कृतिका कामरा दुसऱ्यांदा अडकणार लग्नबंधात; 'या' प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेत्यासोबत घेणार सात वचनं

अभिनेत्री कृतिका कामरा दुसऱ्यांदा लग्न करणार असल्याचे समोर आले आहे. तिने गौरव कपूरसोबतच्या तिच्या नात्याची पुष्टी केली आहे आणि आता असे वृत्त आहे की ती अभिनेत्यासोबत सात वचनं घेणार आहेत.

Updated On: Feb 08, 2026 | 03:40 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  कृतिका कामरा दुसऱ्यांदा अडकणार लग्नबंधात
  'या' प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेत्यासोबत घेणार सात फेरे
  कृतिका कामराचा होणारा नवरा कोण?
“कितनी मोहब्बत है” फेम कृतिका कामरा अखेर दुसऱ्यांना लग्नबंधनात अडकणार असल्याचे समोर आले आहे. तिने गेल्या वर्षी गौरव कपूरसोबतच्या तिच्या नात्याची घोषणा केली होती. आता, बातमी अशी आहे की हे दोघे लग्नाच्या बेडीत अडकणार आहेत. ते त्यांचे नाते पुढील स्तरावर नेण्यास तयार आहेत आणि मार्च २०२६ मध्ये ते पती-पत्नी होण्याची शक्यता आहे. परंतु, या जोडप्याने अद्याप या बातमीला दुजोरा दिलेला नाही आहे.

हिंदुस्तान टाईम्सने एका सूत्राचा हवाला देत म्हटले आहे की, “कृतिका आणि गौरव एकत्र आनंदी आहेत आणि चांगले जीवन जगत आहेत. आणि ते आता त्यांचे नाते पुढील स्तरावर नेण्यास उत्सुक आहेत. ते मार्चच्या शेवटच्या काही दिवसांत किंवा एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात लग्न करण्याचा विचार करत आहेत.” लग्नाला त्यांचे कुटुंब आणि मित्र उपस्थित राहणार असल्याचे समजले आहे.

1200 कोटींचा भव्य ‘वाराणसी’! महेश बाबूच्या चित्रपटाचे रामायणाशी कनेक्शन; 60 दिवसांत शूट केला 25 मिनिटांचा सीन

कृतिका आणि गौरवचे लग्न

एका सूत्राने माहिती दिली आहे की हे जोडपे मुंबईत लग्नाची तयारी करणार आहेत. ते सध्या सर्व विधींच्या तयारीत व्यस्त आहेत. कृतिका आणि गौरवने अद्याप समारंभांची तपशीलवार माहिती दिलेली नाही. परंतु, ते मुंबईत इंडस्ट्रीमधील सेलिब्रेटींसाठी निश्चितच एक स्वागत समारंभ आयोजित करणार असल्याचे समजले आहे. कृतिका आणि गौरवने डिसेंबर २०२५ मध्ये त्यांचे नाते अधिकृत केले. त्यांनी एकत्र नाश्ता करतानाचा एक फोटो पोस्ट केला आणि लोकांनी लगेचच कमेंट सेक्शनमध्ये त्यांचे अभिनंदन केले. शिवाय, दोघेही नवीन वर्ष एकत्र साजरे करण्यासाठी जैसलमेरलाही गेले होते.

कृतिका कामराचा होणारा नवरा कोण?

गौरव कपूर हा एक प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेता आहेत. तो क्रिकेट सामन्यांचे समालोचन तसेच कव्हरेज करताना दिसत असतो. आणि ‘ब्रेकफास्ट विथ चॅम्पियन्स’ हा लोकप्रिय यूट्यूब शो होस्ट करत आहे. त्याने चॅनल V वर व्हीजे (व्हिडिओ जॉकी) म्हणून आपल्या करिअरची सुरुवात केली होती. गौरव कपूर यांनी ‘डरना मना है’ या चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले. त्यानंतर ते ‘श्श्श’, ‘शोले’चा रिमेक ‘राम गोपाल वर्मा की आग’, ‘अगली और पगली’, ‘ए वेन्सडे’, ‘क्विक गन मुरुगन’, ‘चला मुसद्दी ऑफिस ऑफिस’ आणि ‘काय पो छे!’ या चित्रपटांमध्येही अभिनय करताना दिसला आहे.

”माझाही तसाच निर्णय घेण्याचा विचार…”, अरिजीत सिंगच्या निर्णयावर विशाल ददलानींची मोठी प्रतिक्रिया; लोकांना दिला ‘हा’ सल्ला

गौरव कपूरचे देखील झाले होते पहिले लग्न?

कृतिकासोबत लग्नबंधनात अडकण्यापूर्वी गौरव कपूर यांनी २०१६ मध्ये अभिनेत्री आणि मॉडेल किरत भट्टल हिच्याशी विवाह केला होता. मात्र, काही काळानंतर दोघांमध्ये मतभेद झाले आणि ते वेगळे झाले. दरम्यान, कृतिका कामराचं नाव तिच्या सहकलाकार करण कुंद्रासोबतही जोडण्यात आलं होतं. दोघांनी काही वर्षे एकमेकांना डेट केल्याची चर्चा होती, मात्र नंतर त्यांचंही ब्रेकअप झालं. त्यानंतर कृतिका अभिनेता जॅकी भगनानीसोबत रिलेशनशिपमध्ये होती, पण ते नातंही पुढे टिकू शकलं नाही.

Published On: Feb 08, 2026 | 03:40 PM

