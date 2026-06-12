Dalia Vs Oats: सकाळच्या नाश्त्यासाठी काय ठरेल अधिक फायदेशीर? जाणून घ्या दोन्हीमधील फरक

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ओट्स आणि दलियामधील पोषक तत्वांबद्दल जाणून घेऊया. यामुळे समजण्यासाठी मदत होईल की, कोणता पर्याय अधिक चांगला आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
ओट्समध्ये बीटा ग्लूकन नामक सोल्यूबल फायबर आढळते, जे खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी, ब्लड शुगर लेवल कमी करण्यासाठी आणि हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यासाठी फायदेशीर ठरते. यासोबतच हे फायबर हेल्दी गट बॅक्टीरियांना देखील आधार देतो, ज्यामुळे दिर्घकाळ भूक लागत नाही. यामुळे वजन कमी करण्यासाठी देखील मदत होते.
100 ग्रॅम ओट्समध्ये प्रोटीनचे प्रमाण 13 ते16 ग्रॅमच्या सुमारास असते. तर 100 ग्रॅम दलियामध्ये प्रोटीनचे प्रमाण 9 ते 12 ग्रॅमच्या सुमारास असते. ओट्समध्ये प्रोटीनचे प्रमाण दलियापेक्षा जास्त असते. त्यामुळे जर तुम्हाला डाएटमध्ये जास्त प्रोटीनची आवश्यकता असेल तर तुम्ही ओट्सची निवड करू शकता.
दलियामधील ग्लायसेमिक इंडेक्स ओट्सच्या तुलनेत कमी असतो. याचा अर्थ असा आहे की, ते रक्तामध्ये हळूहळू ग्लुकोज सोडते, ज्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी झपाट्याने वाढत नाही. मात्र, दुसरीकडे ओट्सबद्दल बोलायचं झालं तर यामध्ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स जास्त प्रमाणात असतो, ज्यामुळे हा पर्याय मधुमेहींसाठी आरोग्यदायी नाही. व्यायामानंतर त्वरित ऊर्जा मिळवण्यासाठी ओट्स फायदेशीर मानले जातात.
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जर तुमचे ध्येय वजन कमी करणं आणि कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करणे असेल, तर तुम्ही सकाळी नाश्तासाठी ओट्सची निवड करू शकता. व्यायामानंतर शरीराला योग्य प्रमाणात ऊर्जा मिळावी यासाठी ओट्स खाणं फायदेशीर ठरू शकतं. तर, पोटासंबंधित समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी दलिया हा एक चांगला पर्याय मानला जातो. तुमचे ध्येय लक्षात घेऊन, योग्य नाश्ताची निवड करा.