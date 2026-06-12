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Brain Health: तुमच्या शरीरात ‘या’ व्हिटॅमिन्सची कमतरता तर नाही? होऊ शकतो मेदूंचा ‘हा’ गंभीर आजार, संशोधनातून धक्कादायक समोर

Updated On: Jun 12, 2026 | 12:04 PM IST
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सारांश

Brain Health News : ICMR-NIN च्या संशोधनातून अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. शरीरात व्हिटॅमिन्सची कमतरता मेंदूच्या आजाराचा धोका वाढवू शकते. यामुळे तज्ज्ञांनी संतुलित आहात आणि निरोगी जीवनशैली स्वीकारण्याचा सल्ला दिला आहे.

Brain Health

Brain Health: तुमच्या शरीरात 'या' व्हिटॅमिन्सची कमतरता तर नाही? होऊ शकतो मेदूंचा 'हा' गंभीर आजार, संशोधनातून धक्कादायक समोर (फोटो सौजन्य: एआय)

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विस्तार
  • तुमच्या शरीरात ‘या’ व्हिटॅमिन्सची कमतरता तर नाही?
  • होऊ शकतो मेदूंचा हा गंभीर आजार
  • संशोधनातून धक्कादायक माहिती समोर
शरीरात व्हिटॅमिन्सची कमतरता केवळ अशक्तपणा किंवा थकवा निर्माण करत नाही. यामुळे तुमच्या मेंदूच्या आरोग्यावरही परिणाम होऊ शकतो. नुकत्याच झालेल्या संशोधनातून याबाबत एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. शरीरात काही महत्त्वाच्या  व्हिटॅमिन्सची कमतरता म्हजे डिमेन्शियाच्या गंभीर आजारा धोका वाढण्याची शक्यता असल्याचे समोर आले आहे. विशेष करुन भारतीयांमध्ये कमी वयात स्मरणशक्ती संबंधित समस्याचे प्रमाण वाढत असल्याचे अहवालातून समोर आले आहे.

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भारतीय आयुर्विज्ञान संशोधन परिषद आणि राष्ट्रीय पोषण संस्था(ICMR-NIN) ला अभ्यासातून मेंदूच्या आरोग्यासाठी योग्य पोषण किती महत्त्वाचे आहे, यावर प्रकाश टाकला आहे. या संशोधनात नमूद करण्यात आले की शरीरातील व्हिटॅमिन B12, B6, B2 आणि व्हिटॅमिन D ची कमतरता असल्यास लोकांना मेंदूचा गंभीर आजार डिमेन्शियाचा धोका वाढल्याचे दिसून आले आहे.

काय आहे डिमेन्शिया?

डिमेन्शियाचा आजार हा मेंदूशी संबंधित असून यामध्ये व्यक्तीची स्मरणशक्ती हळूहळू कमी होत जाते. याशिवाय विचार करण्याची क्षमता, निर्णय घेण्याची, दैनिदिन कामे करण्याची आणि वर्तनामध्येही बदल होऊ लागतात. वाढते वय हे यामागील मुख्य कारण असल्याचे सांगितले जाते. मात्र जीवनशैली आणि आहाराचाही यावर मोठा प्रभाव होतो.

तेलंगणातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील ४० ते ८० वयोगटातील ५७० नागरिकांवर करण्यात आलेल्या संशोधनातून याचा खुलाला झाला आहे. व्यक्तींच्या आहाराच्या सवयी, मेंदूची कार्यक्षमता आणि रक्तातील व्हिटॅमिन्सचे प्रमाण तपासल्यावर लक्षात आले की जवळपास ४० टक्के लोकांमध्ये डिमेन्शियाचा गंभीर आजार आहे. या लोकांमध्ये व्हिटॅमिन D, B2, B6 आणि B12 यांची कमतरता अधिक प्रमाणात आढळून आली होती.

तज्ज्ञांचा सल्ला

तज्ज्ञांच्या मतेस सतत जंक फूड खाणे, पोषक आहाराचा अभाव, फळे-भाज्यांचे सेवन न करणे आणि निष्क्रिय जीवनशैली यामुळे मेंदूवर नकारात्मक परिणाम होतो. तसेच मधुमेह, लठ्ठपणा, उच्च रक्तदाब आणि धूम्रपान यामुळे  धोका वाढू शकतो. यामुळे संतुलित आहार, पुरेशी झोपर, नियमित व्यायाम आणि आवश्यक पोषक घटकांचा समावेश दैनंदिन जीवनात स्वीकारण्याचा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे. योग्य वेळी काळजी घेतल्यास मेंदू दीर्घकाळ निरोगी राहिल.

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Web Title: Lack of essential vitamins may increase risk of brain disease study

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Published On: Jun 12, 2026 | 12:04 PM

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