लक्षपूर्वक खा, निरोगी रहा! आरोग्याची गुरुकिल्ली ठरू शकते ‘माइंडफुल इटिंग’; हे हेल्दी स्नॅक्स तुम्हाला दिवसभर ठेवतील तंदुरुस्त

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भाजलेले मखाने
मखान्यांमध्ये कॅलरीजचे प्रमाण अत्यंत कमी आणि फायबर तसेच प्रथिनांचे (प्रोटीन) प्रमाण जास्त असते. थोडेसे तूप आणि जिरे-मिरी पूड घालून भाजलेले मखाने खाल्ल्याने पोट दीर्घकाळ भरलेले राहते आणि अवाजवी खाण्याची इच्छा नियंत्रित होते.
भिजवलेला सुकामेवा आणि बिया
बदाम, अक्रोड यांसारखा सुकामेवा आणि भोपळ्याच्या विया, अंबाडीच्या बिया (फ्लॅक्स सीडस्) किंवा चिया सीडस हे निरोगी फॅट (ओमेगा 3 फॅटी ऑसिड) आणि ऊर्जेचा उत्तम स्त्रोत आहेत. मूठभर मिश्र सुकामेवा खाल्ल्याने शरीराला त्वरित ऊर्जा मिळते आणि मेंदूचे आरोग्य सुधारते. फळे संथ गतीने चावून खा सफरचंद, पेरू किंवा नाशपाती यांसारखी फायबरयुक्त फळे संथ गतीने चावून खाल्ल्याने तृप्तीची भावना लवकर निर्माण होते. तसेच काकडी, गाजर आणि बीट यांचे सॅलड लिंबू पिळून खाल्ल्याने शरीराला आवश्यक जीवनसत्त्वे आणि खनिजे मिळतात.
मोड आलेली कडधान्ये
मूग, मटकी यांसारख्या मोड आलेल्या कडधान्यांमध्ये फायबर आणि प्लांट-बेरड प्रोटीन भरपूर प्रमाणात असते, यात बारीक चिरलेला टोमॅटो, कांदा आणि कोथिंबीर मिसळून तयार केलेले चाट चविष्ट तर असतेच, शिवाय पचनक्रियाही सुधारेल अशी त्याची रचना असते. भाजलेले चणे हा खिशाला परवडणारा आणि अत्यंत पौष्टिक असा पारंपरिक भारतीय पदार्थ आहे. या चण्यांमध्ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्स आणि प्रोटीन असतात, जे रक्तातील साखरेची पातळी झपाट्याने वाढू न देता शरीराला स्थिर ऊर्जा पुरवतात.
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मोबाईलपासून दूर राहा
माइंडफुल इटिंग यशस्वी करण्यासाठी स्नॅक्स खाताना टीव्ही पाहणे, मोचाईल स्क्रोल करणे किंवा काम करणे पूर्णपणे टाळले पाहिजे. कोणत्याही विचलित करणार्या घटकांशिवाय, शांत चित्ताने, अन्नाचा सुगंध आणि चव घेत प्रत्येक घास व्यवस्थित चावून खाल्ल्यास शरीराला अन्नाचे पोषक घटक योग्य प्रकारे शोषून घेता येतात.
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