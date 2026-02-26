Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Karjat News Water Supply In School Has Been Cut Off For 22 Days Teachers And Students Are Suffering

Karjat News : कोणी पाणी देतं का ? 22 दिवसांपासून शाळेतील पाणीपुरवठा बंद, शिक्षक विद्यार्थ्यांचे होतायत हाल

शाळेत शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थी अनेक आव्हानं पार करत येतात. अशातच जर शाळेत जीवनावश्यक असलेल्या सोयी सुविधा नसतील तर विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी करावं तरी काय ?

Updated On: Feb 26, 2026 | 03:56 PM
Karjat News : कोणी पाणी देतं का ? 22 दिवसांपासून शाळेतील पाणीपुरवठा बंद, शिक्षक विद्यार्थ्यांचे होतायत हाल
कर्जत / संतोष पेरणे : शाळेत शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थी अनेक आव्हानं पार करत येतात. अशातच जर शाळेत जीवनावश्यक असलेल्या सोयी सुविधा नसतील तर विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी करावं तरी काय ? कर्जत तालुक्यातील नेरळ कळंब राज्य मार्ग रस्त्यावर धामोते गावच्या हद्दीत असलेल्या नेरळ विद्या भवन शाळेत विद्यार्थ्यांना पिण्याचे पाण्याची टंचाई आहे.या शाळेत जाणारी नळपाणी वाहिनी रस्त्याचे काम करणाऱ्या ठेकेदार कंपनीने 3 फेब्रुवारी रोजी तोडण्यात आली आहे.दरम्यान पुढील दोन दिवसात जलवाहिनी नवीन टाकण्यात करण्यात आली नाहीतर शाळेचे सर्व विद्यार्थी रस्त्यावर बसून आंदोलन सुरू करणार असल्याचे शाळेचे शिक्षकांनी जाहीर केले आहे.

Karjat News: नेरळला जाणारी एसटी बंद पडल्याने विद्यार्थ्यांचे हाल, पायपीट करून गाठावे लागले परीक्षा केंद्र

नेरळ कळंब राज्यमार्ग रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करण्याचे काम सुरू आहे.त्या कामात सध्या रस्त्यावरील जुना डांबरी रस्ता खोदून टाकला जात आहे.या रस्त्याच्या बाजूला नेरळ विद्या भवन शाळा असून त्या शाळेची जलवाहिनी रस्त्याच्या कडेने पुढे जाते.त्या रस्त्याच्या कामात 3 फेब्रुवारी रोजी रस्त्याच्या कामासाठी आणलेल्या जेसीबी मशीनने तोडले आणि नंतर ती जलवाहिनी जोडण्यात आली नाही.त्याचा परिमाण या शाळेतील 200 विद्यार्थ्यांना पिण्याचे पाणी आपल्या घरातून आणावे लागते. या शाळेत जाणारी जलवाहिनी तुटल्याने या शाळेत तीन फेब्रुवारी पासून कोल्हारे ग्रामपंचायत चे पाणी आलेले नाही.त्याबद्दल या शाळेचे शिक्षकांनी कोल्हारे ग्रामपंचायत तसेच कर्जत तहसीलदार आणि कर्जत पंचायत समिती गटविकास अधिकारी यांना निवेदन देऊन आपली कैफियत मांडली आहे.मात्र मागील 20 दिवसात रस्त्याचे काम करणारे ठेकेदार यांच्याकडून जलवाहिनी दुरुस्त करण्याचे कार्य देखील ठेकेदाराने केले नाही.

Karjat News : एसटी चालकाला आली चक्कर; वाहकाने स्टेअरिंग हाती घेत 26 जणांचा जीव वाचवला!

शाळेतील विद्यार्थ्यांचे कोणतेही म्हणणे नेरळ कळंब रस्त्याचे काम करणारा ठेकेदार करीत नसल्याने शाळा व्यवस्थापन आक्रमक झाले आहे.आज शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या समोरून जाणाऱ्या ट्रॅक अडवून ठेवल्या असून रस्त्याने काम देखील अडविण्याचा इशारा दिला आहे.शाळेचे शिक्षक सचिन अभंगे आणि संतोष कांबरी यांनी शाळेचे वतीने दोन दिवसांचा इशारा देण्यात आला आहे.दोन दिवसात शाळेची जलवाहिनी नव्याने टाकण्यात आली नाही तर शाळेचे सर्व विद्यार्थी आणि शिक्षक वर्ग हे सर्व नेरळ कळंब रस्ता अडवून ठेवणार आहेत.

Published On: Feb 26, 2026 | 03:56 PM

