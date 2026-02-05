Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Karjat Voting Will Be Held In Karjat Taluka On February 7th Approximately 170000 Voters Are Ready To Cast Their Votes

KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

कर्जत तालुक्यात रायगड जिल्हा परिषदेच्या सहा आणि कर्जत पंचायत समितीच्या बारा जागांसाठी सात फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार असून, त्यासाठी निवडणूक यंत्रणेची तयारी पूर्ण झाली आहे.

Updated On: Feb 05, 2026 | 03:48 PM

कर्जत तालुक्यात रायगड जिल्हा परिषदेच्या सहा आणि कर्जत पंचायत समितीच्या बारा जागांसाठी सात फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार असून, त्यासाठी निवडणूक यंत्रणेची तयारी पूर्ण झाली आहे. तालुक्यात एकूण दोनशे वीस मतदान केंद्र असून सुमारे एक लाख सत्तर हजार मतदार ग्रामीण भागात आहेत, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रकाश संकपाळ यांनी दिली. कर्जत तालुक्यात कळंब, कशेळे, माणगाव तर्फे वरेडी, नेरळ, कडाव आणि मोठे वेणगाव असे सहा जिल्हा परिषद गट असून पंचायत समितीचे बारा गण आहेत. सर्व गटांमध्ये मतदान केंद्रांची आखणी पूर्ण करण्यात आली असून दुर्गम भागातील पेठ आणि तुंगी येथील मतदान केंद्रांवर थार वाहनातून साहित्य आणि कर्मचारी पोहोचवले जाणार आहेत. ढाक आणि कळकराई येथील दुर्गम मतदान केंद्रे स्थलांतरित करण्यात आली आहेत.

Published On: Feb 05, 2026 | 03:48 PM

Feb 05, 2026 | 03:48 PM
