Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Nanded News : 12 वीच्या विद्यार्थ्यांवर जिल्हाधिकाऱ्यांची करडी नजर; परीक्षा केंद्रावर कर्डिले ठाण मांडून

नांदेडमध्ये परीक्षा व्यवस्थेची पाहणी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केली. . प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर बैठे पथकांमार्फत झूम वेबकास्टद्वारे तसेच ड्रोन आणि व्हिडिओ कॅमेराच्या ठेवण्यात आले.

Updated On: Feb 26, 2026 | 04:29 PM
District Collector Rahul Kardile inspected the 12th board examination center in Nanded.

नांदेडमध्ये बारावी बोर्ड परीक्षा केंद्राची जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी पाहणी केली (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Nanded News : नांदेड : जिल्ह्यात इयत्ता बारावीच्या जीवशास्त्र विषयाची परीक्षा जिल्ह्यातील १०९ केंद्रांवर आज – सुरळीतपणे पार पडली. एकूण २१ हजार ९३७ परीक्षाथ्यापैकी २१ हजार ५५० विद्यार्थी उपस्थित राहिले असून उपस्थितीचे प्रमाण ९८.२४ टक्के नोंदविण्यात आले. प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर बैठे पथकांमार्फत झूम वेबकास्टद्वारे तसेच ड्रोन आणि व्हिडिओ कॅमेराच्या ठेवण्यात आले. त्यामुळे सर्व १०९ केंद्रांवर परीक्षा शांततापूर्ण व कॉपीमुक्त वातावरणात पार पडल्याची माहिती जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिली. कंधार तालुक्यात पानभोसी येथील नेताजी सुभाषचंद्र बोस उच्च माध्यमिक विद्यालय या केंद्रास भेट देऊन परीक्षा व्यवस्थेची पाहणी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केली. ते या केंद्रावर पेपर संपेपर्यंत उपस्थित होते.

दहेली तांडा येथील व्यक्तीविरोधात गुन्हा नोंद

त्यांच्यासमवेत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दत्तात्रय गिरी हे देखील उपस्थित होते. नायगाव तालुक्यात नरसी येथील राणी लक्ष्मीबाई कमवि येथे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित राठोड यांनी भेट दिली असता एक परीक्षार्थी गैरप्रकार करताना आढळून आला. संबंधित विद्यार्थ्यांवर मंडळाच्या नियमानुसार कारवाई करण्यात आली. नायब तहसीलदार श्रीमती अरुणा सूर्यवंशी यांनी माहूर येथील जगदंबा उच्च माध्यमिक विद्यालय येथे भेट दिली असता एका विद्यार्थ्यांवर गैरप्रकार प्रकरणी कारवाई करण्यात आली. तसेच किनवट येथील दहेलीतांडा या परीक्षा केंद्राच्या बाहेर काही अज्ञात व्यक्ती आढळून आल्याने त्या ठिकाणी संबंधित व्यक्तींविरोधात सिंदखेड पोलीस स्टेशन येथे गुन्ह्याची नोंद करण्याची कार्यवाही सुरु आहे, अशी माहिती दहेलीताडा परीक्षा केंद्राचे संचालक यांनी दिली. २५ फेब्रुवारी रोजी जीवशास्त्राच्या पेपरसाठी जिल्हास्तरावरील सुमारे ६२ अधिकारी हे ६२ केंद्रांवर पूर्णवेळ उपस्थित होते. शिक्षण विभागाचे ७ अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व गटविकास अधिकारी अशा एकूण ४० व इतर अधिकाऱ्यांनी भरारी पथकांमार्फत १०९ केंद्रांवर देखरेख ठेवली.

हे देखील वाचा : मोठा निर्णय होणार? “कर्जमाफीबाबत जे आश्वासन…”; CM फडणवीस काय म्हणाले?

धर्माबादमध्ये पाळला जाणार कडकडीत बंद

धर्माबाद शहरातील रामनगर या स्मशानभूमी परिसरात पिण्याच्या पाण्याची टाकी उभारण्याच्या नगरपरिषदेच्या निर्णयावरून शहरात तीव्र वाद निर्माण झाला असून प्रशासन आणि नागरिक आमने-सामने आले आहेत. पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी गुरुवार, २६ फेब्रुवारी रोजी धर्माबाद बंदची हाक दिल्याने शहरातील वातावरण तणावपूर्ण झाले आहे. नगरपरिषद प्रशासनाने शहरातील बाढती लोकसंख्या आणि पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी रामनगर स्मशानभूमी परिसरातील जागेची निवड केल्याचे स्पष्ट केले आहे. प्रशासनाच्या मते, शहराला पुरवठा होणारे पाणी गोदावरी नदीतून घेतले जाते आणि शुद्धीकरण प्रक्रियेनंतरच ते नागरिकांना वितरित केले जाते. त्यामुळे स्मशानभूमी परिसरात पाण्याची टाकी उभारण्यास तांत्रिक अडचण नसून हा निर्णय वैज्ञानिक आणि नियोजनबद्ध असल्याचे प्रशासनाचे महणणे आहे. मात्र या निर्णयाला नागरिकांकडून तीव विरोध होत आहे. स्मशानभूमी ही धार्मिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या संवेदनशील जागा असल्याने त्या परिसरात पिण्याच्या पाण्याची टाकी उभारणे योग्य नसल्याचा नागरिकांचा आक्षेप आहे.

