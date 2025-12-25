Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

यंदाचा ख्रिसमस होईल आणखीनच स्पेशल! लाडक्या नातेवाईक आणि प्रियजनांना मराठीतून पाठवा नाताळच्या शुभेच्छा

नाताळ सणाचा आनंद आणि उत्साह वाढवण्यासाठी लाडक्या प्रियजनांना तुम्ही मराठामधून शुभेच्छा पाठवू शकता. या शुभेच्छा वाचून सगळ्यांचं खूप जास्त आनंद होईल.

Updated On: Dec 25, 2025 | 05:30 AM
यंदाचा ख्रिसमस होईल आणखीनच स्पेशल! लाडक्या नातेवाईक आणि प्रियजनांना मराठीतून पाठवा नाताळच्या शुभेच्छा

यंदाचा ख्रिसमस होईल आणखीनच स्पेशल! लाडक्या नातेवाईक आणि प्रियजनांना मराठीतून पाठवा नाताळच्या शुभेच्छा

Follow Us:
Follow Us:

दरवर्षी २५ डिसेंबर ला नाताळ सण साजरा केला जातो. यादिवशी घरात कंदील आणि तोरण लावून सजावट केली जाते. तसेच ख्रिसमस ट्री, तारे लावले जातात. प्रत्येक घरात केक आणि गोड पदार्थ बनवले जातात. नाताळ सणाला केक बनवण्याची प्रथा आहे. हल्लीच्या डिजटल युगात सगळ्याच गोष्टी ऑनलाईन झाल्यामुळे व्हाटसप इत्यादी अनेक वेगवेगळ्या ऍप्सचा वापर केला जात आहे. त्यामुळे तुम्ही सुद्धा लाडक्या प्रियजनांना आणि नातेवाईकांना नाताळ सणांच्या मराठीतून शुभेच्छा पाठवू शकता. यामुळे नात्यांमधील आपुलकी वाढेल आणि सणवार आनंदाने साजरा होतील. तुम्ही पाठवलेल्या शुभेच्छा वाचून सगळ्यांचं खूप जास्त आनंद होईल. (फोटो सौजन्य – istock)

Christmas 2025 : अंकांचा अनोखा योग! शतकातून एकदाच येणाऱ्या तारखेमुळे यंदाचा ख्रिसमस ठरतोय खास

“नाताळच्या पवित्र दिवशी
तुमच्या आयुष्यात आनंद, शांती आणि प्रेम येवो.
ख्रिसमसच्या हार्दिक शुभेच्छा!”

“ख्रिसमसच्या या आनंदी क्षणी
कुटुंबाच्या सहवासात गोड क्षण लाभो,
घरात नेहमी हसू, समाधान आणि समृद्धी नांदो.
नाताळच्या खूप खूप शुभेच्छा!”

“मैत्रीच्या नात्यातला गोडवा
ख्रिसमसच्या केकसारखा कायम राहो,
आनंद, धमाल आणि आठवणींचा सण साजरा करूया.
मित्रा, ख्रिसमसच्या शुभेच्छा!”

“थंडीच्या या दिवसांत
तुझ्या प्रेमाची ऊब मिळो,
प्रत्येक क्षण आनंदाने उजळो.
नाताळच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!”

“थंडीच्या या दिवसांत
तुझ्या प्रेमाची ऊब मिळो,
प्रत्येक क्षण आनंदाने उजळो.
नाताळच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!”

सगळा आनंद, सगळे सौख्य,
सगळ्या स्वप्नांची पूर्तता, यशाची सगळी शिखरे,
सगळे ऐश्वर्य हे आपल्याला मिळो दे…
नाताळच्या हार्दिक शुभेच्छा!

प्रभू येशूचा आशीर्वाद तुमच्यावर नेहमी राहो,
सुख, शांती आणि प्रेमाने तुमचे जीवन भरून जावो.
मेरी ख्रिसमस आणि नाताळच्या शुभेच्छा!

स्नेहाचा सुगंध दरवळला,
आनंदाचा सण आला
विनंती आमची येशूला,
सौख्य समृध्दी लाभो तुम्हाला !
नाताळ सणाच्या हार्दिक शुभेच्छा..

