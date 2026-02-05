Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Valentine’s Day 2026: व्हॅलेंटाइन डेला गर्लफ्रेंडला द्यायचंय खास गिफ्ट पण बजेट कमी आहे? ‘या’ ५ जबरदस्त आयडियाज नक्की ट्राय करा!

व्हॅलेंटाइन डेसाठी गर्लफ्रेंडला देण्यासाठी बजेटमध्ये बसणारे सर्वोत्तम गिफ्ट शोधत आहात? कमी किमतीत जोडीदाराचे मन जिंकणाऱ्या ५ जबरदस्त गिफ्ट आयडियाजसाठी हा लेख नक्की वाचा.

Updated On: Feb 05, 2026 | 07:07 PM
Valentine’s Day 2026: फेब्रुवारी महिना म्हणजे प्रेमाचा महिना! आपल्या मनातील भावना जोडीदारासमोर व्यक्त करण्यासाठी हा सर्वोत्तम काळ मानला जातो. अनेकजण रोझ डेपासून व्हॅलेंटाइन डेपर्यंत आपल्या पार्टनरला विविध भेटवस्तू देऊन खूश करण्याचा प्रयत्न करतात. पण, प्रेम व्यक्त करण्यासाठी नेहमी महागड्या भेटवस्तूंचीच गरज असते असे नाही. जर तुमचे बजेट कमी असेल, तर तुम्ही फक्त १००० रुपयांच्या आतही अत्यंत सुंदर आणि अर्थपूर्ण गिफ्ट्स देऊ शकता. तुमच्या खिशाला परवडतील आणि पार्टनरला नक्कीच आवडतील अशा ५ बजेट-फ्रेंडली गिफ्ट आयडियाज खालीलप्रमाणे आहेत:

१. पर्सनलाइज्ड फोटो फ्रेम (Personalized Photo Frame)

तुमच्या प्रेमाचे क्षण एका फ्रेममध्ये कैद करून देणे हा एक अतिशय भावनिक पर्याय आहे. तुमच्या आवडीचा फोटो आणि एखादा छोटासा मेसेज असलेली फ्रेम पार्टनरला खूप खास वाटते.

  • किंमत: साधारण ५०० ते ८०० रुपयांच्या दरम्यान.

२. चॉकलेट गिफ्ट हॅम्पर (Chocolate Gift Hamper)

तुमच्या जोडीदाराला गोड खाण्याची आवड असेल, तर चॉकलेट हॅम्पर हा ‘बेस्ट’ पर्याय आहे. विविध ब्रँडेड चॉकलेट्सचा एक छोटा बॉक्स किंवा आकर्षक पॅकिंगमधील हॅम्पर तुम्ही घेऊ शकता. सोबत एक छोटेसे लव्ह लेटर लिहून हा आनंद द्विगुणित करा.

  • किंमत: ५०० रुपयांपासून पुढे उपलब्ध.

३. कपल मग किंवा कपल की-चेन (Couple Mugs or Keychains)

कपल मग किंवा की-चेन हे दिसायला अतिशय क्युट आणि डेली युजसाठी उपयुक्त असतात. बॅग किंवा कारच्या चावीला लावण्यासाठी कपल की-चेन हा एक स्वस्त आणि मस्त पर्याय आहे.

  • किंमत: साधारण ३०० ते ७०० रुपयांपर्यंत.

Valentine’s Day 2026: तुमच्या आवडत्या व्यक्तिला द्या खास सरप्राईज! गिफ्ट करा हे बेस्ट कॅमेरा स्मार्टफोन, किंमत 30 हजारांहून कमी

४. परफ्यूम (Perfume)

व्हॅलेंटाइन डेसाठी परफ्यूम हे एक क्लासिक गिफ्ट मानले जाते. तुमच्या पार्टनरला कोणता सुगंध आवडतो, हे लक्षात घेऊन तुम्ही एक चांगला परफ्यूम ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन खरेदी करू शकता. चांगल्या ब्रँड्सचे मिनी परफ्यूम्स बजेटमध्ये सहज उपलब्ध होतात.

  • किंमत: ५०० ते १००० रुपयांच्या दरम्यान अनेक चांगले पर्याय मिळतील.

५. हाताने लिहिलेले पत्र किंवा DIY स्क्रॅपबुक (Handwritten Letter or Scrapbook)

जर तुम्हाला तुमचे प्रेम मनापासून व्यक्त करायचे असेल, तर तुमच्या हाताने लिहिलेले पत्र (Handwritten Letter) किंवा स्वतः बनवलेले छोटे स्क्रॅपबुक सर्वात मौल्यवान ठरेल. यामध्ये पैशांपेक्षा तुमचे कष्ट आणि वेळ दिसून येतो, जो पार्टनरसाठी अमूल्य असतो.

  • किंमत: अगदी १०० ते २०० रुपयांच्या साहित्यात तयार होईल.

Valentine’s Day 2026: अ‍ॅपलची खास कॅशबॅक ऑफर! iPhone 17 सह या प्रोडक्ट्सवर उपलब्ध आहेत ढासू डिल्स…. जाणून घ्या सविस्तर

Web Title: Want to give your girlfriend a special gift on valentines day but have a limited budget

Published On: Feb 05, 2026 | 07:07 PM

Feb 05, 2026 | 07:07 PM