हे देखील वाचा : स्मार्ट मीटरमुळे घरगुती ग्राहकांची ‘चांदी’! ७ महिन्यांत २ कोटींची सवलत; महावितरणचा मोठा खुलासा

Web Title: District collector rahul kardile inspected the 12th board examination center in nanded

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 26, 2026 | 04:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Hingoli News : ‘गाव तेथे ग्रंथालय’ हा आदेश केवळ कागदावरच; ग्रंथपालांचे वेतन मजुरापेक्षाही कमी
1

Hingoli News : ‘गाव तेथे ग्रंथालय’ हा आदेश केवळ कागदावरच; ग्रंथपालांचे वेतन मजुरापेक्षाही कमी

Shaktipeeth Highwayला परभणीतून तीव्र विरोध; शेतकऱ्याने अंगावर पेट्रोल ओतून घेतल्याने तापले वातावरण
2

Shaktipeeth Highwayला परभणीतून तीव्र विरोध; शेतकऱ्याने अंगावर पेट्रोल ओतून घेतल्याने तापले वातावरण

Top Marathi News today Live : DCM एकनाथ शिंदे यापुढे VSR कंपनीचा विमानप्रवास करणार नाहीत
3

Top Marathi News today Live : DCM एकनाथ शिंदे यापुढे VSR कंपनीचा विमानप्रवास करणार नाहीत

DA Hike: आनंदाची बातमी! महागाई भत्त्यात 3% वाढ, सणापूर्वी सरकारची कमालीची भेट
4

DA Hike: आनंदाची बातमी! महागाई भत्त्यात 3% वाढ, सणापूर्वी सरकारची कमालीची भेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अविमुक्तेश्वरानंदला कधीही होऊ शकते अटक? वैद्यकीय अहवालात लैंगिक अत्याचाराबाबत धक्कदायक माहिती समोर

अविमुक्तेश्वरानंदला कधीही होऊ शकते अटक? वैद्यकीय अहवालात लैंगिक अत्याचाराबाबत धक्कदायक माहिती समोर

Feb 26, 2026 | 05:47 PM
Skoda च्या ‘या’ कारवर मिळतंय हजारो रुपयांचे डिस्काउंट, जाणून घ्या विशेष Discount Offer बद्दल

Skoda च्या ‘या’ कारवर मिळतंय हजारो रुपयांचे डिस्काउंट, जाणून घ्या विशेष Discount Offer बद्दल

Feb 26, 2026 | 05:45 PM
Samsung Galaxy S26 सिरीज लाँच, AI अनुभवासह कॅमेरा आणि दमदार फिचर्स, किंमत किती?

Samsung Galaxy S26 सिरीज लाँच, AI अनुभवासह कॅमेरा आणि दमदार फिचर्स, किंमत किती?

Feb 26, 2026 | 05:38 PM
Pune-Nashik रेल्वेसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिले ‘हे’ आश्वासन

Pune-Nashik रेल्वेसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिले ‘हे’ आश्वासन

Feb 26, 2026 | 05:32 PM
“खोट्या तक्रारी करणाऱ्यांचे आता खैर नाही…”, सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र व राज्यांना आणि मानवाधिकार आयोगाला नोटीस

“खोट्या तक्रारी करणाऱ्यांचे आता खैर नाही…”, सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र व राज्यांना आणि मानवाधिकार आयोगाला नोटीस

Feb 26, 2026 | 05:30 PM
Home Credit India ची संगीतमय मोहिम! कर्जाबद्दलचा संकोच होणार दूर, #KahoEMIKoHaan

Home Credit India ची संगीतमय मोहिम! कर्जाबद्दलचा संकोच होणार दूर, #KahoEMIKoHaan

Feb 26, 2026 | 05:26 PM
UN मध्ये जयशंकर कडाडले! मानवाधिकाराच्या नावाखाली राजकारण करणाऱ्यांना फटकारले; दहशतवादावर प्रहार

UN मध्ये जयशंकर कडाडले! मानवाधिकाराच्या नावाखाली राजकारण करणाऱ्यांना फटकारले; दहशतवादावर प्रहार

Feb 26, 2026 | 05:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Feb 26, 2026 | 03:36 PM
Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Feb 26, 2026 | 03:33 PM
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM