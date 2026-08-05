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लक्षपूर्वक खा, निरोगी रहा! आरोग्याची गुरुकिल्ली ठरू शकते ‘माइंडफुल इटिंग’; हे हेल्दी स्नॅक्स तुम्हाला दिवसभर ठेवतील तंदुरुस्त

Updated On: Aug 05, 2026 | 10:49 AM IST
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सारांश

निरोगी जीवनशैलीसाठी केवळ पौष्टिक अन्न खाणेच नव्हे, तर ते लक्षपूर्वक आणि योग्य पद्धतीने खाणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. 'माइंडफुल इटिंग'ची सवय आरोग्य सुधारण्यास आणि खाण्याच्या सवयी संतुलित ठेवण्यास मदत करू शकते.

लक्षपूर्वक खा, निरोगी रहा! आरोग्याची गुरुकिल्ली ठरू शकते 'माइंडफुल इटिंग'; हे हेल्दी स्नॅक्स तुम्हाला दिवसभर ठेवतील तंदुरुस्त

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • संतुलित आहारासोबत योग्य खाण्याच्या सवयी अंगीकारणेही तितकेच आवश्यक.
  • काही पौष्टिक स्नॅक्स दैनंदिन आहार अधिक आरोग्यदायी बनवू शकतात.
  • जेवताना विचलित करणाऱ्या गोष्टींपासून दूर राहिल्यास खाण्याचा अनुभव अधिक चांगला होतो.
माइंडफुल इटिंग म्हणजेच सजगपणे आणि लक्षपूर्वक अन्न खाण्याची पद्धत. बदलत्या काळात आरोग्यविषयक संकल्पनांमध्ये या गोष्टीला प्रचंड महत्त्व दिले जात आहे. या निरोगी जीवनशैलीची सुरुवात आपण काही विशिष्ट आणि पौष्टिक स्नॅक्सच्या निवडीने करू शकतो.

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भाजलेले मखाने

मखान्यांमध्ये कॅलरीजचे प्रमाण अत्यंत कमी आणि फायबर तसेच प्रथिनांचे (प्रोटीन) प्रमाण जास्त असते. थोडेसे तूप आणि जिरे-मिरी पूड घालून भाजलेले मखाने खाल्ल्याने पोट दीर्घकाळ भरलेले राहते आणि अवाजवी खाण्याची इच्छा नियंत्रित होते.

भिजवलेला सुकामेवा आणि बिया

बदाम, अक्रोड यांसारखा सुकामेवा आणि भोपळ्याच्या विया, अंबाडीच्या बिया (फ्लॅक्स सीडस्) किंवा चिया सीडस हे निरोगी फॅट (ओमेगा 3 फॅटी ऑसिड) आणि ऊर्जेचा उत्तम स्त्रोत आहेत. मूठभर मिश्र सुकामेवा खाल्ल्याने शरीराला त्वरित ऊर्जा मिळते आणि मेंदूचे आरोग्य सुधारते. फळे संथ गतीने चावून खा सफरचंद, पेरू किंवा नाशपाती यांसारखी फायबरयुक्त फळे संथ गतीने चावून खाल्ल्याने तृप्तीची भावना लवकर निर्माण होते. तसेच काकडी, गाजर आणि बीट यांचे सॅलड लिंबू पिळून खाल्ल्याने शरीराला आवश्यक जीवनसत्त्वे आणि खनिजे मिळतात.

मोड आलेली कडधान्ये

मूग, मटकी यांसारख्या मोड आलेल्या कडधान्यांमध्ये फायबर आणि प्लांट-बेरड प्रोटीन भरपूर प्रमाणात असते, यात बारीक चिरलेला टोमॅटो, कांदा आणि कोथिंबीर मिसळून तयार केलेले चाट चविष्ट तर असतेच, शिवाय पचनक्रियाही सुधारेल अशी त्याची रचना असते. भाजलेले चणे हा खिशाला परवडणारा आणि अत्यंत पौष्टिक असा पारंपरिक भारतीय पदार्थ आहे. या चण्यांमध्ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्स आणि प्रोटीन असतात, जे रक्तातील साखरेची पातळी झपाट्याने वाढू न देता शरीराला स्थिर ऊर्जा पुरवतात.

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मोबाईलपासून दूर राहा

माइंडफुल इटिंग यशस्वी करण्यासाठी स्नॅक्स खाताना टीव्ही पाहणे, मोचाईल स्क्रोल करणे किंवा काम करणे पूर्णपणे टाळले पाहिजे. कोणत्याही विचलित करणार्या घटकांशिवाय, शांत चित्ताने, अन्नाचा सुगंध आणि चव घेत प्रत्येक घास व्यवस्थित चावून खाल्ल्यास शरीराला अन्नाचे पोषक घटक योग्य प्रकारे शोषून घेता येतात.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Mindful eating benefits healthy snacks for better health and weight management

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Published On: Aug 05, 2026 | 10:49 AM

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