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Dalia Vs Oats: सकाळच्या नाश्त्यासाठी काय ठरेल अधिक फायदेशीर? जाणून घ्या दोन्हीमधील फरक

Updated On: Jun 12, 2026 | 02:50 PM IST
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सारांश

सकाळच्या नाश्त्यासाठी ओट्स आणि दलिया हे दोन्ही लोकप्रिय आणि पौष्टिक पर्याय मानले जातात. मात्र वजन कमी करणे, पचन सुधारणे किंवा रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवणे यापैकी तुमचे ध्येय काय आहे, यावर योग्य पर्याय अवलंबून असतो.

Dalia Vs Oats: सकाळच्या नाश्त्यासाठी काय ठरेल अधिक फायदेशीर? जाणून घ्या दोन्हीमधील फरक

Dalia Vs Oats: सकाळच्या नाश्त्यासाठी काय ठरेल अधिक फायदेशीर? जाणून घ्या दोन्हीमधील फरक

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विस्तार
  • ओट्समध्ये बीटा-ग्लूकन फायबर आणि अधिक प्रोटीन असल्याने वजन कमी करणे व कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणासाठी ते उपयुक्त ठरतात.
  • दलियाचा ग्लायसेमिक इंडेक्स तुलनेने कमी असल्याने रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
  • वजन नियंत्रणासाठी ओट्स तर पचनसंस्था निरोगी ठेवण्यासाठी दलिया हा अधिक चांगला पर्याय मानला जातो.
ओट्स आणि दलिया हे दोन्ही सकाळच्या नाश्तासाठी आरोग्यदायी पर्याय मानले जातात. वजन कमी करायचे असो किंवा तुम्ही संतुलित आहार शोधत असाल, ओट्स आणि दलिया दोन्ही पर्याय फायदेशीर मानले जातात. हे दोन्ही असे पदार्थ आहेत, जे सहज शिजवले जाऊ शकतात आणि पचायला देखील हलके असतात. पण तुमच्या मनात कधी असा प्रश्न आला आहे का की, ओट्स आणि दलियापैकी सर्वात जास्त हेल्दी कोणता पर्याय आहे? याबाबत आता सविस्तर जाणून घेऊया.

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ओट्स आणि दलियामधील पोषक तत्व

ओट्स आणि दलियामधील पोषक तत्वांबद्दल जाणून घेऊया. यामुळे समजण्यासाठी मदत होईल की, कोणता पर्याय अधिक चांगला आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

फायबरचे प्रमाण

ओट्समध्ये बीटा ग्लूकन नामक सोल्यूबल फायबर आढळते, जे खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी, ब्लड शुगर लेवल कमी करण्यासाठी आणि हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यासाठी फायदेशीर ठरते. यासोबतच हे फायबर हेल्दी गट बॅक्टीरियांना देखील आधार देतो, ज्यामुळे दिर्घकाळ भूक लागत नाही. यामुळे वजन कमी करण्यासाठी देखील मदत होते.

प्रोटीनचे प्रमाण

100 ग्रॅम ओट्समध्ये प्रोटीनचे प्रमाण 13 ते16 ग्रॅमच्या सुमारास असते. तर 100 ग्रॅम दलियामध्ये प्रोटीनचे प्रमाण 9 ते 12 ग्रॅमच्या सुमारास असते. ओट्समध्ये प्रोटीनचे प्रमाण दलियापेक्षा जास्त असते. त्यामुळे जर तुम्हाला डाएटमध्ये जास्त प्रोटीनची आवश्यकता असेल तर तुम्ही ओट्सची निवड करू शकता.

ग्लाइसेमिक इंडेक्स

दलियामधील ग्लायसेमिक इंडेक्स ओट्सच्या तुलनेत कमी असतो. याचा अर्थ असा आहे की, ते रक्तामध्ये हळूहळू ग्लुकोज सोडते, ज्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी झपाट्याने वाढत नाही. मात्र, दुसरीकडे ओट्सबद्दल बोलायचं झालं तर यामध्ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स जास्त प्रमाणात असतो, ज्यामुळे हा पर्याय मधुमेहींसाठी आरोग्यदायी नाही. व्यायामानंतर त्वरित ऊर्जा मिळवण्यासाठी ओट्स फायदेशीर मानले जातात.

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ओट्स v/s दलिया: तुमच्यासाठी कोणता पर्याय योग्य?

जर तुमचे ध्येय वजन कमी करणं आणि कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करणे असेल, तर तुम्ही सकाळी नाश्तासाठी ओट्सची निवड करू शकता. व्यायामानंतर शरीराला योग्य प्रमाणात ऊर्जा मिळावी यासाठी ओट्स खाणं फायदेशीर ठरू शकतं. तर, पोटासंबंधित समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी दलिया हा एक चांगला पर्याय मानला जातो. तुमचे ध्येय लक्षात घेऊन, योग्य नाश्ताची निवड करा.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Oats vs dalia which is the healthier breakfast choice know the key differences

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Published On: Jun 12, 2026 | 02:50 PM

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