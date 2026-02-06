Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Rose Day 2026 Flower Color Meaning Rose Each Color Significance In Marathi

Rose Day 2026: फुलांच्या रंगांतून व्यक्त होतात भावना; गुलाबाचा प्रत्येक रंग आहे खास

चुकीच्या रंगाचे गुलाब दिल्याने उलट परिणाम होऊ शकतात. म्हणून, रोज डे ला गुलाब देण्यापूर्वी या गोष्टी जाणून घेणे महत्वाचे आहे. गुलाबाच्या प्रत्येक रंगांचे काय आहे महत्त्व जाणून घ्या

Updated On: Feb 06, 2026 | 10:24 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • रोझ डे कधी आहे
  • गुलाबाच्या रंगांचा अर्थ
  • गुलाबाचा प्रत्येक रंग असतो खास
 

गुलाब हे फक्त फूल नसून भावनांची भाषा आहे. गुलाबांचे महत्त्व आणि भावना व्यक्त करण्यात त्यांची भूमिका समजून घेतल्यावर, प्रेमाचा हंगाम म्हणजेच व्हॅलेंटाईन डे चा आठवडा गुलाब दिनाने सुरू होतो. दरवर्षी 7 फेब्रुवारीला रोझ डे साजरा केला जातो. या दिवशी दिलेला गुलाब प्रेम, मैत्री, आदर किंवा हृदयातील न बोललेले रहस्य देखील व्यक्त करू शकतात. पण तुम्हाला माहीत आहे का की, गुलाबाच्या प्रत्येक रंगाचा वेगळा अर्थ असतो? जाणून घ्या

रोझ डे का आहे विशेष

रोज डे व्हॅलेंटाईन डे वीकच्या सुरुवातीचा दिवस.  हा दिवस नात्यामध्ये नाविन्यता, मैत्री आणि भावनिकता दर्शवते. या दिवशी लोक गुलाब देऊन आपल्या मनातील भावना न न बोलता सांगतात. रोझ डे फक्त गुलाब देण्याचा दिवस नसून तर नातं मजबूत करण्यासाठी संधी असते. योग्य रंगाचा गुलाब देऊन तुम्ही काही न बोलता व्यक्त होऊ शकता. यावेळी रोझ डे ला विचारपूर्वक गुलाब द्या आणि आपल्या नात्यात गोडवा आणा.

Valentine’s Day 2026: व्हॅलेंटाइन डेला गर्लफ्रेंडला द्यायचंय खास गिफ्ट पण बजेट कमी आहे? ‘या’ ५ जबरदस्त आयडियाज नक्की ट्राय करा!

गुलाबाचे रंग आणि त्याचे अर्थ

लाल गुलाब

खरे प्रेम, आवड आणि खोल भावना लाल गुलाबाचा अर्थ दर्शवतो. लाल गुलाबी प्रेमाचे प्रतीक मानले जाते. तसेच जर तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराला किंवा क्रशला तुमचे प्रेम व्यक्त करायचे असेल तर हा तुमच्यासाठी योग्य पर्याय आहे.

पिवळा गुलाब

पिवळ्या गुलाबाचा अर्थ मैत्री, आनंद, सकारात्मक ऊर्जा असा होतो. मैत्रीसाठी पिवळा गुलाब शुभ आहे. हा तुम्ही तुमच्या मित्र-मैत्रिणींना देऊ शकता पण जोडीदाराला देण्याआधी विचार करा. तो चुकीचा अर्थ काढू नये.

पांढरा गुलाब

पांढऱ्या गुलाबाचा अर्थ शांतता, पवित्रता आणि सन्मान असा होतो. पांढर गुलाब खरे आणि चांगल्या नात्याचे प्रतीक आहे. हे नवीन नात्याची सुरुवात आणि चंदन मिळवण्यासाठी दिला जातो.

तुम्ही 70 वर्षे जगणार की 100 वर्षे? फक्त खाण-पान नाही तर ही गोष्ट ठरवते तुमचे आयुष्य किती असेल; नवी रिसर्च आली समोर

गुलाबी गुलाब

गुलाबी गुलाबाचा अर्थ असा होतो की, प्रशंसा, काळजी आणि कोमलता. जर तुम्हाला एखाद्याला खास वाटायचे असेल पण तुमचे प्रेम थेट व्यक्त करायचे नसेल, तर गुलाबी गुलाब परिपूर्ण आहेत.

नारंगी गुलाब

नारंगी गुलाबाचा अर्थ आकर्षण उत्साह आणि ऊर्जा होतो.  हा गुलाब अशा भावनांचे प्रतिनिधित्व करतो जिथे मैत्री हळूहळू प्रेमात रूपांतरित होत आहे.

