तू सुखकर्ता, तू दुःखहर्ता, विघ्नविनाशक मोरया…! अंगारकी संकष्टी चतुर्थीनिमित्त प्रियजनांना पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा

२०२६ वर्षात संकष्टी चतुर्थीला अंगारक योग जुळून आलेला आहे. अंगारकी चतुर्थीच्या दिवशी गणपती बाप्पाची पूजा करून गोड पदार्थांचा नैवेद्य बाप्पाला दाखवला जातो. गणपती बाप्पाच्या पूजेत जास्वंदीची फुले, दुर्वा अर्पण करून, श्रीगणेश मंत्राचा जप केला जातो. यादिवशी सगळीकडे आंनदी आणि उत्साहाचे वातावरण असते. गणपती बाप्पाची मनोभावे पूजा केल्यास सर्व संकटं दूर होतात आणि सुख-समृद्धीचा आशीर्वाद मिळतो. त्यामुळे या अत्यंत शुभ दिवशी तुम्ही नातेवाईक, प्रियजन आणि कुटुंबातील सदस्यांना मराठमोळ्या शुभेच्छा पाठवू शकता. तुम्ही दिलेल्या शुभेच्छा वाचून त्यांचा दिवस आनंदात जाईल.(फोटो सौजन्य – istock)
“वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ । निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा ॥” अंगारकी चतुर्थीच्या शुभेच्छा!
“तू सुखकर्ता, तू दुःखहर्ता, विघ्नविनाशक मोरया, तू । संकटी रक्षी, शरण तुला मी, गणपती बाप्पा मोरया ॥” अंगारकी चतुर्थीच्या शुभेच्छा!
वंदन तुला गणरायाला
हात जोडून वरद विनायकाला
प्रार्थना करुया गजाननाला
सुखी ठेव नेहमी सर्वांना
अंगारकी चतुर्थीच्या सर्वांना शुभेच्छा
वक्रतुंड महाकाय सुर्यकोटी समप्रभ:|
निर्विघ्नं कुरू मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा||
सर्व गणेशभक्तांना संकष्ट चतुर्थीच्या शुभेच्छा
तू सुखकर्ता तू दुःखहर्ता
विघ्न विनाशक मोरया तू
संकटी रक्षी शरण तुला मी
गणपती बाप्पा मोरया
अंगारकी संकष्टी चतुर्थीच्या शुभेच्छा
वंदितो तुज चरण आर्जव करतो गणराया
वरदहस्त असूद्या माथी
राहूद्या सदैव छत्रछाया
गणपती बाप्पा मोरया
अंगारकी संकष्टी चतुर्थीच्या शुभेच्छा
अंगारकी चतुर्थीच्या सर्वांना मंगलमय शुभेच्छा ||
गणपती बाप्पा मोरया
अंगारकी निमित्त तुमच्या सर्व मनोकामना पूर्ण होवो
सुख, समृद्धी, ऐश्वर्य तुम्हास लाभो
हिच बाप्पा चरणी प्रार्थना
अंगारकी संकष्टी चतुर्थीच्या शुभेच्छा
गजानना श्री गणराया
आधी वंदू तुज मोरया
मंगलमूर्ती श्री गणराया
आधी वंदू तुज मोरया
अंगारकी संकष्टी चतुर्थीच्या शुभेच्छा
प्रथम तुला वंदितो गणराया
तुझ्याविना माणसाचा जन्म जाई वाया
तेजस्वी, प्रसन्न अशी तुझी काया
सदैव राहो आम्हावर तुझी प्रेमळ माया
अंगारकी चतुर्थीच्या सर्वांना शुभेच्छा!
बाप्पाचा नेहमी तुमच्या डोक्यावर हात असो
नेहमी तुम्हाला बाप्पाची साथ मिळो
संकष्टी चतुर्थीच्या शुभेच्छा!
एकदंताय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि,
तन्नो दंती प्रचोदयात्
महाकर्णाय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि,
तन्नो दंती प्रचोदयात्
अंगारकी चतुर्थीच्या सर्वांना शुभेच्छा
ओम गं गणपतये नमो नमः
श्री सिद्धीविनायक नमो नमः
अष्टविनायक नमो नमः
गणपती बाप्पा मोरया
संकष्टी चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा
मोरया मोरया मी बाळ तान्हे
तुझीच सेवा करू काय जाणे
अन्याय माझे कोट्यान कोटी
मोरेश्वरा बा तू घाल पोटी
संकष्टी चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
गणराया तुझ्या चरणी मस्तक ठेवतो,
अंगारकीला तुझं नामस्मरण करतो,
संकटं दूर करून सुखाचा वर्षाव कर,
विघ्नहर्ता, हृदयात नेहमी निवास कर.
शुभ अंगारकी संकष्टी चतुर्थी!
लाल जरीचा अंगरखा शोभतो रे बाप्पा,
मोदकाचा सुगंध दरवळतो रे बाप्पा,
अंगारकीला तुझी पूजा साजरी करतो,
भक्तीच्या भावांनी तुला वंदन करतो.
अंगारकी संकष्टी चतुर्थीच्या मंगल शुभेच्छा!
संकष्टाच्या रात्रीत तुझा प्रकाश उजळतो,
भक्तांच्या मनात विश्वास फुलवतो,
अंगारकी चतुर्थीला हेच मागतो,
सुख, शांती, समृद्धी सदैव लाभो.
शुभ अंगारकी संकष्टी चतुर्थी!
मोठा गणपती, लहान मोरया,
भक्तांचा आधार, आशांचा पाया,
अंगारकीला तुझ्या चरणी आलो,
संकटं, विघ्ने सारे टाळून टाकलो.
अंगारकी संकष्टी चतुर्थीच्या मंगल शुभेच्छा!
लाल फुलांची आरास केली,
उकडीच्या मोदकांनी थाळी भरली,
अंगारकी संकष्टीला तुझ्या दारी आलो,
मनातील साऱ्या इच्छा तुझ्यापाशी ठेवलो.
शुभ अंगारकी संकष्टी चतुर्थी
विघ्ने हरणारा तुझा जयघोष घुमो,
भक्तांच्या घराघरात मंगल प्रसंग फुलो,
अंगारकीच्या या पावन क्षणी,
बाप्पा, तुझा आशीर्वाद लाभो कणी कणी.
अंगारकी संकष्टी चतुर्थीच्या मंगल शुभेच्छा!
मूषक वाहन, मोदकप्रिय, मंगल मूर्ती,
अंगारकीच्या दिवशी होवो तुझी कृपा अपार,
भक्तांच्या जीवनात आनंदाची सर बरसो,
संकटं नाहीशी होऊन प्रेम फुलो.
शुभ अंगारकी संकष्टी चतुर्थी!
तुझ्या चरणी ठेवतो फुलांचा हार,
अंगारकीला करतो मनोभावे आभार,
विघ्नहर्ता, जीवन गोड प्रसादासारखं बनव,
सदैव हृदयात तुझं नाम गाऊ.
अंगारकी संकष्टी चतुर्थीच्या मंगल शुभेच्छा!
गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया,
अंगारकी चतुर्थीला भक्त तुझी वंदना करतो,
आरोग्य, ऐश्वर्य, सुखाचा वरदान देशील,
भक्तांच्या हृदयात प्रेमाचा दीप लावशील.
शुभ अंगारकी संकष्टी चतुर्थी!
लाल फुलाचा सुगंध दरवळो,
भक्तीचा दिवा मनात प्रज्वलित होवो,
अंगारकीच्या पावन क्षणी बाप्पा,
तुझं प्रेम आणि कृपा सदैव लाभो.
अंगारकी संकष्टी चतुर्थीच्या मंगल शुभेच्छा!