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लहान मुलं दूध प्यायचा कंटाळा करतात? मग मिल्कशेक ऐवजी बनवा Peanut Butter Smoothie, नोट करून घ्या रेसिपी

Updated On: Jun 23, 2026 | 10:08 AM IST
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सारांश

सकाळच्या नाश्त्यात नेहमीच तेच तेच पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यास झटपट तुम्ही पीनट बटर स्मूदी बनवू शकता. ही स्मूदी लहान मुलांच्या शरीराला पोषण देईल. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

लहान मुलं दूध प्यायचा कंटाळा करतात? मग मिल्कशेक ऐवजी बनवा Peanut Butter Smoothie

लहान मुलं दूध प्यायचा कंटाळा करतात? मग मिल्कशेक ऐवजी बनवा Peanut Butter Smoothie

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विस्तार

लहान मुलं नेहमीच त्यांच्या आवडीनुसार अन्नपदार्थांचे सेवन करतात. आहारात पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करण्याऐवजी पिझ्झा, मॅगी, पास्ता इत्यादी पदार्थांचे सेवन आवडीने केले जाते. पण नेहमीच मैदा आणि अतिप्रमाणात मीठ, साखरेचा वापर करून बनवलेल्या पदार्थांचे सेवन केल्यामुळे शरीराला हानी पोहचण्याची खूप जास्त शक्यता असते. सर्वच पालकांना मुलांच्या आरोग्याची खूप जास्त चिंता असते. त्यामुळे मुलांच्या आहारात वेगवेगळ्या पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करण्यास दिले जाते. पण लहान मुलं कंटाळा करतात. रात्रीच्या वेळी झोपताना किंवा सकाळच्या नाश्त्यात मुलांना एक ग्लासभर दूध पिण्यास दिले जाते. पण मुलं दूध पाहिल्यानंतर कायमच नकार देतात. मुलांना दुधाचा वापर करून मिल्कशेक बनवून देण्याऐवजी हेल्दी टेस्टी स्मूदी बनवून द्यावी. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये पीनट बटर स्मूदी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ सकाळच्या नाश्त्यात किंवा इतर वेळी भूक लागल्यानंतर सुद्धा बनवू शकता. यामुळे पोट भरलेले राहील आणि लवकर भूक लागणार नाही. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • केळी
  • दूध
  • पीनट बटर
  • मध
  • ओट्स
  • बदाम
  • काजू
  • अक्रोड
  • बर्फाचे तुकडे
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कृती:

  • पीनट बटर स्मूदी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मिक्सरच्या भांड्यात बारीक तुकडे केलेले केळ टाका.
  • त्यानंतर त्यात पीनट बटर, ओट्स, मध आणि दूध घालून बारीक पेस्ट करा. तयार केलेल्या स्मूदीमध्ये बर्फाचे तुकडे घालून मिक्सरमधून फिरवून घ्या.
  • त्यानंतर त्यात भिजवलेले काजू, बदाम आणि अक्रोडाचे तुकडे घालून बारीक पेस्ट घाला.
  • तयार केलेली स्मूदी काचेच्या ग्लासात ओतून त्यावर बारीक तुकडे केलेला सुका मेवा घालून सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली पीनट बटर स्मूदी.
  • केळीमध्ये पोटॅशियम, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, प्रथिने आणि फायबर इत्यादी अनेक घटक आढळून येतात. याशिवाय वाढलेले वजन कमी करताना किंवा वजन नियंत्रणात ठेवायचे असल्यास तुम्ही पीनट बटर स्मूदी पिऊ शकता.

Web Title: How to make peanut butter smoothie at home simple food recipe breakfast recipe

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Published On: Jun 23, 2026 | 10:08 AM

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