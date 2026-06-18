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सतत बटाटा खाऊन कंटाळा आला आहे? मग १० मिनिटांमध्ये नाश्त्यासाठी बनवा झणझणीत चीज ठेचा पराठा, नोट करा रेसिपी

Updated On: Jun 18, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

कायमच बटाटाचा पराठा खाऊन कंटाळा आला आहे, मग सोप्या पद्धतीमध्ये झटपट घरी चीज ठेचा पराठा नक्कीच बनवून पहा. चीज आणि इतर मसाल्यांचा वापर करून बनवलेला पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागेल.

१० मिनिटांमध्ये नाश्त्यासाठी बनवा झणझणीत चीज ठेचा पराठा

१० मिनिटांमध्ये नाश्त्यासाठी बनवा झणझणीत चीज ठेचा पराठा

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विस्तार

सकाळच्या नाश्त्यात अनेक घरांमध्ये वेगवेगळ्या भाज्यांपासून किंवा रात्री शिल्लक राहिलेल्या पदार्थांपासून पराठा बनवला जातो. पराठा खाल्ल्यामुळे पोट भरलेले राहते आणि लवकर भूक लागत नाही. पण नेहमीच बटाटा किंवा तेच ठराविक भाज्यांपासून बनवलेले पराठे खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये चीज ठेचा पराठा बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि चव सुद्धा भारी लागते. लहान मुलांना सकाळच्या नाश्त्यात किंवा डब्यासाठी कायमच वेगवेगळे पदार्थ खाण्यास हवे असतात. अशावेळी चीज ठेचा पराठा उत्तम पर्याय आहे. हा पदार्थ तुम्ही संध्याकाळच्या नाश्त्यात, दुपारच्या जेवणात किंवा संध्याकाळच्या वेळी भूक लागल्यानंतर सुद्धा बनवू शकता. स्वयंपाक घरात उपलब्ध असलेल्या साहित्यापासून चीज ठेचा पराठा बनवू शकता. इतर कोणतेही साहित्य विकत आणण्याची आवश्यकता नाही. चला तर जाणून घेऊया चीज ठेचा पराठा बनवण्याची सोपी कृती.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • चीज
  • हिरवी मिरची
  • मीठ शेंगदाणे
  • लसूण
  • कोथिंबीर
  • कांदा
  • बटाटा
  • चिली फ्लेक्स
  • गव्हाचं पीठ
  • तेल
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कृती:

  • चीज ठेचा पराठा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, ताटात गव्हाचं पीठ आणि चवीनुसार मीठ घालून मिक्स करा. त्यानंतर त्यात पाणी घालून कणिक मळून घ्या.
  • मोठ्या वाटीमध्ये मॅश केलेला बटाटा, बारीक चिरून घेतलेला कांदा, चवीनुसार मीठ घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • मिक्सरच्या भांड्यात भाजलेले शेंगदाणे, हिरवी मिरची, लसूण, कोथिंबीर घालून जाडसर वाटून घ्या आणि तयार केलेल्या मिश्रणात घालून मिक्स करा.
  • सगळ्यात शेवटी चीज, चिली फ्लेक्स, बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • गव्हाच्या पिठाचा छोटा गोळा घेऊन त्यात तयार केलेले मिश्रण भरा आणि हलक्या हाताने पराठा लाटून घ्या.
  • गरम तव्यावर पराठा टाकून दोन्ही बाजूने भाजा आणि तेल लावून खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला झणझणीत चीज ठेचा पराठा.

Web Title: Make a spicy cheese thecha paratha for breakfast in 10 minutes simple breakfast recipe paratha recipe

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Published On: Jun 18, 2026 | 08:00 AM

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