर कायमच काहींना चॉकलेट मागवण्याची सवय असते. पण कॅफेमधील महागडे हॉट चॉकलेट तुम्ही १० मिनिटांमध्ये घरी सुद्धा बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

चहाची मजा वाढवण्यासाठी काही मिनिटांमध्ये बनवा ‘स्वीट पोटॅटो फ्राईज’, लहान मुलांसह मोठ्यांनाही आवडेल पदार्थ

साहित्य:

  • दूध
  • डार्क चॉकलेट
  • कोको पावडर
  • कॉनफ्लॉवर
  • व्हॅनिला एसेन्स
  • मीठ
संडे स्पेशल घरी काही खास आणि टेस्टी बनवायचंय? मग लहान मुलांच्या आवडीचे पोटॅटो बॉल्स बनवा… रेसिपी आहे झटपट

कृती:

  • हॉट चॉकलेट बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, लहान भांड्यात कोको पावडर आणि कॉर्नफ्लोअर घेऊन त्यात थंड दूध टाकून व्यवस्थित मिक्स करून घ्या.
  • पिठामध्ये अजिबात गुठळ्या ठेवू नये. अन्यथा चॉकलेट व्यवस्थित तयार होणार नाही.
  • तयार केलेल्या पेस्टमध्ये साखर टाकून सतत मिक्स करत राहा. पॅन गरम करण्यासाठी ठेवा.
  • गरम पॅनमध्ये डार्क चॉकलेट आणि चिमूटभर मीठ घालून चॉकलेट पूर्णपणे वितळेपर्यंत मिक्स करा. त्यानंतर त्यात दूध घालून पेस्ट बनवून घ्या.
  • घट्ट आणि क्रिमी मिश्रण तयार झाल्यानंतर गॅस बंद करा. त्यानंतर त्यात व्हॅनिला एसेन्स घालून मिक्स करा.
  • कॉफी बनवताना तुमच्या आवडीच्या मगमध्ये कॉफी काढून घ्या. त्यावर थोडस क्रीम घालून तयार केलेली कॉफी घालून पुन्हा एकदा क्रीम टाका.
  • सजवण्यासाठी वरून कोको पावडर टाका. तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले हॉट चॉकलेट.

Published On: Feb 10, 2026 | 08:00 AM

