IRCTC :भाविकांसाठी मोठी सुवर्णसंधी! 18 दिवसांत घडणार 11 ज्योतिर्लिंग आणि 3 धामांचे दर्शन; पाहा संपूर्ण शेड्युल आणि तिकिटांचे दर

IRCTC 3 Dham and 11 Jyotirlinga tour package : जर तुम्ही गेल्या अनेक दिवसांपासून देशातील प्रमुख आणि पवित्र तीर्थक्षेत्रांना भेट देण्याची योजना आखत असाल, तर भारतीय रेल्वेने तुमच्यासाठी एक सुवर्णसंधी आणली आहे. इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन म्हणजेच आयआरसीटीसी (IRCTC) ने आपल्या ‘भारत गौरव डिलक्स टुरिस्ट ट्रेन’च्या (Bharat Gaurav Deluxe Tourist Train) माध्यमातून एका अत्यंत विशेष आणि भव्य १८ दिवसांच्या आध्यात्मिक प्रवासाची घोषणा केली आहे. ही विशेष ट्रेन ३ सप्टेंबर रोजी दिल्लीच्या सफदरजंग रेल्वे स्टेशनवरून आपल्या प्रवासासाठी रवाना होणार आहे. या एकाच प्रवासात भाविकांना भारतातील सर्वात महत्वाच्या धार्मिक स्थळांचे दर्शन घेता येणार आहे.
लांब पल्ल्याचा प्रवास अधिक सुकर आणि आरामदायी व्हावा यासाठी या भारत गौरव डिलक्स ट्रेनची रचना करण्यात आली आहे. ही ट्रेन पूर्णपणे वातानुकूलित असून, यामध्ये प्रवाशांच्या सोयीनुसार फर्स्ट एसी (1st AC), सेकंड एसी (2nd AC) आणि थर्ड एसी (3rd AC) असे तीन वर्ग उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. या ट्रेनमधील सुविधा एखाद्या फाईव्ह स्टार हॉटेलपेक्षा कमी नाहीत. प्रवाशांसाठी ट्रेनमध्येच एक आधुनिक हाय-टेक स्वयंपाकघर आहे, जिथे प्रवाशांसाठी ताजं अन्न तयार केलं जातं. तसेच जेवणाचा आनंद घेण्यासाठी दोन उत्तम रेस्टॉरंट्स, सेन्सर-आधारित आधुनिक स्वच्छतागृहे, आंघोळीसाठी शॉवर क्यूबिकल्स आणि प्रवासाचा थकवा घालवण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक फूट मसाजरची सोय करण्यात आली आहे. सुरक्षेचा विचार करता संपूर्ण ट्रेनमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि विशेष सुरक्षा रक्षक तैनात असणार आहेत.
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या विहंगम आणि भक्तीमय प्रवासाची सुरुवात उत्तर प्रदेशातील पवित्र शहर वाराणसीपासून (काशी) होईल. येथे भाविक बाबा काशी विश्वनाथ मंदिराचे दर्शन घेतील आणि विलोभनीय गंगा आरतीला उपस्थित राहतील. त्यानंतर ही ट्रेन झारखंडमधील देवघर येथे जाईल, जिथे भाविकांना वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंगाचे दर्शन घेता येईल. येथून पुढे हा प्रवास ओडिशातील जगप्रसिद्ध पुरी शहराकडे वळेल. पुरीमध्ये भगवान जगन्नाथ मंदिराचे दर्शन आणि सुंदर पुरी बीचची सफर प्रवाशांना घडवली जाईल.
यानंतर ट्रेन दक्षिण भारताच्या दिशेने कूच करेल. आंध्र प्रदेशातील मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंगाचे दर्शन घेतल्यानंतर भाविक तामिळनाडूतील रामेश्वरम येथे पोहोचतील. रामेश्वरममध्ये मुख्य रामनाथस्वामी मंदिरासोबतच धनुष्कोडी आणि विभीषण मंदिरांनाही भेट दिली जाईल.
दक्षिण भारताचा टप्पा पूर्ण करून ही ट्रेन महाराष्ट्रात प्रवेश करेल. महाराष्ट्रामध्ये भाविकांना भीमाशंकर, घृष्णेश्वर आणि त्र्यंबकेश्वर या तीन अत्यंत पवित्र ज्योतिर्लिंगांचे दर्शन घेण्याची संधी मिळेल. यासोबतच वेरूळमधील जगप्रसिद्ध ऐतिहासिक कैलास लेणी आणि नाशिकमधील ऐतिहासिक पंचवटी परिसराची सफर भाविकांना घडवली जाईल. महाराष्ट्राचा प्रवास संपवून ट्रेन थेट पश्चिमेकडे म्हणजेच गुजरात राज्यात दाखल होईल. गुजरातमध्ये द्वारकाधीश मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, बेट द्वारका आणि अथांग समुद्राच्या किनाऱ्यावर वसलेले सोमनाथ मंदिर ही या यात्रेची मुख्य आकर्षणे असतील. गुजरातनंतर ही ट्रेन मध्य प्रदेशात पोहोचेल, जिथे उज्जैनमधील महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आणि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंगाचे दर्शन भाविकांना घेता येईल. शेवटी, १८ व्या दिवशी ही ट्रेन दिल्लीला परत येईल आणि या ऐतिहासिक यात्रेची सांगता होईल.
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आयआरसीटीसीने प्रवाशांच्या बजेटनुसार वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये हे पॅकेज उपलब्ध करून दिले आहे. खालीलप्रमाणे प्रति व्यक्ती दर निश्चित करण्यात आले आहेत:
A pilgrimage isn’t just a journey; it’s a homecoming for the soul. Starting from Delhi on September 3rd, the Dev Darshan Yatra whisks you across the heart of India on the Bharat Gaurav Deluxe AC Tourist Train. Spend 18 transformative days visiting 3 Dhams and 11 Jyotirlingas, pic.twitter.com/SofUKtyY4F — IRCTC Bharat Gaurav Tourist Train (@IR_BharatGaurav) June 10, 2026
credit – social media and Twitter
महत्त्वाची नोंद: या पॅकेजच्या किमतीमध्ये केवळ रेल्वेचा प्रवासच नाही, तर तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी राहण्यासाठी ३-स्टार हॉटेलमधील उत्तम निवास व्यवस्था, सकाळचा नाश्ता, दुपारचे आणि रात्रीचे शुद्ध शाकाहारी जेवण, स्थानिक प्रेक्षणीय स्थळे फिरण्यासाठी वातानुकूलित (AC) गाड्यांची सोय, संपूर्ण प्रवासाचा विमा आणि मदतीसाठी आयआरसीटीसीचे अनुभवी टूर मॅनेजर्स या सर्व सुविधा मोफत समाविष्ट आहेत. म्हणजेच एकदा तिकीट काढले की प्रवाशांना खिशातून एक रुपयाही खर्च करण्याची गरज उरणार नाही.