चॉकलेट खाण्याची अजिबात होणार नाही? १० मिनिटांमध्ये लहान मुलांसाठी बनवा सफरचंद बीटरूट जेली, नोट करा रेसिपी

लहान मुलं कायमच चॉकलेट खाण्याचा हट्ट करतात. कुठेही बाहेर गेल्यानंतर दुकान पाहिल्यास मुलांना सगळ्यात आधी चॉकलेट किंवा त्यांच्या आवडीचा खाऊ हवा असतो. पण वारंवार हानिकारक रसायनांचा वापर करून बनवलेले चॉकलेट शरीरासाठी अजिबात चांगले नाही. सतत चॉकलेट खाल्ल्यामुळे दात किडणे, पोटात जंत होणे तर काहीवेळा पोटात वेदना सुद्धा होतात. त्यामुळे मुलांना सतत चॉकलेट खाण्यास देऊ नये. आज आम्ही तुम्हाला लहान मुलांसाठी सफरचंद बीटरूट जेली बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे. लहान मुलांसह मोठेसुद्धा बीटरूट पाहिल्यानंतर नाक मुरडतात. पण आरोग्यासाठी बीटरूट खाणे अतिशय चांगले आहे. यामध्ये असलेल्या लोह आणि इतर औषधी गुणधर्मांमुळे शरीराला आवश्यक पोषण मिळते. साथीच्या किंवा गंभीर आजारांपासून कायमच लांब राहण्यासाठी नियमित एक सफरचंद खावे. यामुळे रोगप्रतिकारशक्ती सुधारते आणि शरीराला सुद्धा फायदे होतात. चला तर जाणून घेऊया सफरचंद बीटरूट जेली बनवण्याची कृती.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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