आता Translator ची गरज नाही! थेट तुमच्या भाषेत पाहू शकता YouTube वरील व्हिडिओ, यूजर्ससाठी फायद्याचं ठरतंय ‘ऑटो डबिंग फीचर’

Free Fire Max: गेममध्ये झाली नव्या Ring ईव्हेंंटची एंट्री! स्पिन करताच प्लेअर्सना मिळणार एक्झक्लूसिव रिवॉर्ड्स…
यूट्यूबने लाँच केलेल्या ऑटो-डबिंग फीचरमुळे युजरचा अनुभव बदलत आहे. यूट्यूबने असा दावा केला आहे की, ऑटो-डबिंग सर्वांसाठी उपलब्ध आहे आणि या 27 भाषांमध्ये सपोर्ट देण्यात आला आहे. प्लॅटफॉर्मवर दिलेल्या माहितीनुसार, डिसेंबर 2025 मध्ये सुमारे 6 मिलियन डेली व्यूअर्सने कमीत कमी 10 मिनिटांचा ऑटो-डब केलेला कंटेंट बघितला आहे. यामुळे यूट्यूबचे हे नवीन फीचर लोकांना आवडत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
यूट्यूबवरील व्हिडिओ अरबी, बंगाली, चीनी, पारंपरिक चीनी, डच, फ्रेंच, जर्मन, हिब्रू, हिंदी, इंडोनेशियाई, इतालवी, जापानी, कोरियाई, मलयालम, पोलिश, पुर्तगाली, पंजाबी, रोमानियाई, रूसी, स्पेनिश, स्वाहिली, तमिल, तेलुगु, थाई, तुर्की, यूक्रेनी, उर्दू आणि वियतनामी भाषांमधून इंग्रजी भाषेत डब केला जाऊ शकतो. तर इंग्रजी भाषेतील व्हिडिओ सध्या अरबी, बंगाली, डच, फ्रेंच, जर्मन, हिब्रू, हिंदी, इंडोनेशियाई, इतालवी, जापानी, कोरियाई, मलयालम, पोलिश, पुर्तगाली, पंजाबी, रूसी, स्पेनिश, तमिल, तेलुगु आणि यूक्रेनी भाषेत डब केले जाऊ शकतात.
कंपनीने आठ भाषांमध्ये यूट्यूब चॅनेलसाठी एक्सप्रेसिव स्पीच देखील लाँच केले आहे. ज्यामध्ये इंग्रजी, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इंडोनेशियाई, इतालवी, पुर्तगाली आणि स्पेनिश या भाषांचा समावेश आहे. यूट्यूबने दिलेल्या माहितीनुसार, हे फीचर हे वैशिष्ट्य मूळ भाषेत काहीतरी कसे म्हटले जाते याची मूळ ऊर्जा आणि भावना कॅप्चर करते.
Valentine’s Day 2026: तुमच्या आवडत्या व्यक्तिला द्या खास सरप्राईज! गिफ्ट करा हे बेस्ट कॅमेरा स्मार्टफोन, किंमत 30 हजारांहून कमी
युट्यूबचं असं म्हणणं आहे की, एकच आकार सर्वांना फीट होत नाही आणि प्लॅटफॉर्म देखील यासाठी सहमत आहे. यासाठीच कंपनी ऑटो डबिंग फीचर घेऊन आली आहे. हे फीचर यूजर्सना त्यांच्या ओरिजीनल भाषेत कंटेट पाहण्याची सुविधा देतो. आता यूजर्स ठरवू शकतात की त्यांना क्रिएटर्सचा व्हिडीओ कोणत्या भाषेत पाहायचा आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, तुमच्या पसंतीच्या भाषेपैकी एकामध्ये मूळ ऑडिओ असलेली सामग्री भाषांतरित केली जाणार नाही आणि ती डीफॉल्टनुसार मूळ ऑडिओमध्येच राहील. डब केलेला कंटेट प्रत्येकवेली नॅच्युरल वाटेलच असं नाही. कारण लिप सिंक ट्रांसलेटेड भाषेसोबत जुळत नाही. ही समस्या दूर करण्यासाठी युट्यूब लिप-सिंक पायलट वैशिष्ट्याची चाचणी करत आहे जे स्पीकरच्या लिप हालचालींना भाषांतरित ऑडिओशी जुळवते, ज्यामुळे अनुभव अधिक नैसर्गिक वाटतो.
Ans: तुमच्या गुगल अकाउंटचा वापर करून YouTube मध्ये साइन इन करा → “चॅनेल तयार करा” निवडा → नाव, फोटो आणि वर्णन एंटर करा.
Ans: जाहिराती, प्रायोजकत्व, सुपर चॅट, सदस्यत्व आणि संलग्न मार्केटिंगद्वारे कमाई.
Ans: ६० सेकंदांपर्यंतचे व्हर्टिकल व्हिडिओ म्हणजे शॉर्ट्स. हे व्हायरल होण्याची शक्यता जास्त असते.