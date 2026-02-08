११११ शेतकऱ्यांना मिळाली यंत्र-अवजारे! कृषी यांत्रिकीकरण योजनाः ‘प्रथम अर्ज’ करणाऱ्याला ‘प्रथम प्राधान्य’

कृषी विभागाच्या कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना कृषी विषयक यंत्र व अवजारे खरेदी करण्यासाठी अनुदान दिले जाते. सन २०२५-२६ मध्ये आतापर्यंत जिल्ह्यातील तब्बल १ हजार १११ शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभदेण्यात आला आहे. नवीन यंत्र व अवजारे मिळाल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा फायदाही होत आहे. वर्धा जिल्ह्यात कृषी विभागामार्फत कृषी यांत्रिकीकरण अंतर्गत तीन योजना राबविण्यात येत आहेत. सन २०२५-२६ मध्ये जिल्ह्यातील १ हजार १११ पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना संबंधित योजनामधून कृषी यंत्रे व अवजारे खरेदीसाठी अनुदान देण्यात आले.(फोटो सौजन्य – istock)
कृषी यांत्रिकीकरण योजनांतर्गत महा-डीबीटी पोर्टलवरील सन २०२५-२६ पासून अर्ज मंजुरीसाठी ‘प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ ही कार्यपद्धती अवलंबविण्यात आली. सन २०२५-२६ मध्ये ३० हजार ९४६ लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली. त्यापैकी विविध घटकासाठी कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतर ४ हजार ६२५ लाभार्थ्यांना विविध घटक खरेदीसाठी पूर्वसंमती प्रदान करण्यात आली.
संबंधित योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी अवजारे उपलब्ध होऊन श्रम, खर्च व वेळेची बचत तसेच उत्पादन खर्चात घट होण्यास मदत झाली आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांच्या शेती उत्पादनात वाढ होऊन उत्पन्न वृद्धीला चालना मिळत आहे. जिल्ह्यात कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर, ट्रॅक्टर चलित कृषी यंत्रे व अवजारे, पेरणी यंत्र, रोटावेटर, अवजारे, ड्रोन, कम्बाईन हार्वेस्टर आदी यंत्रांसाठी अनुदान दिले जाते. त्यामुळे या योजनेला शेतकऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद लाभत आहे.
कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या लाभासाठी सन २०२५-२६ मध्ये ३०९४६ लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली. त्यापैकी विविध घटकासाठी कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतर ४६२५ लाभार्थ्यांना विविध घटक खरेदीसाठी पूर्वसंमती प्रदान करण्यात आली, खरेदी नंतर मोका तपासणी व छाणनीनंतर ११११ पात्र लाभार्थ्यांना कृषी यंत्रे व अवजारेखरेदीसाठी ८.०८. कोटीचे अनुदान देण्यात आले,अरविंद उपरीकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, वर्धा, यांनी असे मत व्यक्त केले आहे.