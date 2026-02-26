ताक पिताना केलेल्या ‘या’ चुका शरीरासाठी ठरतील घातक, जाणून घ्या ताक पिण्याची योग्य पद्धत

ताक पिण्याचे फायदे?
कोणत्या वेळी ताक पिऊ नये?
ताक पिताना कोणत्या चुका करू नये?
राज्यासह संपूर्ण देशभरात सगळीकडे कडक उन्हाच्या झळा जाणवू लागल्या आहेत. उन्हाळा ऋतू अनेकांना अजिबात आवडत नाही. कारण यादिवसांमध्ये कडक उन्हात बाहेर फिरल्यानंतर त्वचा काळी होण्यासोबतच शरीरसंबंधित गंभीर समस्या सुद्धा उद्भवतात. उन्हाळ्यात शरीरातील पाण्याची पातळी कमी झाल्यानंतर डिहायड्रेशन होते आणि थकवा, अशक्तपणा जाणवू लागतो. त्यामुळे उन्हाळ्यात नेहमीच भरपूर पाणी प्यावे. पाणी प्यायल्यामुळे शरीर हायड्रेट राहते. याशिवाय नियमित एक ग्लासभर ताक प्यायल्यास खाल्लेले अन्नपदार्थ सहज पचन होतात आणि पचनाच्या समस्या उद्भवत नाही. दही, ताक, आईस्क्रीम इत्यादी थंड पदार्थ उन्हाळ्यात शरीरासाठी वरदान मानले जातात. एक ग्लासभर ताक प्यायल्यास शरीरातील उष्णता कमी होते आणि शरीरात थंडावा निर्माण होतो. पण ताक पिताना केलेल्या या चुकांमुळे शरीराला हानी पोहचते. आज आम्ही तुम्हाला ताक पिताना केलेल्या कोणत्या चुका शरीरासाठी घातक ठरतात, याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर.(फोटो सौजन्य – istock)
धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे आणि कामाच्या वाढत्या त्रासामुळे घरात पदार्थ बनवण्यासाठी जास्तीचा वेळ मिळत नाही.अशावेळी कायमच विकत आणलेले पदार्थ खाल्ले जातात. पण नेहमीच विकतच्या पदार्थांचे सेवन करू नये. बाजारात पिशव्यांमध्ये मिळणारे शिळे ताक पिण्याऐवजी घरी बनवलेले ताक प्यावे. ताक कधीही जास्त थंड करून पिऊ नये. यामुळे सर्दी खोकला होण्याची जास्त शक्यता असते.
थंडगार ताक प्यायल्यामुळे पचनक्रिया बिघडण्याची जास्त शक्यता असते. जास्त थंड ताक प्यायल्यामुळे पचनक्रिया बिघडते आणि ऍसिडिटी वाढते. अपचन, ब्लोटींग, गॅसेस यांसारख्या समस्या उद्भवल्यानंतर शरीराला हानी पोहचते. त्यामुळे कायमच साधे ताक प्यावे.
ताक कायमच घरी बनवलेले प्यावे. खूप शिळे झालेले, थंडगार, आंबट ताक पिऊ नये. यामुळे ऍसिडिटी वाढून उलट्या, मळमळ आणि डोकेदुखीची समस्या उद्भवते. त्यामुळे कायमच साधे आणि घरी बनवलेले फ्रेश ताक प्यावे.
बाजारात पिशव्यांमध्ये सहज ताक उपलब्ध होते. ताक बनवण्याचा कंटाळा आल्यानंतर अनेक लोक विकतचे ताक बनवून पितात. प्रिझर्व्हेटीव्ह, केमिकल्स, अतिरिक्त साखर असलेले ताक प्यायल्यास शरीराला हानी पोहचते. त्यामुळे घरी तयार केलेले ताक प्यावे.
ताक कायमच दुपारी प्यावे. संध्याकाळच्या वेळी किंवा रात्री अजिबात ताक पिऊ नये. रात्रीच्या वेळी ताक प्यायल्यामुळे शरीरात कफ वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे दुपारच्या वेळी ताक पिणे शरीरासाठी जास्त फायदेशीर मानले जाते. दुपारच्या जेवणात किंवा जेवण झाल्यानंतर ग्लासभर ताक प्यावे. यामुळे शरीर हायड्रेट राहते आणि शरीराला फायदे होतात.
ताक प्यायल्यानंतर सर्दी खोकला होऊ नये म्हणून ताक साखर मिक्स करून प्यावे. ताकामध्ये कमी कॅलरीज असतात. त्यामुळे ताक मीठ मिक्स करून पिऊ नये. याशिवाय फळांसोबत ताक पिऊ नये.