लहान मुलं दूध प्यायचा कंटाळा करतात? मग मिल्कशेक ऐवजी बनवा Peanut Butter Smoothie, नोट करून घ्या रेसिपी

लहान मुलं नेहमीच त्यांच्या आवडीनुसार अन्नपदार्थांचे सेवन करतात. आहारात पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करण्याऐवजी पिझ्झा, मॅगी, पास्ता इत्यादी पदार्थांचे सेवन आवडीने केले जाते. पण नेहमीच मैदा आणि अतिप्रमाणात मीठ, साखरेचा वापर करून बनवलेल्या पदार्थांचे सेवन केल्यामुळे शरीराला हानी पोहचण्याची खूप जास्त शक्यता असते. सर्वच पालकांना मुलांच्या आरोग्याची खूप जास्त चिंता असते. त्यामुळे मुलांच्या आहारात वेगवेगळ्या पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करण्यास दिले जाते. पण लहान मुलं कंटाळा करतात. रात्रीच्या वेळी झोपताना किंवा सकाळच्या नाश्त्यात मुलांना एक ग्लासभर दूध पिण्यास दिले जाते. पण मुलं दूध पाहिल्यानंतर कायमच नकार देतात. मुलांना दुधाचा वापर करून मिल्कशेक बनवून देण्याऐवजी हेल्दी टेस्टी स्मूदी बनवून द्यावी. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये पीनट बटर स्मूदी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ सकाळच्या नाश्त्यात किंवा इतर वेळी भूक लागल्यानंतर सुद्धा बनवू शकता. यामुळे पोट भरलेले राहील आणि लवकर भूक लागणार नाही. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
कडाक्याच्या गर्मीमुळे हैराण झाला आहात? मग दूध- शेवयांचा वापर करून बनवा थंडगार कस्टर्ड फालुदा, नोट करून घ्या रेसिपी