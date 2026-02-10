सकाळी होईल आणखीनच मजेदार! १५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा Hot Chocolate, नोट करा रेसिपी

सकाळी उठल्यानंतर दिवसाची सुरुवात आनंद आणि उत्साहाने करण्यासाठी चहा प्यायला जातो. चहा प्यायल्याशिवाय झोप उडाल्यासारखे वाटत नाही. भारतासह जगभरातील सर्वच देशांमध्ये असंख्य चहाप्रेमी आहेत. काहींना चहा पिण्याची सवय असते तर काहींना कॉफी पिण्याची सवय असते. पण सतत चहा कॉफी पिणे शरीरासाठी घातक ठरते. दुधाचा चहा प्यायल्यामुळे शरीरात ऍसिडिटीचा प्रमाण वाढते आणि उलट्या, मळमळ इत्यादी आरोग्यासंबंधित समस्या उद्भवतात. त्यामुळे उपाशी पोटी कॅफिन असलेल्या पेयांचे जास्त प्रमाणात सेवन करू नये. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये हॉट चॉकलेट बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. पण बऱ्याचदा घरात हॉट चॉकलेट बनवताना खूप जास्त चुका होतात. काहीवेळा चॉकलेट पातळ तयार होते तर काहीवेळा चॉकलेट जळून जाते. कोणत्याही कॅफेमध्ये गेल्यानंतर कायमच काहींना चॉकलेट मागवण्याची सवय असते. पण कॅफेमधील महागडे हॉट चॉकलेट तुम्ही १० मिनिटांमध्ये घरी सुद्धा बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
