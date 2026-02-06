Bharti Airtel News: एअरटेलला मोठा झटका! वार्षिक नफ्यात झाली ५५% घसरण

Bharti Airtel News: देशातील आघाडीची दूरसंचार कंपनी भारती एअरटेलने आर्थिक वर्ष २६ च्या तिसऱ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर केले. ऑक्टोबर-डिसेंबर या कालावधीत कंपनीचा नफा वार्षिक आधाराच्या तुलनेत ५५ टक्क्यांनी घसरून ६,६३०.५ कोटी झाला, जो गेल्या वर्षी याच कालावधीत १४,७८१.२ कोटी होता. गेल्या वर्षीच्या उच्च बेसमुळे नफ्यात घट झाली आहे. आर्थिक वर्ष २४ च्या डिसेंबर तिमाहीत एअरटेलने ७,५४५.६ कोटींचा नफा नोंदवला होता. या व्यतिरिक्त, नवीन कामगार संहितेमुळे २५६.८ कोटींच्या अतिरिक्त खर्चामुळे नफ्यात घट झाली आहे.
कंपनीचा नफा तिमाही आधारावर २.३ टक्क्यांनी कमी झाला. आर्थिक वर्ष २६ च्या सप्टेंबर तिमाहीत कंपनीचा नफा ६,७९१.७ कोटी होता. आर्थिक वर्ष २६ च्या डिसेंबर तिमाहीत कंपनीचे एकूण उत्पन्न ५४,६८३.९ कोटी होते. मागील आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीतील ४५,५९९ कोटी महसुलाच्या तुलनेत ही १९.९२ टक्के वाढ दर्शवते.
चालू आर्थिक वर्षाच्या डिसेंबर तिमाहीत कंपनीचा एकूण खर्च २३,१९८.८ कोटी होता, जो आर्थिक वर्ष २५ च्या डिसेंबर तिमाहीत २०,५३२.७ कोटी होता. वर्ष-दर-वर्ष खर्चात ही १२.९८ टक्के वाढ दर्शवते. भारती एअरटेलने दिलेल्या माहितीनुसार कंपनीचा प्रति वापरकर्ता सरासरी महसूल डिसेंबर तिमाहीत २५९ वर पोहोचला, जो सप्टेंबरमध्ये २५६ आणि डिसेंबर २०२४ मध्ये २४५ होता. तसेच, आर्थिक वर्ष २६ च्या डिसेंबर तिमाहीत कंपनीच्या नेटवर्कवर २६,०५६ दशलक्ष GB डेटा वापरण्यात आला. सप्टेंबर तिमाहीत २४,४४६ दशलक्ष GB च्या तुलनेत ही ६.६ टक्के वाढ दर्शवते आणि गेल्या वर्षी डिसेंबर तिमाहीत २०,१७४ दशलक्ष GB च्या तुलनेत २९.२ टक्के वाढ दर्शवते.
डिसेंबर तिमाहीत प्रति वापरकर्ता डेटा वापर दरमहा २९.८ जीबी होता. सप्टेंबर तिमाहीत प्रति महिना २८.३ जीबीच्या तुलनेत ही ५ टक्के वाढ आहे आणि गेल्या वर्षी डिसेंबर तिमाहीत २४.५ जीबीच्या तुलनेत २१.५ टक्के वाढ आहे. एअरटेलच्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत तिमाही आणि वर्ष-दर-वर्ष घट झाली आहे. भारती एअरटेलमध्ये आर्थिक वर्ष २६ च्या डिसेंबर तिमाहीत २४,१८६ कर्मचारी होते. चालू आर्थिक वर्षाच्या सप्टेंबर तिमाहीपेक्षा हा आकडा २०५ ने कमी आणि आर्थिक वर्ष २५ च्या डिसेंबर तिमाहीपेक्षा ३४० ने कमी आहे.