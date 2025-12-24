Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Christmas 2025 : अंकांचा अनोखा योग! शतकातून एकदाच येणाऱ्या तारखेमुळे यंदाचा ख्रिसमस ठरतोय खास

२५/१२/२५ ही तारीख अंकांच्या अनोख्या जुळणीतून तयार झालेला दुर्मिळ योग आहे. दिवस, महिना आणि वर्षात एकाच अंकाचा (२५) पुनरावृत्ती होत असल्यामुळे हा ख्रिसमस शतकातून एकदाच येणारा आणि लक्षात राहणारा ठरत आहे.

Updated On: Dec 24, 2025 | 11:55 AM
(फोटो सौजन्य – skillastro)

  • २५/१२/२५ अशी तारीख याआधी १९२५ मध्ये आली होती आणि पुढची थेट २१२५ मध्ये येणार आहे.
  • धार्मिक महत्त्व असलेल्या ख्रिसमसला अंकांच्या या दुर्मिळ जुळणीमुळे विशेष महत्त्व मिळालं आहे.
  • या तारखेच्या वेगळेपणामुळे लोक फोटो, पोस्ट आणि आठवणी खास पद्धतीने जतन करत आहेत.
डिसेंबर महिना आणि खासकरून ख्रिसमस सगळ्यांच्याच आवडीचा असती, खिसमस म्हणजे आनंद, भेटवस्तु, सजावट आणि कुटुंबासोबत चालवलेला वेळ, ख्रिसमसच्या सुट्टीत अनेक लोक बाहेर फिरायला जातात, सांस्कृतिक उपक्रमांमध्ये सहभागी होतात, पण यंदाचा ख्रिसमस थोडा वेगळा आहे, यावर्षी, ऐतिहासिक मानाली जाणारी २५/१२/२५ ही तारिख बनत आहे. पण ही तारिख खास होण्यामागचं कारण काय, याबाब आज जाणून घेऊया.

२५/१२/२५ ही तारीख विशेष का?

२५ डिसेंबरला येशु ख्रिस्तांचा वाढदिवस जगभर साजरा केला जातो. यंदाही सगळीकडे खिसमस मोठ्या उत्साहात साजरा केला जाणार आहे. मात्र नेहमीप्रमाणे ख्रिसमसच्या परंपरा, सणाचा उत्साह, कुटुंबियांची भेट आणि सजावट हे सर्व जसंच्या तसं असलं तरी, बंदा अंकांचा खेळ लोकांना वेगळाच वाटतोय, यंदा ख्रिसमसची तारीख २५/१२/२५/असून दिवस, महिना आणि वर्ष या तिन्ही ठिकाणी २५ हा अंक दिसत असल्यामुळे या दिवसाला एक अनोखी ओळख मिळाली आहे. कारण अशी नंबर्सची अलाईनमेंट १०० वर्षांत एकदाच पाहायला मिळते, याआधी ही तारिख १९२५ मध्ये आली होती आणि त्यानंतरची तारिख २१२५ पर्यंत दिसणार नाही. म्हणूनच २५/१२/२५ ही तारिख शतकात एकदाच येणारी’ मानली जाते. सोशल मीडियावर याची चर्चा वाढली असून अनेकजण या तारखेची नोंद खास पद्धतींने करत आहेत.

ऐतिहासिक दृष्टीने ‘विशेष तारखा’

याआधी सुद्धा अशा पद्धतीच्या तारखा होऊन गेल्या आहेत. ११/११/११ किवा ०२/०२/२०२२ अशा तारखांच्या दिवशी काही खास आणि विशेष नसलं तरी त्या तारखांचा नंबर्सचा वेगळेपण लक्षात राहण्यासारखं आहे. तशीच २५/१२/२५ ही तारिखदेखील असाच एक कैलेंडर ट्रिव्हिया आहे, जो शंभर वर्षात एकदाच आपल्या वाट्याला येतो.

अंकशास्त्र आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोन

अनेक संस्कृतीमध्ये पुन्हा पुन्हा येत असलेल्या तारखा ‘लकी’ किंवा ‘विशिष्ट अर्थ असलेल्या मानल्या जातात. ख्रिसमस हा धार्मिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाचा दिवस असल्यामुळे अंकांच्या या योगायोगाला आणखी थोडंसे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. काहींसाठी हा सममितीचा आनंद आहे तर काहींसाठी एक लक्षात राहणारा दिवस आहे.

Dec 24, 2025 | 11:55 AM

