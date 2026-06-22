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Piles Problem: दीर्घकाळ बसून काम करणे आणि हालचालींचा अभाव, नोकरदारांमध्ये वाढतोय मूळव्याधीचा धोका

Updated On: Jun 22, 2026 | 05:35 PM IST
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सारांश

आजकाल अनेक लोक तासन्‌तास कार्यालयात बसून काम करत असल्यामुळे डॉक्टरांना नोकरदारांमध्ये मूळव्याधीच्या रुग्णांची संख्या वाढताना दिसत आहे. नक्की याची कारणे काय आहेत याबाबत अधिक माहिती घेऊ

पाइल्सची समस्या का वाढत आहे (फोटो सौजन्य - iStock)

पाइल्सची समस्या का वाढत आहे (फोटो सौजन्य - iStock)

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विस्तार
  • नोकरदार व्यक्तींमध्ये वाढतोय पाइल्स 
  • बैठी जीवनशैली, चुकीच्या खाण्यापिण्याच्या सवयी, कमी पाणी पिणे आणि व्यायामाचा अभाव यामुळे ही समस्या वाढत आहे
  • तज्ज्ञांनी काय सांगितले, जाणून घ्या 
पूर्वी मूळव्याध (Piles) ही समस्या मुख्यतः वयस्कर लोकांमध्ये दिसून येत होती. मात्र आता ही समस्या मोठ्या प्रमाणात नोकरदार आणि काम करणाऱ्या तरुणांमध्येही आढळत आहे. दीर्घकाळ बसून काम करणे, पुरेशी हालचाल न करणे, अयोग्य आहार घेणे तसेच गुदद्वाराजवळ होणारी खाज, जळजळ, अस्वस्थता किंवा शौचाच्या वेळी रक्त येणे यासारख्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे मूळव्याध होण्याचा धोका वाढतो. 

तज्ज्ञांच्या मते, जीवनशैलीत काही सोपे बदल करून आणि वेळेवर डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन ही समस्या टाळता येऊ शकते. सकाळी ९ ते संध्याकाळी ५ अशा कार्यालयीन वेळेत सतत बसून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये मूळव्याधीचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे.

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काय सांगतात तज्ज्ञ

अपोलो स्पेक्ट्रा पुणे येथील जनरल सर्जन डॉ. किरण कुमार जाधव म्हणाले की, “अनेक कर्मचारी दररोज आठ ते दहा तास किंवा त्याहून अधिक वेळ खुर्चीवर बसून काम करतात. जास्त वेळ बसून राहिल्यामुळे गुदद्वाराच्या भागातील रक्तवाहिन्यांवर दबाव येतो आणि त्यामुळे मूळव्याध होण्याची शक्यता वाढते. कमी पाणी पिणे, आहारात फायबरयुक्त पदार्थांचा अभाव, बद्धकोष्ठता आणि व्यायाम न करणे यामुळे हा धोका आणखी वाढतो. 

काम करणाऱ्या लोकांमध्ये मूळव्याधीच्या रुग्णांची संख्या जवळपास ६० टक्क्यांनी वाढली आहे. दर महिन्याला ३० ते ४५ वयोगटातील १० पैकी सुमारे ६ कार्यालयीन कर्मचारी गुदद्वाराजवळ अस्वस्थता, खाज, वेदना, शौचाच्या वेळी रक्त येणे, सूज येणे किंवा शौच पूर्ण न झाल्यासारखे वाटणे अशा तक्रारी घेऊन येतात. योग्य वेळी उपचार न घेतल्यास सतत वेदना होणे, वारंवार रक्तस्त्राव होणे, शरीरात रक्ताची कमतरता निर्माण होणे आणि दैनंदिन कामांमध्ये अडचणी येऊ शकतात.”

मूळव्याध कसा टाळता येईल?

डॉ. जाधव पुढे म्हणाले, “जीवनशैलीत काही साधे बदल करून मूळव्याध टाळता येऊ शकते. फळे, भाज्या, सॅलड आणि संपूर्ण धान्यांचा आहारात समावेश करावा. जंक फूड, जास्त तिखट पदार्थ आणि डबाबंद अन्न टाळावे. दिवसभर पुरेसे पाणी पिल्याने बद्धकोष्ठता कमी होते आणि शौचाच्या वेळी जास्त ताण द्यावा लागत नाही. प्रत्येक तासाला थोडे चालणे, दीर्घकाळ बसून न राहणे, नियमित व्यायाम करणे आणि शौचाची इच्छा झाल्यावर ती दाबून न ठेवणे हे देखील महत्त्वाचे आहे. वेळेवर डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्यास आजाराची तीव्रता समजू शकते आणि पुढील गुंतागुंत टाळता येते. आजकाल कमी वेदनादायक आणि आधुनिक उपचार उपलब्ध असून त्यातून रुग्ण लवकर बरे होऊ शकतात.”

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Web Title: Prolonged sitting and lack of physical activity risk of piles rising among working professionals

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Published On: Jun 22, 2026 | 05:35 PM

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