क्रिसमस ट्री प्रमाने तुमचे जीवन निरोगी आणि कायम बहरलेले असो हीच प्रार्थना..
नाताळ सणाच्या हार्दिक शुभेच्छा..!
मदर मेरीच्या पोटी जन्मला येशू बाळ,
आनंद दिला जगाला, साजरा होतोय नाताळ
ख्रिसमसच्या हार्दिक शुभेच्छा !

आला सांता आला घेऊन शुभेच्छा हजार,
लहान मुलांसाठी गिफ्ट्स आणि प्रेमाची बहार
तुम्हालाही आनंदाचा जावो हा ख्रिसमसचा सण वारंवार !

नाताळाचा सण,
सुखाची उधळण !
मेरी ख्रिसमस !
तुम्हाला व कुटुंबियांना ख्रिसमसच्या अनेक शुभेच्छा !

आला पहा नाताळ घेऊनी आनंद चहूकडे,
केलेल्या चुकांची माफी मागुया प्रभूकडे,
मनात धरूया आशा सर्व सुखी राहू दे,
प्रभूची कृपा-दृष्टी आपल्यावर नेहमी राहू दे…
नाताळच्या शुभेच्छा !

Christmas 2025 : पांढरी दाढी आणि लाल कपडे सांताक्लॉज असाच का असतो ? तुम्हाला याचं कारण माहितेय का ?

तुमच्या मनातील साऱ्या इच्छा
हातोहात पूर्ण व्हाव्यात !
सारी दुःख आणि वेदना
रातोरात सरून जाव्यात !
हिरवगारं असावं जीवन तुमचं
क्रिसमसच्या वृक्षा सारखं
चमकाव नशीब असं
आकाशातील ताऱ्यां सारखं !!
सर्व ख्रिस्ती बांधवांना नाताळ पर्वाच्या हार्दिक शुभेच्छा

Web Title: Send christmas wishes to your beloved relatives and loved ones in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 25, 2025 | 05:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

World Quark Day : युरोपचं हे सुपरफूड आता भारतातही लोकप्रिय; जाणून घ्या प्रथिनांचा खजिना असणाऱ्या ‘क्वार्क’ चे 5 जबरदस्त फायदे
1

World Quark Day : युरोपचं हे सुपरफूड आता भारतातही लोकप्रिय; जाणून घ्या प्रथिनांचा खजिना असणाऱ्या ‘क्वार्क’ चे 5 जबरदस्त फायदे

International Mentoring Day: ‘अनुभव हाच मोठा गुरु!’ पण हा दिवस शिकवतो का महत्त्वाचा आहे आपल्या आयुष्यात एक उत्तम मार्गदर्शक?
2

International Mentoring Day: ‘अनुभव हाच मोठा गुरु!’ पण हा दिवस शिकवतो का महत्त्वाचा आहे आपल्या आयुष्यात एक उत्तम मार्गदर्शक?

Hot and Spicy Food Day 2026: 6,000 वर्षांचा इतिहास आणि जिभेला चटके; 16 जानेवारीचा दिवस खाद्यप्रेमींसाठी का आहे खास?
3

Hot and Spicy Food Day 2026: 6,000 वर्षांचा इतिहास आणि जिभेला चटके; 16 जानेवारीचा दिवस खाद्यप्रेमींसाठी का आहे खास?

Wikipedia Day: ज्ञानाचा महासागर असेल्याल्या ‘विकिपीडिया’चा आजच झाला जन्म; वाचा कसे बदलले 2 अब्जाहून अधिक लोकांचे आयुष्य
4

Wikipedia Day: ज्ञानाचा महासागर असेल्याल्या ‘विकिपीडिया’चा आजच झाला जन्म; वाचा कसे बदलले 2 अब्जाहून अधिक लोकांचे आयुष्य

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

Jan 21, 2026 | 02:35 AM
घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

Jan 21, 2026 | 01:15 AM
Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Jan 21, 2026 | 12:30 AM
Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Jan 20, 2026 | 10:41 PM
Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Jan 20, 2026 | 10:11 PM
IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

Jan 20, 2026 | 09:52 PM
IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

Jan 20, 2026 | 09:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM