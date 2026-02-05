Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

कर्जतच्या माणगाव तर्फे वरेडी या जिल्हा परिषद गटात भाजप स्वबळावर निवडणूक लढवत आहे.

Updated On: Feb 05, 2026 | 07:05 PM

कर्जतच्या माणगाव तर्फे वरेडी या जिल्हा परिषद गटात भाजप स्वबळावर निवडणूक लढवत आहे. या गटात भाजप उमेदवार राधिका ठाकरे यांचा वाडी वस्त्यांवर प्रचार सुरु आहे. भाजप कार्यकर्त्यांकडून प्रत्येक घरात पोहचून प्रचार केला जात आहे. या प्रचार दौऱ्यात “कमळाला मत म्हणजे स्वाभिमानाला मत” असे आवाहन भाजप मंडळ उपाध्यक्ष किशोर ठाकरे यांनी केला आहे.

Published On: Feb 05, 2026 | 07:05 PM