रोझ डे च्या दिवशी गुलाब देताना या गोष्टी लक्षात ठेवा

दुसऱ्या व्यक्तीशी असलेले तुमचे नाते समजून घ्या

योग्य रंगाची निवड करा.

गुलाबावर एक छोटीशी टीप नक्की जोडा.

दिसण्यापेक्षा भावनांवर लक्ष केंद्रित करा.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: लाल गुलाब कोणत्या भावनेचे प्रतीक आहे?

    Ans: लाल गुलाब प्रेम, उत्कटता आणि गाढ भावनांचे प्रतीक मानला जातो. प्रपोज करण्यासाठी किंवा प्रेम व्यक्त करण्यासाठी लाल गुलाब दिला जातो.

  • Que: Rose Day ला योग्य गुलाब कसा निवडावा?

    Ans: आपण व्यक्त करू इच्छित असलेल्या भावनेनुसार गुलाबाचा रंग निवडावा. प्रत्येक रंग एक विशिष्ट संदेश देतो

  • Que: एकाच गुच्छात वेगवेगळ्या रंगांचे गुलाब देणे योग्य आहे का?

    Ans: होय. वेगवेगळ्या रंगांचे गुलाब एकत्र देणे म्हणजे प्रेम, मैत्री, आदर आणि आनंद अशा अनेक भावना एकाच वेळी व्यक्त करणे होय.

Web Title: Rose day 2026 flower color meaning rose each color significance in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 06, 2026 | 10:24 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Rose Day 2026: फुलांच्या रंगांतून व्यक्त होतात भावना; गुलाबाचा प्रत्येक रंग आहे खास

Rose Day 2026: फुलांच्या रंगांतून व्यक्त होतात भावना; गुलाबाचा प्रत्येक रंग आहे खास

Feb 06, 2026 | 10:24 AM
Rajpal Yadav: राजपाल यादव तिहार तुरुंगात; चेक बाऊन्स प्रकरणात खटला सुरू, नेमकं काय आहे प्रकरण?

Rajpal Yadav: राजपाल यादव तिहार तुरुंगात; चेक बाऊन्स प्रकरणात खटला सुरू, नेमकं काय आहे प्रकरण?

Feb 06, 2026 | 10:20 AM
Nepal Bus Accident: लग्नाची मिरवणूक मृत्यूच्या दारात! नेपाळमध्ये वऱ्हाड्यांची बस खोल खड्ड्यात कोसळली; 8 ठार, 45 जखमी

Nepal Bus Accident: लग्नाची मिरवणूक मृत्यूच्या दारात! नेपाळमध्ये वऱ्हाड्यांची बस खोल खड्ड्यात कोसळली; 8 ठार, 45 जखमी

Feb 06, 2026 | 10:08 AM
आता Translator ची गरज नाही! थेट तुमच्या भाषेत पाहू शकता YouTube वरील व्हिडिओ, यूजर्ससाठी फायद्याचं ठरतंय ‘ऑटो डबिंग फीचर’

आता Translator ची गरज नाही! थेट तुमच्या भाषेत पाहू शकता YouTube वरील व्हिडिओ, यूजर्ससाठी फायद्याचं ठरतंय ‘ऑटो डबिंग फीचर’

Feb 06, 2026 | 10:06 AM
Bharti Airtel News: एअरटेलला मोठा झटका! वार्षिक नफ्यात झाली ५५% घसरण

Bharti Airtel News: एअरटेलला मोठा झटका! वार्षिक नफ्यात झाली ५५% घसरण

Feb 06, 2026 | 10:04 AM
Pune Congress News: पुणे महापालिकेत ढिसाळ, नियमबाह्य कारभार ? शहर काँग्रेसचा गंभीर आरोप

Pune Congress News: पुणे महापालिकेत ढिसाळ, नियमबाह्य कारभार ? शहर काँग्रेसचा गंभीर आरोप

Feb 06, 2026 | 09:41 AM
धक्कादायक ! प्लॉट घेण्यासाठी विवाहितेचा छळ, सातत्याने मारहाण; मुलांसह घराबाहेरही काढले

धक्कादायक ! प्लॉट घेण्यासाठी विवाहितेचा छळ, सातत्याने मारहाण; मुलांसह घराबाहेरही काढले

Feb 06, 2026 | 09:37 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

Feb 05, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Feb 05, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM
Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Feb 05, 2026 | 07:05 PM
Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Feb 05, 2026 | 06:59 PM
KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

Feb 05, 2026 | 03:48 PM