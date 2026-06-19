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चॉकलेट खाण्याची अजिबात होणार नाही? १० मिनिटांमध्ये लहान मुलांसाठी बनवा सफरचंद बीटरूट जेली, नोट करा रेसिपी

Updated On: Jun 19, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

लहान मुलांना कायमच चॉकलेट खायला देण्याऐवजी सफरचंद आणि बीटपासून बनवलेली जेली खाण्यास द्यावी. यामुळे मुलांच्या शरीराला कोणतीही हानी पोहचत नाही. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी .

१० मिनिटांमध्ये लहान मुलांसाठी बनवा सफरचंद बीटरूट जेली

१० मिनिटांमध्ये लहान मुलांसाठी बनवा सफरचंद बीटरूट जेली

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विस्तार

लहान मुलं कायमच चॉकलेट खाण्याचा हट्ट करतात. कुठेही बाहेर गेल्यानंतर दुकान पाहिल्यास मुलांना सगळ्यात आधी चॉकलेट किंवा त्यांच्या आवडीचा खाऊ हवा असतो. पण वारंवार हानिकारक रसायनांचा वापर करून बनवलेले चॉकलेट शरीरासाठी अजिबात चांगले नाही. सतत चॉकलेट खाल्ल्यामुळे दात किडणे, पोटात जंत होणे तर काहीवेळा पोटात वेदना सुद्धा होतात. त्यामुळे मुलांना सतत चॉकलेट खाण्यास देऊ नये. आज आम्ही तुम्हाला लहान मुलांसाठी सफरचंद बीटरूट जेली बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे. लहान मुलांसह मोठेसुद्धा बीटरूट पाहिल्यानंतर नाक मुरडतात. पण आरोग्यासाठी बीटरूट खाणे अतिशय चांगले आहे. यामध्ये असलेल्या लोह आणि इतर औषधी गुणधर्मांमुळे शरीराला आवश्यक पोषण मिळते. साथीच्या किंवा गंभीर आजारांपासून कायमच लांब राहण्यासाठी नियमित एक सफरचंद खावे. यामुळे रोगप्रतिकारशक्ती सुधारते आणि शरीराला सुद्धा फायदे होतात. चला तर जाणून घेऊया सफरचंद बीटरूट जेली बनवण्याची कृती.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • बीटरूट
  • सफरचंद
  • गाजर
  • संत्री
  • डाळिंब
  • पाणी
  • लिंबाचा रस
  • मध
  • अगर-अगर पावडर
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कृती:

  • सफरचंद बीटरूट जेली बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, बीटरूट, सफरचंद, गाजर स्वच्छ धुवून त्यांची साल काढा आणि बारीक तुकडे करून घ्या.
  • मिक्सरच्या भांड्यात कापून घेतलेले पदार्थ, संत्री, डाळिंबाचे दाणे आणि आवश्यकतेनुसार पाणी घालून बारीक पेस्ट तयार करा.
  • त्यानंतर त्यात लिंबाचा रस, मध घालून मिश्रण बारीक वाटून घ्या आणि कॉटनच्या कपड्यावर ओतून रस काढा.
  • तयार केलेल्या मिश्रणात अगर-अगर पावडर घालून मिश्रण गॅसवर ठेवा. ५ ते ६ मिनिटं बीटच्या मिश्रणाला व्यवस्थित उकळी आल्यानंतर गॅस बंद करा.
  • तयार केलेले मिश्रण ट्रेमध्ये ओतून फ्रिजमध्ये सेट करण्यासाठी ठेवा. ३० मिनिटांनी तुमच्या आवडीनुसार जेलीचे तुकडे करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली सफरचंद बीटरूट जेली. हा पदार्थ लहान मुलांना खूप जास्त आवडेल.
 

Web Title: Make apple beetroot jelly for kids in 10 minutes simple food recipe jelly recipe

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Published On: Jun 19, 2026 | 08:00 AM

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