जेवणानंतर नियमित प्या ‘या’ पदार्थांपासून बनवलेले पाणी! गॅस- बद्धकोष्ठतेचा त्रासापासून मिळेल कायमची सुटका, राहाल फ्रेश

पोटात गॅस होण्याची कारणे?
अपचनाच्या त्रासापासून सुटका मिळवण्यासाठी उपाय?
बद्धकोष्ठता वाढण्याची कारणे?
दैनंदिन आहारात सतत होणारे बदल, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता, शारीरिक हालचालींचा अभाव, वारंवार जंक फूडचे अतिसेवन, कमी पाण्याचे सेवन इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. सतत तिखट, तेलकट किंवा अतिमसालेदार पदार्थांचे सेवन केल्यामुळे बद्धकोष्ठता, गॅस, अपचनाच्या समस्या वाढून आरोग्य बिघडते. बऱ्याचदा रात्रीच्या किंवा दुपारच्या वेळी जेवल्यानंतर पोटात जडपणा किंवा पोट फुगल्यासारखे वाटते. पोटात जमा झालेल्या गॅसमुळे दिवसभर पोटात जडपणा जाणवू लागतो आणि काहीच खाण्याची अजिबात इच्छा होत नाही. याशिवाय काहीवेळा ऍसिडिटी, आंबट ढेकर, उलट्या, मळमळ होण्याची खूप जास्त शक्यता असते.(फोटो सौजन्य – istock)
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पोटात जमा झालेल्या गॅसमुळे पोटात जडपणा किंवा ऍसिडिटी झाल्यानंतर अनेक लोक गोळ्या औषधांचे सेवन करतात. यामुळे काही काळापुरता आराम मिळतो. पण काही काळानंतर पुन्हा एकदा शरीरात ऍसिडिटी वाढते. त्यामुळे गॅस आणि अपचनाच्या त्रासापासून सुटका मिळवण्यासाठी जेवणानंतर या पदार्थांचे पाणी प्यावे. घरगुती उपाय केल्यास शरीरावर तात्काळ परिणाम दिसून येतात आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. तसेच पोटात जमा झालेला गॅस आणि पोटाचे घट्ट झालेले स्नायू रिलॅक्स होण्यास मदत होईल.
पोटाच्या त्रासापासून सुटका मिळवण्यासाठी नियमित ओवा आणि बडीशेपचे पाणी बनवून प्यावे. यामुळे पोटात वाढलेला गॅस कमी होण्यासोबतच बद्धकोष्ठतेच्या त्रासापासून सुटका मिळेल. ओव्यामध्ये असलेले थायमॉन नावाचे अॅक्टिव तत्व पचनक्रिया मजबूत करण्यास मदत करते. याशिवाय बडीशेप खाल्ल्यामुळे पोटात वाढलेली जळजळ आणि उष्णता कमी होण्यास मदत होते. पाणी तयार करण्यासाठी टोपात एक ग्लास पाणी घेऊन त्यात ओवा आणि बडीशेप एकत्र मिक्स करून पाण्याला उकळी काढा. पाण्याला उकळी आल्यानंतर गॅस बंद करून पाणी गाळून घ्या आणि सेवन करा. यामुळे आतड्यांमध्ये जमा झालेले विषारी घटक बाहेर पडून जाण्यासोबतच शरीर स्वच्छ होईल.
जेवण बनवताना मोठ्या प्रमाणावर हिंगाचा वापर केला जातो. हिंगाच्या सेवनामुळे अन्नपदार्थ पचन होण्यास मदत होते. पोट फुगणे किंवा पोटाचे स्नायू घट्ट झाल्यासारखे वाटल्यास हिंगाचे पाणी प्यावे. अर्धा ग्लास पाण्यात चिमूटभर हिंग टाकून मिक्स करा आणि सेवन करा. यामुळे पोटात जमा गॅस बाहेर पडून जाईल. पण अतिप्रमाणात हिंगाचे पाणी पिऊ नये. यामुळे शरीराला त्रास होऊ शकतो.
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जिऱ्याचे पाणी प्यायल्यामुळे पोटात वाढलेला जडपणा कमी होण्यासोबतच शरीरातील घाण स्वच्छ होते. जिऱ्याने डायजेस्टिव सिस्टीम सक्रिय होण्यास मदत होते. टोपात पाणी घेऊन त्यात अर्धा चमचा जिरं घालून पाण्याला उकळी काढा आणि पाणी थंड करून सेवन करा. यामुळे पोटात वाढलेला जडपणा कमी होण्यासोबतच ऍसिडिटीपासून सुटका मिळेल. तसेच जेवण बनवताना जिऱ्याचा वापर करावा.
Ans: योग्य प्रमाणात पाणी पिणे शरीरासाठी आवश्यक आहे. पुरेसे पाणी घेतल्याने पचनक्रिया सुरळीत राहण्यास आणि शरीर हायड्रेट ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
Ans: पुरेसे पाणी पिणे, फायबरयुक्त आहार घेणे, नियमित व्यायाम करणे आणि संतुलित आहार ठेवणे पचनासाठी फायदेशीर ठरू शकते.
Ans: काही लोक जिरे, बडीशेप, अजवाइन यांसारख्या पदार्थांपासून तयार केलेले पाणी पारंपरिक पद्धतीने घेतात. याचा फायदा व्यक्तीनुसार वेगळा असू शकतो.