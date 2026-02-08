Budh Gochar 2026: बुध ग्रहाने राहूच्या शतभिषा नक्षत्रात केले संक्रमण, या राशीच्या लोकांचा वाढेल बँक बॅलन्स

ज्योतिषशास्त्रात शतभिषा नक्षत्र राहूच्या नियंत्रणाखाली आहे, जो रहस्य, संशोधन, उपचार, विज्ञान आणि अचानक बदलांशी संबंधित आहे. बुध ग्रह हा बुद्धिमत्ता, तर्कशास्त्र, संवाद, गणना आणि व्यवसायासाठी जबाबदार ग्रह आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार जेव्हा बुध शतभिषा नक्षत्रातून संक्रमण करतो तेव्हा व्यक्तीचे विचार अधिक वैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक आणि मौलिक बनतात. बहुतेकदा बुध ग्रहाचे हे नक्षत्र संक्रमण संशोधन, तंत्रज्ञान, वैद्यकीय, ज्योतिष आणि गूढ विषयांमध्ये प्रगती देते. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे राहूची ऊर्जा आणि बुधाची बुद्धिमत्ता एकत्रितपणे नवीन कल्पना, अनपेक्षित संधी आणि जलद निर्णय घेण्याची क्षमता प्रदान करतात.
पंचांगानुसार, शनिवार, 7 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 4.32 वाजता बुध ग्रहाने संक्रमण केले आहे. या ग्रहाला बुद्धिमत्ता, वाणी आणि व्यवसायाचा स्वामी आणि ग्रहांचा राजकुमार बुध ग्रह शतभिषा नक्षत्रात प्रवेश केल्यानंतर भ्रमण करत आहे. बुध ग्रहाच्या हालचालीतील या बदलामुळे व्यक्तीला अचानक नवीन संधी मिळतील, कौशल्य वाढेल, व्यवसायिक कल्पना आणि मानसिक स्पष्टता वाढेल. बुध ग्रहाचे नक्षत्र संक्रमणाचा कोणत्या राशीच्या लोकांवर सकारात्मक परिणाम होणार आहे ते जाणून घ्या
शतभिषा नक्षत्रातील बुध ग्रहांचे संक्रमण फायदेशीर असणार आहे. या काळात तुमच्या संपत्तीचा संचय आणि बँक बॅलन्समध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय किंवा नोकरीमध्ये नवीन संधी निर्माण होतील. तुम्ही गुंतवणूक करण्याचा किंवा नवीन प्रकल्प सुरू करण्याचा विचार करत असाल तर हा काळ अनुकूल राहील. तुम्हाला तांत्रिक क्षेत्रात किंवा डिजिटल व्यवसायातही चांगले यश मिळू शकते. तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढेल.
मिथुन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ सकारात्मक राहील. या काळात तुम्हाला आर्थिक लाभ होऊ शकतो. शतभिषा नक्षत्रात बुधाचे संक्रमणामुळे तुमचा बॅंक बॅलन्स वाढू शकतो. तुमची बुद्धिमत्ता आणि तीक्ष्ण विचारसरणी तुमचे काम सोपे करेल. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती किंवा बोनसची अपेक्षा असू शकते. व्यावसायिकांसाठी नवीन करार आणि फायदेशीर ठरतील. तंत्रज्ञान आणि नवोपक्रमाच्या क्षेत्रातही यश मिळवून देऊ शकते.
कन्या राशीच्या लोकांसाठी हे संक्रमण फायदेशीर राहील. हा काळ तुम्हाला आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या खूप फायदेशीर ठरेल. तुमचा बँक बॅलन्स अचानक वाढू शकतो, विशेषतः जे व्यवसाय, अकाउंटिंग किंवा डिजिटल कामात गुंतलेले आहेत त्यांच्यासाठी हा काळ फायदेशीर राहील. जुन्या गुंतवणुकी किंवा आर्थिक योजना देखील फायदेशीर ठरू शकतात. संशोधन, अभ्यास आणि नवोपक्रमाच्या क्षेत्रात चांगले निकाल मिळण्याची शक्यता आहे.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: शतभिषा नक्षत्र राहूचा स्वामित्व नक्षत्र आहे आणि बुद्धी, संशोधन, तर्कशक्ति आणि गूढ/नवीन संकल्पनांशी जोडलेले मानले जाते. बुधचा येथे गोचर होणे काही राशींना विचारसरणी, नवीन संधी आणि सफल निर्णय क्षमता वाढविण्याची संधी प्रदान करू शकतो
Ans: ज्योतिषानुसार या गोचरचा परिणाम काही राशींवर अचानक आर्थिक लाभ, करियर/व्यवसायात प्रगती आणि बँक बॅलन्स वाढणे म्हणून पाहिला जातो. काही रिपोर्टनुसार विशिष्ट राशींच्या लोकांचा बँक बॅलन्स अचानक वाढण्याची शक्यता आहे, विशेषतः बुध गोचर आणि राहूच्या शतभिषा नक्षत्राचा संयोजन प्रभाव बंपर धन-लाभाच्या योग निर्माण करतो असे मत आहे.
Ans: बुध नक्षत्र संक्रमणाचा मेष, मिथुन आणि कन्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे