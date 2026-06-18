सतत बटाटा खाऊन कंटाळा आला आहे? मग १० मिनिटांमध्ये नाश्त्यासाठी बनवा झणझणीत चीज ठेचा पराठा, नोट करा रेसिपी

सकाळच्या नाश्त्यात अनेक घरांमध्ये वेगवेगळ्या भाज्यांपासून किंवा रात्री शिल्लक राहिलेल्या पदार्थांपासून पराठा बनवला जातो. पराठा खाल्ल्यामुळे पोट भरलेले राहते आणि लवकर भूक लागत नाही. पण नेहमीच बटाटा किंवा तेच ठराविक भाज्यांपासून बनवलेले पराठे खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये चीज ठेचा पराठा बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि चव सुद्धा भारी लागते. लहान मुलांना सकाळच्या नाश्त्यात किंवा डब्यासाठी कायमच वेगवेगळे पदार्थ खाण्यास हवे असतात. अशावेळी चीज ठेचा पराठा उत्तम पर्याय आहे. हा पदार्थ तुम्ही संध्याकाळच्या नाश्त्यात, दुपारच्या जेवणात किंवा संध्याकाळच्या वेळी भूक लागल्यानंतर सुद्धा बनवू शकता. स्वयंपाक घरात उपलब्ध असलेल्या साहित्यापासून चीज ठेचा पराठा बनवू शकता. इतर कोणतेही साहित्य विकत आणण्याची आवश्यकता नाही. चला तर जाणून घेऊया चीज ठेचा पराठा बनवण्याची सोपी कृती.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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