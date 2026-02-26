Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Maharashtra Politics: मोठा निर्णय होणार? "कर्जमाफीबाबत जे आश्वासन…"; CM फडणवीस काय म्हणाले?

सध्या राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प या अधिवेशनात मांडला जाणार आहे. मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडवणीस हे यंदा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

Updated On: Feb 26, 2026 | 04:08 PM
Maharashtra Politics: मोठा निर्णय होणार? “कर्जमाफीबाबत जे आश्वासन…”; CM फडणवीस काय म्हणाले?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (फोटो- ट्विटर)

सध्या विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर फडणवीसांनी केले भाष्य 
राज्यपालांच्या अभिभाषणाला दिले मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर

CM Devendra Fadnavis: सध्या राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प या अधिवेशनात मांडला जाणार आहे. मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडवणीस हे यंदा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. दरम्यान अधिवेशनाच्या सुरुवातीला राज्यपालांनी केलेल्या अभिभाषणाला आज विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. त्यावले त्यांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफीवर भाष्य केले आहे.

अवकाळी पाऊस, कर्जमाफी, भ्रष्टाचार, असे अनेक मुद्दे केंद्रस्थानी ठेवत विरोधकांनी महायुती सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दरम्यान आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि विरोधकांच्या प्रश्नाला अभ्यासपूर्ण उत्तरे दिली आहेत. टिपू सुलतानच्या विषयावर सभागृहात काहीसा गोंधळ पाहायला मिळाला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “मागच्या वर्षी आपल्या शेतकऱ्यांवर जे मोठे संकट आले होते. त्यावेळेस आपण बळीराजाला थेट मदत केली होती. आपण हे पैसे शेतकऱ्यांच्या बँकेत थेट पोहोचवले होते. शेतकरी अडचणीत असेल तिथे तिथे सरकार मदतीला उभे असेल.”

पुढे बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ” कर्जमाफीबाबत आम्ही समिती स्थापन केलेली आहे.आम्ही कर्जमाफीबाबत जे आश्वासन दिले आहे ते लवकरच पूर्ण देखील करणार आहोत. सरकार शेतीचा डिजिटल रेकॉर्ड तयार करत आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांची, त्यांच्या जमिनीची नोंदणी, सातबारा याबाबत माहिती असणार आहे.”

Published On: Feb 26, 2026 | 04:08 PM

